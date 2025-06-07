Samsung, LPDDR6 bellek geliştirmesini hızlandırdı: İlk müşteri Qualcomm olacak

Business Post'tan bir rapor, CXMT'nin bu yıl LPDDR6 RAM yongalarının geliştirilmesine başladığını ve 2026 yılı gibi erken bir tarihte tam ölçekli üretime geçebileceğini ortaya koyuyor. Samsung ise geri kalmamak için kendi LPDDR6 RAM teknolojisinin geliştirme sürecini hızlandırdı. Üstelik Samsung, bu bellek yongalarını gelişmiş 1c DRAM süreciyle üreteceği için avantajlı konumda.
LPDDR6 RAM’in; yapay zeka, mobil bilgi işlem, robotik ve otonom araçlar gibi birçok alanda kilit bir bileşen olması bekleniyor. DRAM yongalarının seri üretimi ‘1x’ten başlayarak ‘1c’ye kadar uzanan çeşitli teknolojik aşamalara ayrılıyor. Her yeni nesil, performans ve verimlilik sınırlarını aşmaya olanak tanıyor.
İlk müşterinin Qualcomm olması bekleniyor
Rapora göre Qualcomm, Samsung’un LPDDR6 RAM yongalarını ürünlerinde kullanacak ilk müşteri olacak. Yaklaşan Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin bu teknolojiyi destekleyeceği belirtiliyor. İşlemcinin 23 Eylül'de başlayacak olan Snapdragon Zirvesi sırasında tanıtılması bekleniyor. Henüz başka müşterilerden bahsedilmese de, LPDDR6 RAM’in sunduğu avantajlar göz önüne alındığında, başka firmaların da kısa sürede sipariş vermeye başlaması ve Samsung’un CXMT karşısında ciddi bir üstünlük elde etmesi olası görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bedava bitcoin kazandıran site https://limercoin.com/?ref=u34nghdc
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.