ZyXEL Kitaplıklarla Dost Yeni Modemi P-660N-T1A'yı Duyurdu

Bağlantı teknolojileri alanında dünya lideri olan ZyXEL, yüksek hızda ve güvenli internet erişimi sunmasının yanı sıra kule şeklinde tasarımıyla kendine kitaplıklarda dahi yer bulabilen yeni ADSL2+ modemi ZyXEL P-660N-T1A'yı duyurdu. Beyazlar içindeki P-660N-T1A, 802.11n desteğinin getirdiği 150Mbps kablosuz bağlantı hızı sayesinde evin her köşesinde yüksek hızda kablosuz internet keyfi yaşanmasını sağlıyor. ZyXEL P-660N-T1A, evlerdeki gizli teknoloji hazinesi olacak.

Dünyanın lider bağlantı çözüm ve teknoloji sağlayıcılarından ZyXEL, tasarımıyla öne çıkan kablosuz modem ailesini yeni P-660N-T1A modeliyle genişletiyor. Bembeyaz bir kule şeklindeki tasarımıyla her dekorasyonla uyum sağlayabilen ZyXEL P-660N-T1A, yüksek hızda internet bağlantısı için estetik kaygılarından vazgeçmeyen ev sahiplerine yardımcı oluyor. Dikey tasarımıyla kendine kitaplıklarda dahi rahatlıkla yer bulabilen modem, gelişmiş teknik özellikleriyle de göz dolduruyor.

Evinizin her köşesinde yüksek hızda internet

Geniş kapsama alanı sunan 802.11n desteği ve 150Mbps yüksek hız özellikleriyle donatılmış olan ZyXEL P-660N-T1A, böylece konuk olduğu tüm mekanlardaki en uç noktalarda dahi yüksek hızda internet keyfi yaşanmasını sağlıyor. Diğer taraftan ZyXEL P-660N-T1A, akıllı ev ortamı oluşturulması amacıyla depolama ürünleri (NSA) ve dijital medya adaptörleri (DMA) gibi dijital cihazlara kablosuz olarak erişilerek dijital içeriğin daha hızlı ve kesintisiz kullanılmasına da aracılık ediyor.

Güvenlik sızıntılarına geçit yok!

ZyXEL P-660N-T1A, tek tuşla kolay ve hızlı güvenlik yapılandırması sağlayan Wi-Fi Protected Setup (WPS) özelliği başta olmak üzere, gelişmiş SPI güvenlik duvarı, kablosuz kapsama alanını ayarlama seçeneği ile ağa yapılabilecek izinsiz girişleri engelleyerek ev sahiplerinin tam güvenlikli bir yerel ağa sahip olmasına imkan veriyor ve onları karmaşık güvenlik yapılandırma ayarları ile uğraşmaktan kurtarıyor.

Tek tuşla çevreyi koruyan özellikler

Arka yüzeyinde bir ethernet, bir DSL ve reset düğmesi bulunan ZyXEL P-660N-T1A'nın üst yüzeyinde ise WPS/WLAN düğmesi bulunuyor. ZyXEL P-660N-T1A, enerji tasarrufu için kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakan bu WLAN On/Off düğmesi ve kablosuz bağlantının açık-kapalı olacağı saatleri belirlemeyi sağlayan zamanlamaözelliği sayesinde kullanılmadığı zamanlarda kendi kendine kapanarak gereksiz enerji tüketiminin de önüne geçebiliyor. Kullanıcılar isterlerse WLAN On/Off butonuyla kablosuz ağı istedikleri zaman kapatabiliyor ya da daha önceden yaptıkları zamanlama ayarları sayesinde cihazı açıp-kapamayı düşünmek zorunda da kalmayabiliyorlar.

Her zaman güncel kalın!

Otomatik firmware upgrade özelliği sayesinde P-660N-T1A güncel bir yazılım mevcut olduğunda, bunu otomatik olarak algılayarak kullanıcının onayından sonra yeni yazılımı otomatik olarak yüklüyor. Yeni yazılımlar sayesinde modem her zaman güncel kalıyor, bu sayede yeni özellikleri kullanmak mümkün oluyor.

Kapsama alanını kablosuz olarak genişletin!

WDS (Wireless Distribution System) özelliği sayesinde ZyXEL P-660N-T1A'nın kalın duvarlardan veya uzak mesafeden dolayı kablosuz sinyalin gitmediği noktaları kapsaması mümkün oluyor. Kablosuz yayını ulaştırmak istediğiniz nokta ile modem arasında köprü görevi gören ZyXEL'in WDS destekli bir erişim noktası (Access Point) cihazını kullanarak yayın daha da uzak mesafelere ulaştırılarak kablosuz bağlantının keyfi evin her noktasında sürülebiliyor.

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