ADATA XPG Gaming Serisi V2.0 DDR3 2000G 8GB Çift Kanallı Kit'i Piyasaya Sürüyor

Oyun tutkunlarının beklentilerini karşılamak için güvenilirlik ve performansta son nokta

ADATA™ Technology, yüksek performans DRAM modüllerinin ve NAND flash ürünlerinin dünya çapındaki lider üreticisi, XPG™ Gaming Serisi V2.0 DDR3 dizisine 2000G 4GB çift kanallı kiti eklediğini duyurdu. Bu ürün, bilgisayar oyunu tutkunlarının yüksek kapasite ve performanslı DRAM Modülleri konusunda gitgide artan beklentilerini karşılayacak nitelikte.

ADATA Ürün Yönetimi Bölümü Proje Yöneticisi Alex Wu şunları dile getirdi: “Yazılım bileşenleri yenilenip geliştikçe, yüksek kapasiteli bellek modüllerine olan ihtiyaç artıyor ve dünya çapındaki oyun tutkunlarının bu yöndeki beklentileri de katlanarak çoğalıyor. XPG V2.0 DDR3 2000G 8GB Çift Kanallı Kit, işte bu yüksek kapasite ve hız beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Benzersiz ısı dağılımı dizaynı ve yüksek kaliteli sistemiyle kritik ortamlarda muhteşem hız ve dayanıklılık sağlıyor.

Yeni XPG DDR3 2000G V2.0, CL 9-11-9-27 zamanlamayla çalışır ve iki kat bakırlı PCB alüminyum ısı dağıtıcıları ile Termal İletkenlik Teknolojisine (TCT) sahiptir. Daha iyi bir ısı dağılımı sağlanması için her bir bellek çipi, ısı dağıtıcılarla doğrudan bağlantılıdır.

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