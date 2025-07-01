Micron, devasa ABD yatırımının detaylarını açıkladı

İlk üretim tesisi 2027’de faaliyete geçecek
Micron, Ağustos 2022’de yürürlüğe giren CHIPS and Science Act yasası sonrası, Idaho ve New York’ta yeni fabrika inşaatı için 115 milyar dolarlık planını duyurmuştu. Şirketin bu ay yaptığı açıklamayla, yatırımlarını artırarak planlarını genişlettiği ortaya çıktı. Idaho Boise yakınlarında kurulan ve “Fab ID1” olarak adlandırılan ilk yeni fabrika, 2027’nin ikinci yarısında üretime başlayacak.
İkinci Idaho fabrikası (ID2) ise ilk fabrikanın bitişiğinde inşa edilecek ve ortak altyapı ile Ar-Ge avantajlarından faydalanacak. ID2’nin üretime geçişinin, New York’taki fabrikadan önce gerçekleşmesi bekleniyor.
New York’ta dört fazlı dev yatırım
Micron, New York ve Idaho yatırımlarıyla önümüzdeki on yıl içinde DRAM ürünlerinin yüzde 40'ını ABD'de üretmeyi hedefliyor.
HBM paketleme tesisi
Micron, ABD’de sadece yeni fabrikalar kurmakla kalmıyor, Virginia’daki Manassas tesisini de genişletiyor. Burada otomotiv, savunma ve uzay sektörlerine yönelik hafıza yongaları üretiliyor. Yapılacak yükseltmeyle, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) paketleme kapasitesi de eklenerek ABD’de HBM5 veya HBM6 üretimi yapılması hedefleniyor. Ancak HBM üretimi için önce Idaho’daki DRAM üretiminin yeterli seviyeye ulaşması bekleniyor.
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Micron’un açıklamalarında, Ar-Ge’ye 50 milyar dolar yatırım planı öne çıkıyor. Ancak şirketin bu bütçeyi nasıl kullanacağı net değil. 2022-2024 yıllarında gelirinin %10-20’sini Ar-Ge’ye ayıran şirket, geçen yıl 3.43 milyar dolar harcadı. Bu rakamlar göz önüne alındığında, 50 milyar dolarlık bütçe yaklaşık 14 yıllık mevcut Ar-Ge harcamalarına denk geliyor. Bu arada Micron, ABD hükümetinden ve eyaletlerden güçlü destek alıyor. Idaho ve New York’taki fabrikalar ile Virginia’daki tesis için toplamda 6.4 milyar dolar CHIPS Yasası fonu sağlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: