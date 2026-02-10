Katlanabilir Huawei Mate X7’nin Türkiye fiyatı resmileşti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz kasım ayında Mate 80 ailesiyle birlikte tanıttığı yeni katlanabilir modeli Mate X7 için Türkiye fiyatını duyurdu. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip Huawei Mate X7, Türkiye’de 129.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Model, şirketin resmi internet sitesinde henüz stokta görünmese de satışa özel çeşitli kampanyalarla birlikte gelecek.

Huawei tarafından paylaşılan bilgilere göre Mate X7’yi satın alan kullanıcılara Huawei WATCH GT 6 Pro 46 mm, Huawei SuperPower Duvar Tipi Şarj Cihazı (maksimum 66W) ve 1 yıllık uzatılmış garanti hediye edilecek. Ayrıca 16 Şubat itibarıyla 99 TL ön ödeme yapan kullanıcılar 10.999 TL değerinde indirim hakkı kazanacak.

Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Mate X7, selefine kıyasla daha ince ve hafif bir gövdeyle geliyor. Cihaz katlı halde 9,5 mm, açıldığında ise 4,5 mm kalınlığa sahipken, 235 gramlık ağırlığıyla Mate X6’dan 4 gram daha hafif. Dışta 6,49 inç, içte 8 inç olmak üzere iki ekran sunan modelde her iki panel de 1–120 Hz değişken yenileme hızına sahip LTPO OLED teknolojisini kullanıyor ve 1.440 Hz PWM karartma desteğiyle geliyor.

Huawei Watch Ultimate 2 Türkiye fiyatı açıklandı 1 sa. önce eklendi

Donanım tarafında Mate X7, Huawei’nin amiral gemisi seviyesindeki Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alıyor. 5.600 mAh kapasiteli çift hücreli silikon-karbon batarya, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında ise 50 MP RYYB ana kamera, 50 MP telefoto ve 40 MP ultra geniş açı sensörlerden oluşan üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

Yeni kulaklık ve mesh ürünü de geldi

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate X7 ve Watch Ultimate 2 ürünlerinin haricinde WiFi Mesh X3 Pro ailesini ve FreeClip 2 kulaklıklarının fiyatını da açıkladı. FreeClip 2 kulaklığın fiyatı 9.899 TL olarak açıklanırken Mesh ailesinin fiyatlandırması şu şekilde:

Mesh X3 Pro Suite (150 m²): 12.999,00 TL

Mesh X3 Pro (100 m²): 8.999,00 TL

Mesh X3 Pro + Mesh X3 Pro (200 m²): 14.999,00 TL

Mesh X3 Pro + Mesh X3 Pro + Mesh X3 Pro (300 m²): 19.999,00 TL

Mesh X3 Pro Suite + Mesh X3 Pro (250 m²): 16.999,00 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: