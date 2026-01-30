Microsoft, Windows 11 güncellemesiyle eski modemleri devre dışı bıraktı

Tam Boyutta Gör Windows 11 KB5074109 güncellemesini yükledikten sonra modeminiz aniden çalışmayı durdurduysa, bunun klasik Windows Güncelleme felaketi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sefer Microsoft, bir hata olmadığını söylüyor.

KB5074109, NVIDIA ekran kartı sorunları, siyah ekran ve performans düşüşü, uygulama çökmeleri, başlatma hataları ve hatta güncellemeyi kaldırmaya çalışırken hataların ortaya çıktığı çok sorunlu bir güncelleme. Tüm bunlar yaşanırken, bir de modem sorunu ortaya çıktı.

Hata değil, güvenlik amacıyla

KB5074109 değişiklik günlüğünde, uzun süredir kullanılan dört yerleşik modem sürücüsünün (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys ve smserial.sys) Windows 11’den kaldırıldığına ilişkin "uyumluluk" değişikliği listeleniyor. Notlarda, bu sürücülerle çalışan herhangi bir modemin güncellemeden sonra artık çalışmayacağı açıkça belirtiliyor. Ancak, bu değişiklik yalnızca güncelleme notlarında belirtildiğinden birçok kişi için sürpriz oldu. Windows 11 ile uyumlu olarak satılan modemler dahil olmak üzere dial-up modemler aniden çalışmaz duruma geldi.

Microsoft, güvenlik için bu adımı attıklarını söylüyor. Hâlâ faks, telemetri veya telefon kayıt sistemleri için bu modemlere sahip kullanıcılar ve küçük işletmeler için geçici çözüm; KB5074109 güncellemesini kaldırmak ve güncellemeleri durdurmak ya da desteği sürdürülen modemlerle değiştirmek.

