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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 12'nin "web odaklı" sürümünü hazırlıyor: ChromeOS'a rakip olacak

    Yazılım devi Microsoft'un Windows 12 işletim sisteminin bulut destekli sürümünü hazırladığı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre işletim sistemi Microsoft Edge tarayıcısını ve yapay zekayı merkez alacak

    Microsoft, Windows 12'nin 'web odaklı' sürümünü hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft ile yakın çalışan bazı kaynaklara göre şirket Windows 12'nin "web odaklı" bir versiyonunu geliştiriyor. Yazılım devi bu işletim sistemini ChromeOS platformuna rakip olarak konumlandıracak. Windows Latest internet sitesi Windows 12'nin piyasaya sürülmesinden sonra yayınlanacak sürümle ilgili bazı detaylar paylaştı.

    Microsoft'un esasında Windows 12'nin "Lite" olarak tanımlayabileceğimiz daha basit bir versiyonunu yayınlamayı planladığı söyleniyor. Bu proje işletim sistemini düşük kapasiteli bilgisayarlar için daha erişilebilir hale getirecek ve bulut işlevlerine odaklanacak. Geleneksel Win32 masaüstü deneyiminin yerini almayacak.

    Microsoft, Windows 12'nin 'web odaklı' sürümünü hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft Edge ve yapay zekayı merkez alacak

    Yazılım devi Windows 12'nin Lite versiyonu ile eğitim alanında yaygın olarak kullanılan Google ChromeOS'a bir yanıt vermiş olacak. İşletim sisteminin merkezinde Microsoft Edge tarayıcısı ve yapay zeka olacak. Ağırlıklı olarak öğrencilere ve eğitim kurumlarına sunulacak. Aynı zamanda gelişmekte olan pazarlarda da talep görmesi bekleniyor.

    Microsoft bundan birkaç yıl önce de ChromeOS ile doğrudan rekabet edecek Windows 10X adlı yepyeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak 2021 baharında geliştirilmesi iptal edildi. Şirket, Windows 12'nin daha basit sürümünü yayınlayarak Windows 10X için belirlediği hedefleri yeniden hayata geçirmeye karar vermiş görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sinoeis 49 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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