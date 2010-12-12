Acer, Android 2.2'li yeni telefonu beTouch E140'ı İngiltere'de lanse etti

Hazırladığı yeni telefon modelleriyle pazardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen Acer, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemli beTouch E140 modelini İngiltere'de lanse etti. 2.8-inç büyüklüğündeki QVGA resesif dokunmatik ekrana sahip olan telefon, LG'nin Optimus One modeline benzer şekilde 600MHz'de çalışan işlemciden güç alıyor.

Yapısında plastik malzeme kullanılan ince bir kasaya sahip olan telefonda, 3.2MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilerle donatılan beTouch E140'da, GPS, Stereo FM radyo ve 32GB'a kadar kart desteği sunan microSD slotu, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Acer tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen beTouch E140'ın Avrupa fiyatı 200 Avro seviyesinde olacak.