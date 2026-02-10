Katlanabilir Huawei Mate X7’nin Türkiye fiyatı resmileşti

Huawei tarafından paylaşılan bilgilere göre Mate X7’yi satın alan kullanıcılara Huawei WATCH GT 6 Pro 46 mm, Huawei SuperPower Duvar Tipi Şarj Cihazı (maksimum 66W) ve 1 yıllık uzatılmış garanti hediye edilecek. Ayrıca 16 Şubat itibarıyla 99 TL ön ödeme yapan kullanıcılar 10.999 TL değerinde indirim hakkı kazanacak.
Neler sunuyor?
Donanım tarafında Mate X7, Huawei’nin amiral gemisi seviyesindeki Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alıyor. 5.600 mAh kapasiteli çift hücreli silikon-karbon batarya, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP RYYB ana kamera, 50 MP telefoto ve 40 MP ultra geniş açı sensörlerden oluşan üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor.
Yeni kulaklık ve mesh ürünü de geldi
Mesh X3 Pro Suite (150 m²): 12.999,00 TL
Mesh X3 Pro (100 m²): 8.999,00 TL
Mesh X3 Pro + Mesh X3 Pro (200 m²): 14.999,00 TL
Mesh X3 Pro + Mesh X3 Pro + Mesh X3 Pro (300 m²): 19.999,00 TL
Mesh X3 Pro Suite + Mesh X3 Pro (250 m²): 16.999,00 TL