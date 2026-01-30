Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11 güncellemesiyle eski modemleri devre dışı bıraktı

    Windows 11 KB5074109 güvenlik güncellemesi, bazı bilgisayarlarda çökmelere ve açılış sorunlarına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda bazı eski modemleri de devre dışı bıraktı.

    Windows 11 KB5074109 eski modemler çalışmıyor sorunu Tam Boyutta Gör
    Windows 11 KB5074109 güncellemesini yükledikten sonra modeminiz aniden çalışmayı durdurduysa, bunun klasik Windows Güncelleme felaketi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sefer Microsoft, bir hata olmadığını söylüyor.

    KB5074109, NVIDIA ekran kartı sorunları, siyah ekran ve performans düşüşü, uygulama çökmeleri, başlatma hataları ve hatta güncellemeyi kaldırmaya çalışırken hataların ortaya çıktığı çok sorunlu bir güncelleme. Tüm bunlar yaşanırken, bir de modem sorunu ortaya çıktı.

    Hata değil, güvenlik amacıyla

    KB5074109 değişiklik günlüğünde, uzun süredir kullanılan dört yerleşik modem sürücüsünün (agrsm64.sys, agrsm.sys, smserl64.sys ve smserial.sys) Windows 11’den kaldırıldığına ilişkin "uyumluluk" değişikliği listeleniyor. Notlarda, bu sürücülerle çalışan herhangi bir modemin güncellemeden sonra artık çalışmayacağı açıkça belirtiliyor. Ancak, bu değişiklik yalnızca güncelleme notlarında belirtildiğinden birçok kişi için sürpriz oldu. Windows 11 ile uyumlu olarak satılan modemler dahil olmak üzere dial-up modemler aniden çalışmaz duruma geldi.

    Microsoft, güvenlik için bu adımı attıklarını söylüyor. Hâlâ faks, telemetri veya telefon kayıt sistemleri için bu modemlere sahip kullanıcılar ve küçük işletmeler için geçici çözüm; KB5074109 güncellemesini kaldırmak ve güncellemeleri durdurmak ya da desteği sürdürülen modemlerle değiştirmek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vitiligo tamamen geçti kadınlar kulübü spotify stockholm se nedir fiat fiorino 1.3 multijet 95 hp yorum wd 40 pas söker mi uyduda sinyal var kalite yok neden

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum