Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASUS ilk Wi-Fi 8 destekli router'ı ROG NeoCore'u tanıttı

    ASUS, CES 2026'da sergilediği ROG NeoCore ile Wi-Fi 8 dönemine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Yeni standart, hızdan çok kararlılık ve gecikme iyileştirmelerine odaklanıyor.

    ASUS ilk Wi-Fi 8 destekli router'ı ROG NeoCore'u tanıttı Tam Boyutta Gör
    ASUS, ilk Wi-Fi 8 destekli router'ı ROG NeoCore'u duyurdu. Şirket, Wi-Fi 7 henüz yaygınlaşma aşamasındayken, Wi-Fi 8 teknolojisini bu yıl içinde ticarileştirmeyi hedefliyor. Tanıtımı CES 2026'da yapılan model, şimdilik konsept olarak sergilense de Wi-Fi 8'e geçiş takvimi doğrulanmış durumda.

    ASUS'tan ilk WiFi 8 destekli router: ROG NeoCore

    Wi-Fi 8, önceki nesillerden farklı olarak doğrudan hız artışını merkezine almıyor. Bunun yerine bağlantı kararlılığı, gecikme süreleri ve çoklu cihaz yönetimi ön plana çıkıyor. ASUS'a göre yeni standart, ağ üzerindeki cihaz sayısı arttıkça yaşanan performans düşüşlerini önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle düşük güç tüketimli IoT cihazları için daha stabil bağlantı sağlanıyor.

    ROG NeoCore'un teknik kazanımları da bu yaklaşımı destekler nitelikte. ASUS, Wi-Fi 7'ye kıyasla orta menzilde iki kat daha yüksek veri aktarımı, IoT kapsama alanında iki kat genişleme ve P99 gecikme değerlerinde altı kata varan düşüş vadediyor. Bu iyileştirmelerin arkasında UEQM Unequal Modulation, yeni MCS şemaları ve gelişmiş zamanlama algoritmaları bulunuyor.

    Kağıt üzerinde Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 8 benzer maksimum değerlere sahip. Her iki standart da 46 Gbps teorik hız, 320 MHz bant genişliği ve 4096-QAM desteğini sunuyor. Ancak Wi-Fi 8'in farkı, bu değerleri gerçek kullanım senaryolarında daha tutarlı şekilde koruyabilmesi. Çok sayıda bağlı cihazın bulunduğu evler, küçük ofisler, bulut tabanlı oyunlar ve yapay zekâ iş yükleri bu gelişmeden en fazla fayda sağlayacak alanlar arasında gösteriliyor.

    ROG NeoCore'un çıkış tarihi ve fiyatı henüz netleşmiş değil. Ancak ASUS'un açıklamaları, Wi-Fi 8'in 2026 itibarıyla üst seviye ağ çözümlerinde yeni standart hâline gelmeye başlayacağını gösteriyor

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avrupa yakası şesu neden ayrıldı kick takipçileri görme kedi aşıları ücretsiz eski pul alan yerler hava temizleyici kedi tüyünü çeker mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum