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Acer Chrome OS kullanan ilk üretici olmayı hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,3b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Chrome OS kullanan ilk üretici olmayı hedefliyor
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Aspire One serisi netbook modelleri ve Timeline serisi dizüstü bilgisayarlarının yüksek satış başarısıyla dünyanın en büyük netbook ve en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, Chrome OS işletimini sistemini kullanan ilk üretici olmayı hedefliyor. Endüstriyel kaynaklara göre Chrome OS tabanlı netbook çalışmalarına yılın ortalarına doğru başlayan ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında pazara sunmayı hedefleyen Acer'ın ilk modeli Haziran ayında düzenlenecek Computex 2010 fuarında görücüye çıkabilir.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre sadece NAND flash tabanlı depolama sürücüleriyle çalışacak ayrıca ileri düzey web entegrasyonuna sahip olacak Chrome OS işletim sisteminin netbook satışlarına nasıl etki edeceği ise henüz bilinmiyor. x86 işlemcilerden ARM tabanlı çözümlere kadar yaygın tüm platformlarla uyumlu olan yeni işletim sistemi için Acer ile birlikte Asus, HP, Lenovo ve Toshiba gibi dünya devi isimlerin hazırlık çalışmaları da devam ediyor.


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