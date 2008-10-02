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Acer'dan monitörlerin Ferrari'si: F22Bid

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,4b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Süper-spor otomobil üreticisi İtalyan Ferrari'nin Formula 1 yarışlarındaki teknoloji sponsolarından Acer, dizüstü bilgisayarlardan sonra Ferrari temal özel bir LCD monitör hazırladı. Tasarımı ve renkleriyle dikkat çeken monitör hemen ön tarafa konumlandırılan görkemli "Ferrari" logosu ile dikkat çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. F-22Bid kod adlı yeni monitör özellikle Ferrari tutkunlarını hedef alıyor zira limitli sayıda üretilecek monitörden sadece 500 tane hazırlandığı bildiriliyor.

22" boyutunda olan Acer F-22Bid, 2ms'lik tepki süresine sahip. Aynı boyuttaki pek çok LCD monitör gibi 1,680x1,050 çözünürlüğünü destekleyen Acer'ın yeni modeli 20,000:1 olarak belirlenen dinamik karşıtlık ve 300cd/m²'lik parlaklık değerlerine sahip. Görüntü aktarımı için HDMI, DVI-D24 ve D-Sub gibi üç farklı arabirimi destekleyen Acer'ın F-22Bid modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ve Türkiye pazarına kaç adet ayrıldığı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.


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R-34 10 yıl
içinden michael schumacher çıkıyomuş XD
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yenerbalcı 10 yıl
Tip yok bu monitörde sadece etiket ( kişisel fikrim )
Birde bunun tasarımına bakın

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dozdoz 11 yıl
tasarım olarak begenmedım. ayrıca ferrarı logosu bence çok kaba durmuş
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01Mrt 11 yıl
yok artık daha neler McLaren dururken sen git ferrari logolu monitör yap....

iyiki F1 de sponsor olmuşsun yani ACER, abartmanın ne anlamı var ki...
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