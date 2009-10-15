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Acer Android yüklü yeni netbook modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Android yüklü yeni netbook modelini duyurdu
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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, işletim sistemi olarak Windows XP ile birlikte Google Android platformunu kullanan yeni netbook modelini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Aspire One AOD250 olarak isimlendirilen yeni model 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisini kullanan sistemde 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk kullanılırken, grafik çözümü olaraksa Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik birimine yer veriliyor.

Linux tabanlı Android işletim sisteminin düşük sistem gereksinimleri nedeniyle daha efektif bir kullanım deneyimi yaşatacağı belirtilen Aspire One AOD250, çift-boot desteği ile geliyor dolayısıyla dileyen kullanıcılar Android dileyen kullanıcılarsa Windows XP ortamında çalışabilecekler. Kullanıcıların Android Uygulama Mağazasına da ulaşabildiği 1.27 Kg ağırlığındaki yeni netbook modelinin diğer özellikleri arasında, çok formatlı kart okuyucusu, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 2.1 ile çoklu dokunmatik touchpad ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Acer'ın Andorid işletim sistemili AspireOne AOD250 modeli yurt dışında 349.99$'lık etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Acer Android yüklü yeni netbook modelini duyurdu
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atorbaci 10 yıl
android yüklenebiliyor mu? link varsa verebilirmisiniz
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yekoo 10 yıl
muhtemelen freedos çıkar ya bunlarada. istediğini kur gönlünce..
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gerbay 10 yıl
sonuçta laptop üreticisi firma bir şekilde micro$oft a para veriyor ve siz de laptop alırken "mecburen" micro$oft un işletim sistemini alıyorsunuz. aslında bu haksız rekabet. sonuçta en azından seçimlik olabilmeli..
belki ben reactos kullanacağım.. windoze ile uyumlu hemide..
bakınız: reactos.org/...
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yekoo 10 yıl
@gerbay
freedos alıp ilaçlı xp kurcan demiii ah sen yokmusunnn :) (şaka)
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gerbay 10 yıl
bu da micro$oft a kapak olsun.. ben şahsen cihazların micro$oft işletim sistemleri üzerinde kurulu olarak satılmasına karşıyım.. darısı diğerlerine..
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