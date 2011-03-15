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Zotac GTX 550 TI AMP SLI video inceleme "SLI Düzeni GTX570'e Karşı!"

8 yıl
58,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın orta seviyedeki yeni ekran kartı GTX 550 TI'ın fabrika çıkışında hız aşırtılmış bir versiyonu olan Zotac GTX 550 TI AMP'ı SLI modunda üst seviye rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
Ben ilk kez bilgisayar toplayacağım. Nvidia mı AMD mi önerirsiniz?
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terrax 8 yıl

DH Misafiri

Ben ilk kez bilgisayar toplayacağım. Nvidia mı AMD mi önerirsiniz?


Hocam kolay gelsin, ben AMD kullanmanızı tavsiye ederim.

Bir de size bir soru sormuştum aşşağıdaki linkte ama sanırım
görmediniz.Size zahmet kısa da olsa bir cevap verirseniz çok
sevinirim.Zaman ayırdığınız için sağolun.

donanimhaber.com/...

Şimdiden teşekkürler.
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DH Misafiri 8 yıl
top spin 4 pc sai gelcekmi lütfen haber verirmisiniz???
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syler23 8 yıl
ölümüne ati fanatik amd... nvidia reklam yapar amd mühendislik
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cgdincer 8 yıl
fiyat istiyoruz kritik bir kart gibi duruyor...
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erdekuru 8 yıl
fazladan 47 watt ile 5770 i geçemeyince o.c. lu modellerle fazladan 100 watt ile anca 5770 i geçebilmiş. vay canına
5770 + evdeki tüm tasarruflu ampüller = 550ti o.c.
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asuntay 8 yıl
SLI yapınca kaç ekranı ,hangi çözünürlüklerde destekliyor? İncelemelerde bu konuda bilgide olsa iyi olur.
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vocky 8 yıl
ben videoları izleyemiyorum neden acaba
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apokoc 8 yıl
güzel inceleme teşekkürler :)
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raın man 8 yıl
slı yapmak isteyenler için oldukça iyi bir çözüm ancak fiyatı iyi ayarlanabilirse, örnegin tr fiyatı 250-270 tl gibi olursa çok canlar yakar.
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DH Misafiri 8 yıl
gtx560ti ile fazla fark yok gibi fiyatı ucuz olursa alınabilir
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maliahmet 8 yıl
gtx 570daha iyi ve daha az güç tüketiyor
amdnin çözümü onlardan dahada iyi 6970
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