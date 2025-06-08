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    Anlık Bildirim

    DDR5'e geçiş DDR4 bellekleri vurdu: Fiyatlar tırmanıyor

    DDR5 yaygın hale gelirken, DDR4 fiyatlarında artış başladı. Üreticilerin DDR5'e yönelmesiyle arz daralıyor, fiyatlar hızla yükseliyor. Peki bu daha ne kadar sürecek?

    DDR5'e geçiş DDR4 bellekleri vurdu: Fiyatlar tırmanıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi, yapay zeka başta olmak üzere bellek sektöründe artan HBM ve DDR5 talebi, üreticileri eski nesil belleklerden uzaklaşmaya yönlendiriyor. Bu süreçte ise DDR5 teknolojisi yaygın hale gelirken, DDR4 bellekler halen güçlü bir pazara sahip. Ancak kısıtlı arz, fiyatlarda büyük bir artışa neden olmuş durumda.

    DDR4 ve DDR5 arasındaki fiyat farkı eriyor

    Son paylaşılan verilere göre, DDR4 bellekler, sadece Mayıs ayında yüzde 50’ye yakın zamlanırken, 8GB’lık modüllerdeki fiyat artışı yüzde 56, 16GB’lık modüllerde ise yüzde 45 seviyelerine ulaştı. Bu gelişmelerin arkasında ise, büyük üreticilerin DDR4 üretiminden çekilmesi yani kısıtlı arz yatıyor. Samsung, Micron ve SK Hynix gibi devler yatırımlarını HBM ve DDR5 teknolojilerine kaydırmış durumda.

    Bunun sonucunda, DDR4 arzı hızla daralırken, Çin ve Tayvan merkezli üreticilerin açığı kapatması da artık pek mümkün görünmüyor. Keza Çinli üreticilere getirilen kısıtlamalar, piyasanın kısa sürede dengeye gelmesini zorlaştırıyor.

    DigiTimes’a göre, bu gelişmeler yalnızca mevcut fiyat artışlarını değil, önümüzdeki çeyreklerde yaşanacak yüzde 10 ila 20’lik yeni artışları da beraberinde getirebilir. Şu an için DDR4 ve DDR5 fiyatları arasındaki fark yalnızca yüzde 7 civarında. Ancak DDR4’ün üretim maliyeti, sınırlı arz nedeniyle verimliliğini kaybetmeye başladı. Bu da sektörde artık DDR4'ün sürdürülebilir bir ürün olarak görülmediğini gösteriyor.

    Endüstriyel sistemler ve gömülü platformlar gibi bazı niş alanlarda DDR4 kullanımı sürecek olsa da, yaygın pazarda bu teknoloji hızla geriye düşüyor. Dolayısıyla Floppy disk veya kompakt kaset örneğinde olduğu gibi, DDR4'ün varlığı sembolik bir düzeye inebilir. 

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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