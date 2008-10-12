Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Aspire One serisine SSD'li yeni bir model ekliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer, Aspire One serisine SSD'li yeni bir model ekliyor
Tam Boyutta Gör

Intel'in Atom platformunu temel alan ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı dizüstü bilgisayar pazarında marka ve model çeşitliliği artarken rekabet te her geçen gün biraz daha kızışıyor. MSI'ın Wind U120 modelini hazırlamasından sonra pazarın bir diğer iddialı oyuncusu Acer da Aspire One serisine yeni bir model ilave ediyor.

Acer'ın hazırladığı A110X kod adlı yeni model firmanın netbooklardan oluşan ürün gamının depolama çözümü olarak SSD kullanan ve Windows XP işletim sistemiyle gelen ilk modeli olma özelliğini taşıyor. 1.6GHz'lik Atom işlemcisini kullanan ve 16GB'lık SSD ile gelen A110X modelinin sistem belleği ise 1GB olarak belirlenmiş.

8.9" boyutunda LED backlit ekran ile gelen dizüstü bilgisayarda ayrıca 6 hücreli pile yer verilerek kullanım süresinin arttırılması hedeflenmiş. 1.2Kg ağırlığında olduğu belirtilen yeni model ayrıca Aspire One serisinin diğer modellerinde yer alan ortak pek çok özelliği de bünyesinde barındıracak.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Acer Aspire One A110X'in, Aspire One serisinin en pahalı modellerinden biri olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a1a1a1fs 11 yıl
ssd deyilde xp olması önemli
xp olsun 120 lik harddisk olsun fiyatıda uygun olursa o çok iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Forex FM-8100 FM Transmitter video inceleme 11 yıl Cebit 2008: Turksat KabloTV Dijital Yayın! 11 yıl Cebit 2008: TTN Mobile 3 sim kartlı cep telefonu! 11 yıl Cebit 2008: Türk Telekom görüntülü telefon! 11 yıl Cebit 2008: Mobiliz, uydu destekli takip sistemleri 11 yıl Cebit 2008: Forex Standı Masaj Koltuğu! 11 yıl Cebit 2008: PlusTek Standı Röportajı 11 yıl Cebit 2008: Zyxel Standı 11 yıl FIFA 09 (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim