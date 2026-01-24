Giriş
    Asus, oyunculara özel yüksek hızlı WiFi 7 router cihazını tanıttı

    Asus ROG Strix GS-BE7200, oyun için hızlı ve kararlı bağlantı sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı WiFi 7 router olarak tanıtıldı. Oyunculara yönelik çarpıcı bir estetiğe de sahip.

    Asus GS-BE7200 WiFi 7 gaming router Tam Boyutta Gör
    Asus, yüksek hızlı kablosuz ve kablolu bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcıları hedefleyen çift bantlı WiFi 7 oyun router cihazı ROG Strix GS-BE7200'ü tanıttı.

    Asus GS-BE7200 WiFi 7 router neler sunuyor?

    Asus WiFi 7 router GS-BE7200 Tam Boyutta Gör
    Router, WiFi 7 802.11be standardını kullanarak 2.4 GHz ve 5 GHz bandında çalışıyor. 2.4GHz bandında 1.376 Mbps, 5GHz bandında ise 5.764 Mbps hız sunuyor. Çoklu bağlantı işlemi ve 4096-QAM sayesinde, 7.2 Gbps hız sağlayabiliyor. Cihazda 6 GHz bant desteği bulunmuyor ancak verimliliği artırmak için Beamforming, OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri mevcut.

    Asus'a göre, geliştirilmiş 5 GHz uzun menzilli ayar özelliğine sahip altı dahili anten, standart 5 GHz 4T4R yönlendiricilere kıyasla daha uzun mesafede %15'e kadar daha iyi verim sağlıyor. Beş adet 2.5 Gbps Ethernet portu (modem bağlantısı için WAN portu, bağlı cihazlar için de dört LAN portu), toplamda 12.5 Gbps kablolu kapasite sunuyor. İki LAN portu, trafik önceliklendirmesiyle özel oyun portları işlevi görüyor.

    Asus GS-BE7200 WiFi 7 router, misafir ağları ve izole IoT alt ağları dahil olmak üzere birden fazla ağ yapılandırmasını destekliyor. Smart Home Master, IoT cihaz kurulumunu ve VPN alt ağ oluşturmayı kolaylaştırıyor. Güvenlik, AiProtection'ın üç katmanlı korumasını, ebeveyn kontrollerini ve ağ genelinde trafik şifrelemesi için önceden yüklenmiş VPN desteğini içeriyor.

    Router cihazın oyun odaklı özellikleri arasında; entegre oyun hızlandırmasıyla ROG'un tescilli oyun ağı bulunuyor. WiFi 7 ile geliştirilmiş AiMesh uyumluluğu, diğer Asus router’larla mesh ağının genişletilmesine olanak tanıyor. Web arayüzü ya da telefona indirilebilen uygulama üzerinden router kontrol edilebiliyor.

    Asus, yeni WiFi 7 router cihazı ROG Strix GS-BE7200’ün fiyat veya çıkış tarihi bilgisini paylaşmadı.

    Asus ROG Strix GS-BE7200 router özellikleri

    Asus GS-BE7200 Wi-Fi 7 router özellikleri

    • MLO ve 4K-QAM ile 7200Mbps'e kadar çift bantlı WiFi 7 veri aktarım hızı
    • Dört adet 2.5G LAN portu ve bir adet 2.5G WAN portu ile 12.5G kablolu kapasite
    • Altı dahili anten ve güçlendirilmiş 5GHz menzili (Standart 5GHz 4T4R yönlendiricilere göre uzun mesafelerde %15'e kadar daha iyi veri aktarım hızı sağlar)
    • ROG'a özel oyun ağı ve ayrı oyun portları
    • Kolay IoT cihazı ve VPN alt ağ kurulumu, ebeveyn kontrolleri ve Akıllı Ev Yöneticisi ile anında bağlantı
    • AiProtection ve yüklü VPN desteği ile gelişmiş üç seviyeli ağ güvenliği
    • WiFi 7 ile geliştirilmiş AiMesh, uyumlu ASUS yönlendiriciler için güvenli ve genişletilebilir ağ sağlar
