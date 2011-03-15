Zotac GTX 550 TI AMP SLI video inceleme "SLI Düzeni GTX570'e Karşı!"

Nvidia'nın orta seviyedeki yeni ekran kartı GTX 550 TI'ın fabrika çıkışında hız aşırtılmış bir versiyonu olan Zotac GTX 550 TI AMP'ı SLI modunda üst seviye rakipleriyle karşılaştırıyoruz.
DH Misafiri Ben ilk kez bilgisayar toplayacağım. Nvidia mı AMD mi önerirsiniz?
Hocam kolay gelsin, ben AMD kullanmanızı tavsiye ederim.
Bir de size bir soru sormuştum aşşağıdaki linkte ama sanırım
görmediniz.Size zahmet kısa da olsa bir cevap verirseniz çok
sevinirim.Zaman ayırdığınız için sağolun.
donanimhaber.com/...
Şimdiden teşekkürler.
5770 + evdeki tüm tasarruflu ampüller = 550ti o.c.
amdnin çözümü onlardan dahada iyi 6970