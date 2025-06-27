Bir ilk yaşanıyor: DDR4 RAM fiyatları DDR5’i geçmeye başladı

Üretim duruyor, fiyatlar artıyor
TrendForce verilerine göre, bazı DDR4 kitlerinde geçen hafta fiyatlar yüzde 40’a kadar arttı. Samsung ve SK hynix’in 3200 MHz 16 Gb DDR4 modüllerinin ortalama fiyatı DRAMeXchange üzerinden 12,5 dolara kadar yükseldi, yüksek fiyatlar ise 24 dolara kadar çıktı. Buna karşılık, DDR5’in 4800/5600 MHz 2x8G modülleri ortalama 6 dolar civarında seyrediyor, günlük zirveler ise 9 dolarla sınırlı kalıyor.
Bu dalgalı piyasada Tayvanlı Nanya öne çıkıyor. Elindeki 1,2 milyar dolarlık DDR4 stoğu önce risk olarak görülse de, artan fiyatlarla firmaya büyük kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Samsung, SK hynix ve Micron ise müşterilerine son DDR4 sevkiyatlarında fiyatları artırıyor. Bu durum, fiyat balonunun daha da büyümesine yol açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: