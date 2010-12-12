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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Android 2.2'li yeni telefonu beTouch E140'ı İngiltere'de lanse etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı yeni telefon modelleriyle pazardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefleyen Acer, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemli beTouch E140 modelini İngiltere'de lanse etti. 2.8-inç büyüklüğündeki QVGA resesif dokunmatik ekrana sahip olan telefon, LG'nin Optimus One modeline benzer şekilde 600MHz'de çalışan işlemciden güç alıyor.

Yapısında plastik malzeme kullanılan ince bir kasaya sahip olan telefonda, 3.2MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilerle donatılan beTouch E140'da, GPS, Stereo FM radyo ve 32GB'a kadar kart desteği sunan microSD slotu, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Acer tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen beTouch E140'ın Avrupa fiyatı 200 Avro seviyesinde olacak.


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quzman 8 yıl
Turkcell , T10 denilen zımbırtıyı çağın buluşuymuş gibi lanse edip deli gibi satış yapabiliyorken bu cihaz neden satılamasın ki güzel ülkemde ...
Bi Acer dandik takıntısı almış gidiyor .
İlk çıkan Android telefonlardan olan Acer Liquid'i elinize bi alın ondan sonra konuşun .
Çinliler 500 liraya yok yok cihaz çıkarır konuşursunuz , Acer 400 liraya kısıtlı bir cihaz çıkarır yine konuşursunuz .
3 liraya 5 köfte maalesef olmuyor ...
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omerhakanbilici 8 yıl
400 tlye android bulmuşuz fiyat konusunda hiçbişi sölemeden ne alaka resesifmiş küçükmüş patlakmış yamukmus plastikmiş.acer iyi strateji uyguluo.tabletleride inş bu şekilde gelir.
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suhaksk 8 yıl
Bu telefon tutmaz türkiyede markası ekran buyuklugu ve resesif ekran PATLAK...
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dehcet 8 yıl
İYİ FİYAT TÜRKİYEDE GÖRME ŞANSIMIZ OLUR MU ACABA
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Buzmavisi 8 yıl
resesif ekran mı bu zamanda???
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