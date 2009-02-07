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Acer, 10" ekranlı Aspire One modelinin satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, 10
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Geçtiğimiz yılın son dönemde yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürmesi ve yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook pazarında üreticiler yeni modelleriyle pastadan daha büyük pay kapabilmek adına kıyasıya bir rekabete girişmiş durumdalar. Aspire One modeliyle bir önceki yılın öne çıkan isimlerinden biri olan Acer, geçen hafta anons edilen 10" ekranlı Aspire One (D150) modelinin satışına başladı.

Intel'in Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alan sisteme 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10.1" LED backlit LCD ekran eşlik ediyor.1GB bellek ile donatılan ve grafik ihtiyacını Intel'in DirectX 9 destekli entegre çözümlerinden GMA 950 ile gideren Aspire One (D150), WiFi, ethernet, çoklu kart okuyucusu,0.3MP kamera ve tercihe göre 3/6 hücreli pil ile geliyor.

Windows XP Home Edition işletim sistemiyle satılan mini-bilgisayar, Avrupa satışına ay sonu veya Mart ayında (Türkiye'de muhtemelen iki çeyrekte) başlaması beklenirken 399 Avro'luk fiyatla listelere girdiğini de belirtelim.


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SEP 10 yıl
Cihaz guzel ama, Acer ın Turkiye deki servisi kim belli degil?
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whatisnfc 10 yıl
Çok sıradan bir görünüşü var sanki ..
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nightsoldier 10 yıl
ZAten netbooklarda ne kadar değişik tasarıma gidilebileceği muamma.Ama bir eee kadar cezbedici durmuyor.Haklısınız.Sanırım piano siyahı kasaya sahip değil.Benim gönlümde yatan asusun yeni çıkaracağı 1000he modeli.Ülkemize gelir mi,gelirse kaç paradan piyasaya girer bilmiyorum ama ucuz olursa ortalığı silip süpürecerğinden eminim özellikle n280 işlemci kullanması 1.66 ghz. hıza sahip olması.Tabi yeni klavye tasarımıda bir harika.
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max975 10 yıl
acer işi sıkı tutuyor...
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sonyman 10 yıl
bu netbooklar çok şık ve kullanışlı fakat optik sürücü olmayışı bence en büyük eksikleri.optik sürücülü modelleride çıkar umarım
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escape0121 10 yıl
güzel tasarım
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