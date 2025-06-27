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    Bir ilk yaşanıyor: DDR4 RAM fiyatları DDR5’i geçmeye başladı

    DDR4 RAM fiyatları son haftalarda yüzde 40’a varan artış gösterdi. Üretim duruşları ve ticaret gerilimleriyle birlikte eski nesil bellek, DDR5’ten daha pahalı hale geldi.

    Bir ilk yaşanıyor: DDR4 RAM fiyatları DDR5’i geçmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde DDR4 bellek fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş yaşanıyor. Tarihte ilk kez, bir önceki nesil DRAM çipleri, güncel nesil DDR5 modüllerinden çok daha pahalı hale geldi. Tarifeler ve stok belirsizliği gibi faktörlerin etkisiyle DDR4 fiyatları hızla DDR5’in önüne geçiyor.

    Üretim duruyor, fiyatlar artıyor

    TrendForce verilerine göre, bazı DDR4 kitlerinde geçen hafta fiyatlar yüzde 40’a kadar arttı. Samsung ve SK hynix’in 3200 MHz 16 Gb DDR4 modüllerinin ortalama fiyatı DRAMeXchange üzerinden 12,5 dolara kadar yükseldi, yüksek fiyatlar ise 24 dolara kadar çıktı. Buna karşılık, DDR5’in 4800/5600 MHz 2x8G modülleri ortalama 6 dolar civarında seyrediyor, günlük zirveler ise 9 dolarla sınırlı kalıyor.

    Bir ilk yaşanıyor: DDR4 RAM fiyatları DDR5’i geçmeye başladı Tam Boyutta Gör
    DDR4’ün bu ani fiyat artışı, Micron’un DDR4 üretimini bu yıl tamamen durduracağını açıklamasıyla tetiklendi. Micron, üretim hattını önümüzdeki 6-9 ay içinde tamamen kapatacak ve bu da piyasada arz sıkıntısı yaratacak. Samsung da nisanda DDR4 üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Çinli CXMT firması da DDR4 üretiminde zirveye ulaşmış olmasına rağmen bu alandaki faaliyetlerini sonlandırmayı planlıyor.

    Bu dalgalı piyasada Tayvanlı Nanya öne çıkıyor. Elindeki 1,2 milyar dolarlık DDR4 stoğu önce risk olarak görülse de, artan fiyatlarla firmaya büyük kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Samsung, SK hynix ve Micron ise müşterilerine son DDR4 sevkiyatlarında fiyatları artırıyor. Bu durum, fiyat balonunun daha da büyümesine yol açabilir.

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