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    Micron, ABD’deki yatırımını 200 milyar dolara yükseltti

    ABD merkezli bellek yongası üreticisi Micron, üretim ve Ar-Ge yatırımlarını 200 milyar dolara çıkarıyor. Bu hamle, Trump yönetiminin “ülkeye dönüş” baskısı altında şekilleniyor.

    Micron, ABD’deki yatırımını 200 milyar dolara yükseltti Tam Boyutta Gör
    ABD’nin önde gelen bellek yongası üreticilerinden Micron Technology, ülke içi üretim planlarını daha da büyütüyor. Micron’un bu kararı, Başkan Donald Trump’ın başlattığı “üretimi ülkeye çekme” baskısı ve yarı iletken ithalatına yönelik potansiyel tarifeleri gündeme getirmesi altında şekilleniyor. Bu doğrultuda Micron, önceki yatırım taahhütlerine 30 milyar dolar daha eklediğini duyurdu.

    Micron’dan ABD’ye dev yatırım

    Micron, planlanan yatırımlarının toplamda 200 milyar dolar olacağını söylüyor. Şirket geçen yıl New York'ta üretim için yaklaşık 100 milyar dolar ve Idaho'da 25 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söylemişti.

    Micron’un yeni yatırım planı, özellikle yeni nesil yapay zeka modellerinde kritik rol oynayan DRAM ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimini hedefliyor. Şirket, Idaho eyaletinin Boise kentinde ikinci bir ileri düzey üretim tesisi kuracak ve Virginia’daki Manassas fabrikasını genişletecek. Firma, bu yatırımlar sayesinde DRAM üretiminin yüzde 40’ının ABD’de gerçekleşeceğini aktardı.

    Micron, üretim tesislerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına da 50 milyar dolar ayıracağını belirtti. Bu Ar-Ge bütçesi, özellikle yapay zekâ donanımlarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek teknolojilerinin geliştirilmesine yönlendirilecek.

    Trump’ın baskı politikası işe yarıyor

    Micron, ABD’deki yatırımını 200 milyar dolara yükseltti Tam Boyutta Gör
    Micron’a, Aralık ayında Biden yönetimi tarafından 6.2 milyar dolarlık CHIPS Act desteği sağlanmıştı. Trump yönetimi ise bu tür teşvikleri ya tamamen kaldırmayı ya da yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Buna rağmen Micron’un yeni yatırım kararının Trump yönetimiyle koordineli olarak şekillendiği ifade ediliyor.

    Ayrıca, Nvidia’nın da önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de 500 milyar dolarlık AI sunucusu kurma planı, Micron’un bu hamlesini daha anlamlı kılıyor. Nvidia’nın bu projede TSMC gibi küresel devlerle iş birliği yapması bekleniyor. Öte yandan Oracle, OpenAI ve SoftBank, toplamda 500 milyar dolara ulaşacak şekilde ABD’de AI altyapısına odaklanan bir işbirliğine girmişti. Yakın dönemde IBM de ABD’de önümüzdeki beş yılda 150 milyar dolarlık üretim, Ar-Ge ve kuantum/yapay zeka altyapısı yatırım planını açıkladı. Bunlar haricinde Intel, Samsung ve SK Hynix’in de taahhütleri bulunuyor.

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    4S14N_HUNT3R 16 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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