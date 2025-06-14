Micron, ABD’deki yatırımını 200 milyar dolara yükseltti

Micron’dan ABD’ye dev yatırım
Micron, planlanan yatırımlarının toplamda 200 milyar dolar olacağını söylüyor. Şirket geçen yıl New York'ta üretim için yaklaşık 100 milyar dolar ve Idaho'da 25 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söylemişti.
Micron’un yeni yatırım planı, özellikle yeni nesil yapay zeka modellerinde kritik rol oynayan DRAM ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimini hedefliyor. Şirket, Idaho eyaletinin Boise kentinde ikinci bir ileri düzey üretim tesisi kuracak ve Virginia’daki Manassas fabrikasını genişletecek. Firma, bu yatırımlar sayesinde DRAM üretiminin yüzde 40’ının ABD’de gerçekleşeceğini aktardı.
Micron, üretim tesislerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına da 50 milyar dolar ayıracağını belirtti. Bu Ar-Ge bütçesi, özellikle yapay zekâ donanımlarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek teknolojilerinin geliştirilmesine yönlendirilecek.
Trump’ın baskı politikası işe yarıyor
Ayrıca, Nvidia’nın da önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de 500 milyar dolarlık AI sunucusu kurma planı, Micron’un bu hamlesini daha anlamlı kılıyor. Nvidia’nın bu projede TSMC gibi küresel devlerle iş birliği yapması bekleniyor. Öte yandan Oracle, OpenAI ve SoftBank, toplamda 500 milyar dolara ulaşacak şekilde ABD’de AI altyapısına odaklanan bir işbirliğine girmişti. Yakın dönemde IBM de ABD’de önümüzdeki beş yılda 150 milyar dolarlık üretim, Ar-Ge ve kuantum/yapay zeka altyapısı yatırım planını açıkladı. Bunlar haricinde Intel, Samsung ve SK Hynix’in de taahhütleri bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.