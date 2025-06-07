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    Samsung, LPDDR6 bellek geliştirmesini hızlandırdı: İlk müşteri Qualcomm olacak

    Samsung, daha yüksek bant genişliği sunan ve daha az enerji tüketen yeni nesil LPDDR6 RAM yongalarının geliştirilmesini hızlandırmış durumda. Yeni yongaların ilk müşterisi Qualcomm olacak.

    Samsung, LPDDR6 bellek geliştirmesini hızlandırdı Tam Boyutta Gör
    Çinli bellek üreticisi CXMT, Samsung ile arasındaki teknolojik farkı kapatmak için agresif bir şekilde çalışıyor ve LPDDR5X RAM’in geliştirme aşamasını tamamladığı bildiriliyor. Bu gelişme, Samsung’un bellek bölümünde alarm zillerinin çalmasına neden olmuş olabilir çünkü gelen son rapora göre Güney Koreli dev, daha yüksek bant genişliği sunan ve daha az enerji tüketen yeni nesil LPDDR6 RAM yongalarının geliştirilmesini hızlandırmış durumda.

    Business Post'tan bir rapor, CXMT'nin bu yıl LPDDR6 RAM yongalarının geliştirilmesine başladığını ve 2026 yılı gibi erken bir tarihte tam ölçekli üretime geçebileceğini ortaya koyuyor. Samsung ise geri kalmamak için kendi LPDDR6 RAM teknolojisinin geliştirme sürecini hızlandırdı. Üstelik Samsung, bu bellek yongalarını gelişmiş 1c DRAM süreciyle üreteceği için avantajlı konumda.

    LPDDR6 RAM’in; yapay zeka, mobil bilgi işlem, robotik ve otonom araçlar gibi birçok alanda kilit bir bileşen olması bekleniyor. DRAM yongalarının seri üretimi ‘1x’ten başlayarak ‘1c’ye kadar uzanan çeşitli teknolojik aşamalara ayrılıyor. Her yeni nesil, performans ve verimlilik sınırlarını aşmaya olanak tanıyor.

    İlk müşterinin Qualcomm olması bekleniyor

    Rapora göre Qualcomm, Samsung’un LPDDR6 RAM yongalarını ürünlerinde kullanacak ilk müşteri olacak. Yaklaşan Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin bu teknolojiyi destekleyeceği belirtiliyor. İşlemcinin 23 Eylül'de başlayacak olan Snapdragon Zirvesi sırasında tanıtılması bekleniyor. Henüz başka müşterilerden bahsedilmese de, LPDDR6 RAM’in sunduğu avantajlar göz önüne alındığında, başka firmaların da kısa sürede sipariş vermeye başlaması ve Samsung’un CXMT karşısında ciddi bir üstünlük elde etmesi olası görünüyor.

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

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    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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