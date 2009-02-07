Acer, 10" ekranlı Aspire One modelinin satışına başladı

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Geçtiğimiz yılın son dönemde yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürmesi ve yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen netbook pazarında üreticiler yeni modelleriyle pastadan daha büyük pay kapabilmek adına kıyasıya bir rekabete girişmiş durumdalar. Aspire One modeliyle bir önceki yılın öne çıkan isimlerinden biri olan Acer, geçen hafta anons edilen 10" ekranlı Aspire One (D150) modelinin satışına başladı.

Intel'in Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinden güç alan sisteme 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10.1" LED backlit LCD ekran eşlik ediyor.1GB bellek ile donatılan ve grafik ihtiyacını Intel'in DirectX 9 destekli entegre çözümlerinden GMA 950 ile gideren Aspire One (D150), WiFi, ethernet, çoklu kart okuyucusu,0.3MP kamera ve tercihe göre 3/6 hücreli pil ile geliyor.

Windows XP Home Edition işletim sistemiyle satılan mini-bilgisayar, Avrupa satışına ay sonu veya Mart ayında (Türkiye'de muhtemelen iki çeyrekte) başlaması beklenirken 399 Avro'luk fiyatla listelere girdiğini de belirtelim.

