DDR5'e geçiş DDR4 bellekleri vurdu: Fiyatlar tırmanıyor

DDR4 ve DDR5 arasındaki fiyat farkı eriyor
Son paylaşılan verilere göre, DDR4 bellekler, sadece Mayıs ayında yüzde 50’ye yakın zamlanırken, 8GB’lık modüllerdeki fiyat artışı yüzde 56, 16GB’lık modüllerde ise yüzde 45 seviyelerine ulaştı. Bu gelişmelerin arkasında ise, büyük üreticilerin DDR4 üretiminden çekilmesi yani kısıtlı arz yatıyor. Samsung, Micron ve SK Hynix gibi devler yatırımlarını HBM ve DDR5 teknolojilerine kaydırmış durumda.
Bunun sonucunda, DDR4 arzı hızla daralırken, Çin ve Tayvan merkezli üreticilerin açığı kapatması da artık pek mümkün görünmüyor. Keza Çinli üreticilere getirilen kısıtlamalar, piyasanın kısa sürede dengeye gelmesini zorlaştırıyor.
DigiTimes’a göre, bu gelişmeler yalnızca mevcut fiyat artışlarını değil, önümüzdeki çeyreklerde yaşanacak yüzde 10 ila 20’lik yeni artışları da beraberinde getirebilir. Şu an için DDR4 ve DDR5 fiyatları arasındaki fark yalnızca yüzde 7 civarında. Ancak DDR4’ün üretim maliyeti, sınırlı arz nedeniyle verimliliğini kaybetmeye başladı. Bu da sektörde artık DDR4'ün sürdürülebilir bir ürün olarak görülmediğini gösteriyor.
Endüstriyel sistemler ve gömülü platformlar gibi bazı niş alanlarda DDR4 kullanımı sürecek olsa da, yaygın pazarda bu teknoloji hızla geriye düşüyor. Dolayısıyla Floppy disk veya kompakt kaset örneğinde olduğu gibi, DDR4'ün varlığı sembolik bir düzeye inebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.