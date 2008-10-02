Acer'dan monitörlerin Ferrari'si: F22Bid

Süper-spor otomobil üreticisi İtalyan Ferrari'nin Formula 1 yarışlarındaki teknoloji sponsolarından Acer, dizüstü bilgisayarlardan sonra Ferrari temal özel bir LCD monitör hazırladı. Tasarımı ve renkleriyle dikkat çeken monitör hemen ön tarafa konumlandırılan görkemli "Ferrari" logosu ile dikkat çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. F-22Bid kod adlı yeni monitör özellikle Ferrari tutkunlarını hedef alıyor zira limitli sayıda üretilecek monitörden sadece 500 tane hazırlandığı bildiriliyor.

22" boyutunda olan Acer F-22Bid, 2ms'lik tepki süresine sahip. Aynı boyuttaki pek çok LCD monitör gibi 1,680x1,050 çözünürlüğünü destekleyen Acer'ın yeni modeli 20,000:1 olarak belirlenen dinamik karşıtlık ve 300cd/m²'lik parlaklık değerlerine sahip. Görüntü aktarımı için HDMI, DVI-D24 ve D-Sub gibi üç farklı arabirimi destekleyen Acer'ın F-22Bid modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ve Türkiye pazarına kaç adet ayrıldığı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.