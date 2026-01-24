Asus, oyunculara özel yüksek hızlı WiFi 7 router cihazını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Asus, yüksek hızlı kablosuz ve kablolu bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcıları hedefleyen çift bantlı WiFi 7 oyun router cihazı ROG Strix GS-BE7200'ü tanıttı.

Asus GS-BE7200 WiFi 7 router neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Router, WiFi 7 802.11be standardını kullanarak 2.4 GHz ve 5 GHz bandında çalışıyor. 2.4GHz bandında 1.376 Mbps, 5GHz bandında ise 5.764 Mbps hız sunuyor. Çoklu bağlantı işlemi ve 4096-QAM sayesinde, 7.2 Gbps hız sağlayabiliyor. Cihazda 6 GHz bant desteği bulunmuyor ancak verimliliği artırmak için Beamforming, OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri mevcut.

Asus'a göre, geliştirilmiş 5 GHz uzun menzilli ayar özelliğine sahip altı dahili anten, standart 5 GHz 4T4R yönlendiricilere kıyasla daha uzun mesafede %15'e kadar daha iyi verim sağlıyor. Beş adet 2.5 Gbps Ethernet portu (modem bağlantısı için WAN portu, bağlı cihazlar için de dört LAN portu), toplamda 12.5 Gbps kablolu kapasite sunuyor. İki LAN portu, trafik önceliklendirmesiyle özel oyun portları işlevi görüyor.

Asus GS-BE7200 WiFi 7 router, misafir ağları ve izole IoT alt ağları dahil olmak üzere birden fazla ağ yapılandırmasını destekliyor. Smart Home Master, IoT cihaz kurulumunu ve VPN alt ağ oluşturmayı kolaylaştırıyor. Güvenlik, AiProtection'ın üç katmanlı korumasını, ebeveyn kontrollerini ve ağ genelinde trafik şifrelemesi için önceden yüklenmiş VPN desteğini içeriyor.

Router cihazın oyun odaklı özellikleri arasında; entegre oyun hızlandırmasıyla ROG'un tescilli oyun ağı bulunuyor. WiFi 7 ile geliştirilmiş AiMesh uyumluluğu, diğer Asus router’larla mesh ağının genişletilmesine olanak tanıyor. Web arayüzü ya da telefona indirilebilen uygulama üzerinden router kontrol edilebiliyor.

Asus, yeni WiFi 7 router cihazı ROG Strix GS-BE7200’ün fiyat veya çıkış tarihi bilgisini paylaşmadı.

Asus ROG Strix GS-BE7200 router özellikleri

MLO ve 4K-QAM ile 7200Mbps'e kadar çift bantlı WiFi 7 veri aktarım hızı

Dört adet 2.5G LAN portu ve bir adet 2.5G WAN portu ile 12.5G kablolu kapasite

Altı dahili anten ve güçlendirilmiş 5GHz menzili (Standart 5GHz 4T4R yönlendiricilere göre uzun mesafelerde %15'e kadar daha iyi veri aktarım hızı sağlar)

ROG'a özel oyun ağı ve ayrı oyun portları

Kolay IoT cihazı ve VPN alt ağ kurulumu, ebeveyn kontrolleri ve Akıllı Ev Yöneticisi ile anında bağlantı

AiProtection ve yüklü VPN desteği ile gelişmiş üç seviyeli ağ güvenliği

WiFi 7 ile geliştirilmiş AiMesh, uyumlu ASUS yönlendiriciler için güvenli ve genişletilebilir ağ sağlar

