Acer 24-inç boyutunda çift HDMI destekli Full HD LCD monitör hazırladı

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LCD monitörleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Acer, Full HD destekli yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın 24" boyutundaki P244Wbmii kod adlı yeni modeli 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekliyor ve 2ms (G2G) olarak belirlenen tepki süresiyle geliyor.

Çift HDMI 1.1 konnektörü ile dikkat çeken 16:9 formatlı yeni monitörün dinamik karşıtlık oranının 20,000:1 olduğu bildiriliyor. Adaptive Contrast Management (ACM) özelliği ile daha yüksek detay kalitesi sunduğu belirtilen monitör 3 watt'lık 2x dahili hoparlöre de sahip.

HDMI konnektörlerine ek olarak D-Sub portunu da üzerinde barındıran Full HD destekli yeni monitörün 6.3Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Acer'ın 24" boyutundaki P244Wbmii modelinin yurt dışı satış fiyatı 465$ seviyesinde.