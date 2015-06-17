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Zenfone 2 Türkiye'de ! Merak ettikleriniz bu videomuzda !

3 yıl
34,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Asus Zenfone 2 'nin Türkiye lansmanı yapıldı. Ülke müdürü Bora Aras'a Zenfone 2'yi ve merak ettiklerinizi sorduk !

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Mr. Blacktree 3 yıl en beğenilen
Merak ettigim soru yurtdışı fiyatı250 dolar olan telefon trde nasıl1500 tl oluyor?
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Guaire 3 yıl
Bu fiyatlarla 2015'te çok beklersiniz o pazar payını Bora bey.

Umarım elinizde patlar da hesabını vermek zorunda kalırsın.

300$'lık mala 1500TL istemek...
Bu fiyatlarla 2015'te çok beklersiniz o pazar payını Bora bey.Umarım elinizde patlar da hesabını vermek zorunda kalırsın.300$'lık mala 15...
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Sakalına ve kıyafetine takılmak yerine, "fiyat neden pahalı, neden bu fiyatına çıktınız?" sorusunu sormadığına takılmak daha makul olur kanaatindeyim.
"Ben ne insan gördüm, üstünde elbise yoktu, Ne elbiseler gördüm, içinde insan yoktu." sözlerini hatırlatmak isterim.
Sakalına ve kıyafetine takılmak yerine, "fiyat neden pahalı, neden bu fiyatına çıktınız?" sorusunu sormadığına takılmak daha makul olur kanaatindeyim."Ben ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşların türk lirasının konumu ve vergilerden haberi yok heralde kafadan bununla 1300 buluo cihaz normal bir fiyat ülke durumuna ve yurtdışı fiyatına göre cihaz amiral gemisi performansını yarı parasını veriyor bence rakipsiz bu arada distribitör fiyatını paralel ithalat fiyatıyla karşılaştırıp rakibi g3 diyeceklere buradan selamlar????
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bmwberk15 3 yıl
oolum telefon çok iyi fiyatını hakediyo bu piyasada alın
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DH Misafiri 3 yıl
asus yetkilileri lütfen bunu cevaplayın 285$ , 300$ olan telefonu neden 1299 1499 tl civarinda satiyorsunuz ? cevap lütfen
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DH Misafiri 3 yıl
1. Adamın sakalından sizene.
2. Zenfone 5 çöp dediğimde beni eksi yağmuruna tutmuştunuz uzun kullanımda gördünüz.
3. LG G3 Alır keyfime bakarım.
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muratkaya 3 yıl
Her markanın yeni ürün çıkardığında bir keriz tokatlama dönemi oluyor, bir iki ay sonra fiyat normal bandına döner merak etmeyin.
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bmwberk15 3 yıl
niye bu kadar acımasız yorulmuyosunuz lan daha bu gün aldım kullanamadan soğuttunuz
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kemak 3 yıl
Tasarımında köklü bir değişim olmamış.
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XQS 3 yıl
Android serisinden nedense sogudum note serisi haric eskiden kullandigim bb serisini mumla ariyorum android les olmaya basladi artik
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huseyincarnege 3 yıl
fiyatlandırmayı yanlış yapan asus ağlamaya başlıcak karşısında o fiyatlara
ek kötüsü lg g2 g3 alına biliyo sony z2 samsun s5 samsung note3 gibi telefon varken bakan olması zor gibi
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xmenim 3 yıl
İyi ki bunları beklemeyip LG G+ almışım.Bana maliyeti 1250TL oldu zaten!
Asus bu fiyatlara anlamayanlara satar anca!
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serhathan 3 yıl
Dağ fare doğurmayı bırak düşük yaptı.4 aydır fiyat performans diye tutturduk bekliyoruz fos bir mal zeme çıktı.Asusun ciddiyetli marka algısı kendi adıma tamamen değişti, menfaat çi ve yolma tabanlı strateji sahibi marka algısı zihnime yerleşti.
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Zimmerit 3 yıl
Tek söyliyeceğim şey intel işlemcili telefon alınmaz
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Dr. Donanım 3 yıl
Vodafone Smart 6 yada Lenovo Vibe X2 tercih edilir.
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VatandA.Ş. 3 yıl
Burayada yazayım;

Meizu MX4 16 GB Amazon Fiyatı 300 Dolar Türkiye Satış fiyatı 1099 TL

Asus Zenfone 2 64 GB Amazon fiyatı 300 Dolar Türkiye Satış fiyatı 1499 TL

Hadi diyelim Asus'un daha geniş bir servis ağı olduğu için 200 TL fazladan alsaydı yine 1299 TL olması lazımdı en yüksek modelin. 999-1299 arasına yayılmalıydı modellerin fiyatları.

Bu haliyle kesinlikle alınmaz.
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