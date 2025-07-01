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    Huawei, akıllı telefonlarda HBM bellekleri kullanan ilk üretici olabilir

    Huawei, Apple'ın önüne geçerek HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) DRAM teknolojisini akıllı telefonlara entegre eden ilk şirket olabilir. Peki bu teknoloji ne gibi avantajlar sunuyor?

    Huawei, telefonlarda HBM bellekleri kullanan ilk üretici olabilir Tam Boyutta Gör
    ABD'nin yaptırımları zorlasa da ayakta kalmayı başaran Huawei, yeni teknolojileri benimseme konusunda rakiplerinin önünde yer alıyor. Mate XT modeli ile dünyanın ilk üçe katlanır telefonunu piyasaya süren şirket, iddiaya göre Apple’dan önce HBM DRAM teknolojisini akıllı telefonlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

    Apple’ın bu gelişmiş belleği iPhone’lara 2027’deki 20. yıl özel modeliyle getireceği daha önce konuşulmuştu. Ancak Huawei, bu teknolojiyi ilk kullanan marka olarak öne çıkabilir.

    Şu anda Huawei’nin en büyük dezavantajı, TSMC ve Samsung gibi çip üreticilerinin gelişmiş üretim süreçlerine erişememesi. Bu yüzden yerel çip üreticisi SMIC'in 7nm üretim sürecine bağımlı durumda. Buna rağmen Huawei, başka alanlarda özellikle de yapay zeka teknolojisinde Apple’a göre ciddi bir avantaja sahip. Bu noktada yapay zeka performansını ciddi şekilde artırabilecek bileşenlerden biri HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) DRAM.

    Daha yüksek bant genişliği ve verimlilik sunacak

    Şu anda akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan en gelişmiş bellek türü LPDDR5X. Samsung’un LPDDR6 belleklerin üretimine 2026’nın ikinci yarısında başlayacağı, Qualcomm’un da bu yeni belleği gelecekteki çiplerinde kullanacağı söyleniyor. Ancak Weibo üzerinden paylaşılan bir söylentiye göre Huawei, bu alanda bir adım öne geçerek 3D yığınlama (stacking) teknolojisiyle geliştirilen HBM DRAM'leri cihazlarına entegre edecek. Bu teknoloji daha yüksek bant genişliği ve verimlilik sunarken, bellek yongasının boyutunu da küçültecek. 

    Apple’ın HBM teknolojisini 2027’de piyasaya süreceği iPhone modeliyle kullanacağı ifade edilirken, Huawei bu teknolojiyi daha önce sunarak önemli bir avantaj elde edebilir. Ne yazık ki bu söylenti, HBM teknolojisinin Huawei’nin hangi telefon serisinde ilk olarak yer alacağını belirtmiyor.

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