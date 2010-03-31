Acer hem Windows hem de Android'li yeni bir dual-boot netbook hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Aspire One AOD250

Netbook pazarında çok hızlı büyüyen ve bu başarısı ile dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında Dell'in hemen arkasına yapışan Acer, hem Windows hem de hem de Android işletim sistemlerine sahip, dual-boot yetenekli yeni bir netbook hazırlıyor. Hatırlanacağı üzere firma, yine bir Windows-Android birlikteliği olan ilk dual-boot netbook modeli Aspire One AOD250'yi Ekim ayında duyurmuştu.

Aspire One AOD260 adını taşıyan yeni modelin ne zaman sunulacağı hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Intel Atom platformuna sahip olması bekleniyor. Pine Trail kod adını taşıyan ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu kullanacak dual-boot yetenekli netbook'un, 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olması, 1GB sistem belleği ile gelmesi ve GMA 3150 entegre ekran kartını kullanması bekleniyor.