ASUS ilk Wi-Fi 8 destekli router'ı ROG NeoCore'u tanıttı

Tam Boyutta Gör ASUS, ilk Wi-Fi 8 destekli router'ı ROG NeoCore'u duyurdu. Şirket, Wi-Fi 7 henüz yaygınlaşma aşamasındayken, Wi-Fi 8 teknolojisini bu yıl içinde ticarileştirmeyi hedefliyor. Tanıtımı CES 2026'da yapılan model, şimdilik konsept olarak sergilense de Wi-Fi 8'e geçiş takvimi doğrulanmış durumda.

ASUS'tan ilk WiFi 8 destekli router: ROG NeoCore

Wi-Fi 8, önceki nesillerden farklı olarak doğrudan hız artışını merkezine almıyor. Bunun yerine bağlantı kararlılığı, gecikme süreleri ve çoklu cihaz yönetimi ön plana çıkıyor. ASUS'a göre yeni standart, ağ üzerindeki cihaz sayısı arttıkça yaşanan performans düşüşlerini önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle düşük güç tüketimli IoT cihazları için daha stabil bağlantı sağlanıyor.

ROG NeoCore'un teknik kazanımları da bu yaklaşımı destekler nitelikte. ASUS, Wi-Fi 7'ye kıyasla orta menzilde iki kat daha yüksek veri aktarımı, IoT kapsama alanında iki kat genişleme ve P99 gecikme değerlerinde altı kata varan düşüş vadediyor. Bu iyileştirmelerin arkasında UEQM Unequal Modulation, yeni MCS şemaları ve gelişmiş zamanlama algoritmaları bulunuyor.

Kağıt üzerinde Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 8 benzer maksimum değerlere sahip. Her iki standart da 46 Gbps teorik hız, 320 MHz bant genişliği ve 4096-QAM desteğini sunuyor. Ancak Wi-Fi 8'in farkı, bu değerleri gerçek kullanım senaryolarında daha tutarlı şekilde koruyabilmesi. Çok sayıda bağlı cihazın bulunduğu evler, küçük ofisler, bulut tabanlı oyunlar ve yapay zekâ iş yükleri bu gelişmeden en fazla fayda sağlayacak alanlar arasında gösteriliyor.

ROG NeoCore'un çıkış tarihi ve fiyatı henüz netleşmiş değil. Ancak ASUS'un açıklamaları, Wi-Fi 8'in 2026 itibarıyla üst seviye ağ çözümlerinde yeni standart hâline gelmeye başlayacağını gösteriyor

