Acer, Aspire One serisine SSD'li yeni bir model ekliyor

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Intel'in Atom platformunu temel alan ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı dizüstü bilgisayar pazarında marka ve model çeşitliliği artarken rekabet te her geçen gün biraz daha kızışıyor. MSI'ın Wind U120 modelini hazırlamasından sonra pazarın bir diğer iddialı oyuncusu Acer da Aspire One serisine yeni bir model ilave ediyor.

Acer'ın hazırladığı A110X kod adlı yeni model firmanın netbooklardan oluşan ürün gamının depolama çözümü olarak SSD kullanan ve Windows XP işletim sistemiyle gelen ilk modeli olma özelliğini taşıyor. 1.6GHz'lik Atom işlemcisini kullanan ve 16GB'lık SSD ile gelen A110X modelinin sistem belleği ise 1GB olarak belirlenmiş.

8.9" boyutunda LED backlit ekran ile gelen dizüstü bilgisayarda ayrıca 6 hücreli pile yer verilerek kullanım süresinin arttırılması hedeflenmiş. 1.2Kg ağırlığında olduğu belirtilen yeni model ayrıca Aspire One serisinin diğer modellerinde yer alan ortak pek çok özelliği de bünyesinde barındıracak.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Acer Aspire One A110X'in, Aspire One serisinin en pahalı modellerinden biri olması bekleniyor.