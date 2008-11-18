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Acer 24-inç boyutunda çift HDMI destekli Full HD LCD monitör hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 24-inç boyutunda çift HDMI destekli Full HD LCD monitör hazırladı
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LCD monitörleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen Acer, Full HD destekli yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın 24" boyutundaki P244Wbmii kod adlı yeni modeli 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekliyor ve 2ms (G2G) olarak belirlenen tepki süresiyle geliyor.

Çift HDMI 1.1 konnektörü ile dikkat çeken 16:9 formatlı yeni monitörün dinamik karşıtlık oranının 20,000:1 olduğu bildiriliyor. Adaptive Contrast Management (ACM) özelliği ile daha yüksek detay kalitesi sunduğu belirtilen monitör 3 watt'lık 2x dahili hoparlöre de sahip.

HDMI konnektörlerine ek olarak D-Sub portunu da üzerinde barındıran Full HD destekli yeni monitörün 6.3Kg ağırlığında olduğu belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Acer'ın 24" boyutundaki P244Wbmii modelinin yurt dışı satış fiyatı 465$ seviyesinde.


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St Batuhan 11 yıl
1600*1050 16:10 iste nese monitör benim diyor direk olarak hdmi bulundugu icin hoparlörler kacınılmaz ve alta yerlesitirilmeyle görsel acıdan bir bütünlük saglıyor ;)
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CuCuK 11 yıl
güzel monitör


bakalım 16:10 format ölecekmi,yoksa 16:9 formatla birliktemi yaşayacak önümüzdeki yıllarda
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yc#1 11 yıl
Eski Full HD monitörler 16:10 biçeminde ekran taşıdıkları için çözünürlükleri 1920x1200 idi, yeni nesil LCD monitörler 16:9 biçeminde ekrana sahipler; dolayısıyla Full HD çözünürlük 1920x1080
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muratti 11 yıl
Monitör ince ama ayaklar maşallah amma yer kaplıyor :)
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tombombadil_07 11 yıl

Orjinalden alıntı: muratti

Monitör ince ama ayaklar maşallah amma yer kaplıyor :)


O kadar büyük monitörü anca ayakta tutar da ondan
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StreamRolleR 11 yıl
Acer predator aldım 3 gün önce 1.100 ytl gayet memlunum ama biraz kazık oldu buna gelecek olrsak 2 hdmı dışında özelliki yok
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01Mrt 11 yıl
24 inç full-hd moda oldu...
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maranello 11 yıl
2 hdmi ve d-sub birde dvi olsa tadindan yenmezdi....
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metintekin 11 yıl
Agresif bi şekli var hoş olmuş
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max975 11 yıl
çözünürlük niye düşürülmüş anlamadım
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helsloot 11 yıl

Orjinalden alıntı: max975

çözünürlük niye düşürülmüş anlamadım








Monitör 16:9 hey allahım çözünürlük niye düşürülmüş diyo !
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