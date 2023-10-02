Microsoft, Windows 12'nin "web odaklı" sürümünü hazırlıyor: ChromeOS'a rakip olacak

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Microsoft ile yakın çalışan bazı kaynaklara göre şirket Windows 12'nin "web odaklı" bir versiyonunu geliştiriyor. Yazılım devi bu işletim sistemini ChromeOS platformuna rakip olarak konumlandıracak. Windows Latest internet sitesi Windows 12'nin piyasaya sürülmesinden sonra yayınlanacak sürümle ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Microsoft'un esasında Windows 12'nin "Lite" olarak tanımlayabileceğimiz daha basit bir versiyonunu yayınlamayı planladığı söyleniyor. Bu proje işletim sistemini düşük kapasiteli bilgisayarlar için daha erişilebilir hale getirecek ve bulut işlevlerine odaklanacak. Geleneksel Win32 masaüstü deneyiminin yerini almayacak.

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Microsoft Edge ve yapay zekayı merkez alacak

Yazılım devi Windows 12'nin Lite versiyonu ile eğitim alanında yaygın olarak kullanılan Google ChromeOS'a bir yanıt vermiş olacak. İşletim sisteminin merkezinde Microsoft Edge tarayıcısı ve yapay zeka olacak. Ağırlıklı olarak öğrencilere ve eğitim kurumlarına sunulacak. Aynı zamanda gelişmekte olan pazarlarda da talep görmesi bekleniyor.

Microsoft bundan birkaç yıl önce de ChromeOS ile doğrudan rekabet edecek Windows 10X adlı yepyeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak 2021 baharında geliştirilmesi iptal edildi. Şirket, Windows 12'nin daha basit sürümünü yayınlayarak Windows 10X için belirlediği hedefleri yeniden hayata geçirmeye karar vermiş görünüyor.

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Microsoft, Windows 12'nin "web odaklı" sürümünü hazırlıyor