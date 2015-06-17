Zenfone 2 Türkiye'de ! Merak ettikleriniz bu videomuzda !

Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
|arkadaşların türk lirasının konumu ve vergilerden haberi yok heralde kafadan bununla 1300 buluo cihaz normal bir fiyat ülke durumuna ve yurtdışı fiyatına göre cihaz amiral gemisi performansını yarı parasını veriyor bence rakipsiz bu arada distribitör fiyatını paralel ithalat fiyatıyla karşılaştırıp rakibi g3 diyeceklere buradan selamlar????
|oolum telefon çok iyi fiyatını hakediyo bu piyasada alın
|asus yetkilileri lütfen bunu cevaplayın 285$ , 300$ olan telefonu neden 1299 1499 tl civarinda satiyorsunuz ? cevap lütfen
|1. Adamın sakalından sizene.
2. Zenfone 5 çöp dediğimde beni eksi yağmuruna tutmuştunuz uzun kullanımda gördünüz.
3. LG G3 Alır keyfime bakarım.
|Her markanın yeni ürün çıkardığında bir keriz tokatlama dönemi oluyor, bir iki ay sonra fiyat normal bandına döner merak etmeyin.
|niye bu kadar acımasız yorulmuyosunuz lan daha bu gün aldım kullanamadan soğuttunuz
|Tasarımında köklü bir değişim olmamış.
|Android serisinden nedense sogudum note serisi haric eskiden kullandigim bb serisini mumla ariyorum android les olmaya basladi artik
|fiyatlandırmayı yanlış yapan asus ağlamaya başlıcak karşısında o fiyatlara
ek kötüsü lg g2 g3 alına biliyo sony z2 samsun s5 samsung note3 gibi telefon varken bakan olması zor gibi
|İyi ki bunları beklemeyip LG G+ almışım.Bana maliyeti 1250TL oldu zaten!
Asus bu fiyatlara anlamayanlara satar anca!
|Dağ fare doğurmayı bırak düşük yaptı.4 aydır fiyat performans diye tutturduk bekliyoruz fos bir mal zeme çıktı.Asusun ciddiyetli marka algısı kendi adıma tamamen değişti, menfaat çi ve yolma tabanlı strateji sahibi marka algısı zihnime yerleşti.
|Tek söyliyeceğim şey intel işlemcili telefon alınmaz
|Vodafone Smart 6 yada Lenovo Vibe X2 tercih edilir.
| Burayada yazayım;
Meizu MX4 16 GB Amazon Fiyatı 300 Dolar Türkiye Satış fiyatı 1099 TL
Asus Zenfone 2 64 GB Amazon fiyatı 300 Dolar Türkiye Satış fiyatı 1499 TL
Hadi diyelim Asus'un daha geniş bir servis ağı olduğu için 200 TL fazladan alsaydı yine 1299 TL olması lazımdı en yüksek modelin. 999-1299 arasına yayılmalıydı modellerin fiyatları.
Bu haliyle kesinlikle alınmaz.
Umarım elinizde patlar da hesabını vermek zorunda kalırsın.
300$'lık mala 1500TL istemek...
"Ben ne insan gördüm, üstünde elbise yoktu, Ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu." sözlerini hatırlatmak isterim.