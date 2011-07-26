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Zotac GeForce GTX 560 AMP! Edition video inceleme

8 yıl
114b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'ın fabrika çıkışı 950MHz GPU ve 4400MHz bellek hızlarında çalışan GeForce GTX 560 AMP! Edition modeli, yüksek saat hızlarıyla kendinden daha pahalı modellere meydan okuyor.
Bu videomuzda özel tasarımlı GTX 560 AMP! Edition'ı inceledik, rakipleriyle karşılaştırdık.  
 

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fx57 8 yıl en beğenilen
Merhaba,

Bazı yorumlara açıklık getirelim. Videoda AMD Radeon HD 6950 için "Tek GPU'lu" en hızlı AMD ekran kartı ibaresi geçmemektedir.

Videonun 3.39. kısmında "AMD'nin tek GPU'lu en hızlı ekran kartlarından biri olan HD 6950", 4.08. kısmında ise "AMD'nin tek GPU en hızlı kartlarından HD 6950" ifadeleri geçiyor.

Yorumlarında aksini söyleyen arkadaşlar videoyu bir kez daha ve daha dikkatli izlediklerinde bunu göreceklerdir.

İyi forumlar dilerim.

Teşekkürler,

Fx57
Merhaba,Bazı yorumlara açıklık getirelim. Videoda AMD Radeon HD 6950 için "Tek GPU'lu" en hızlı AMD ekran kartı ibaresi geçmemektedir.Vid...
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DH Misafiri 7 yıl
bu testte görüyorumki 6990 baya bi fark atmış herkese ben 560 lira verip aldım bu gtx560 amp yi ama çok ısınıyo gibi geldi bana
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bazı arkadaşlar soru sormuşlar "bu kart nasıl, sisteme uygun olur mu veya nebileyim oyunlarda vs performans nasıldır..." diyerekten, bu sorular dışında her konuda muhabbet olmuş...ekran kartına yoğunlaşsak, artıları eksileri tartışsak, insanlara yararlı olsa biraz..yukardan aşağı okudum, uçmuş gitmiş konu
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DH Misafiri 7 yıl
hd 6850 cf yap performans tavan ve neredeyse aynı fiyat :)
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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaşlar benim sistemim DDR2 2GB 1066 MHz RAM İntel core çift çekirdekli 2,5 GHZ işlemci ve anakartımda GİGABYTE acaba bu ekran kartı Zotac GTX560AMP sistemimle birlikte tam verimli çalışırmı ?
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emo_Tre 8 yıl
BEYLER BEN KARASIZ KALDIM
BU EKRAN KARTINI MI ALSAM YOKSA MSI GTX 560 TI HAWK MI HANGISI DAHA IYIDIR YARDIM EDIN
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d3wil55 8 yıl
bence bu kart diğer 560lara göre iyi bir fiyata sahipse alınabilir ve sıvı soğutma ile rahatlıkla 1 ghz sınırı aşılır :)
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MÜŞAVİR 8 yıl
İnceleme için teşekkürler.

Performansı hiçte kötü durmuyor. Fiyatı şöyle 70-80 lira daha ucuz olsa tercih edilen bir kart olur. Şu haliyle HD6950 fiyatında ve ondan geride bir kart.
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usa_commando 8 yıl
nvida mı? ati mi? beyler nvidia desen oyuncular destekliyor ati desen bütün düyaya yüksek performance diye tanıtmış kendisini
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usa_commando 8 yıl
bence nvidia o rakipini bekler sonra ondan daha iyisini yapar siz ne diyorsunuz
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usa_commando 8 yıl
zotac nvidia değil mi? nvidia diye duyuyorum ama iyi ekran kartı bu alsam dolar yaw 2099 un en iyi ekran kartını aldım düşdük ya buna uyuz oluyom :D
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XuLigan 8 yıl
o degilde 6870 ve 6850 var ilen testte neden 5870 yok onu anlamadım tabi gpu olarak biraz geride ama performans olarak 6950 6970 dengi bi kart lütfen bir dahaki testinizde 5870 ide görmek istiyorum performans ve oyun testi için
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liberche 8 yıl
AMP serilerinin o/c daha açık olduğu bilenen bir gerçek zaten .. orda düzeyli kartlarda istenilen performansı sağlıcaktır ..tek cpu ekran kartlarında adından bahsettiricek bir kart yük altında 50 derecelerde kalmasıda soğutma performansının gayet işlevsel gerçekleştiğini gösteriyor
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setek01 8 yıl

liberche

AMP serilerinin o/c daha açık olduğu bilenen bir gerçek zaten .. orda düzeyli kartlarda istenilen performansı sağlıcaktır ..tek cpu ekran kartlarında adından bahsettiricek bir kart yük altında 50 derecelerde kalmasıda soğutma performansının gayet işlevsel gerçekleştiğini gösteriyor


Hangi amd serileri gtx460 gtx560TI GTX570 GTX580 karşısında daha fazla OC başarımı sunuyormuş? Nerde testi yapılmış, link var mı? Ben tam tersi için DH video arşivinde GTX460 GTX560 ve GTX580 ile ilgili linkler vermeyeyim siz orada bir inceleme yapın ondan sonra Nvidia mı daha fazla oC oluyor AMD mi ?
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