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    Çin’in en büyük bellek üreticisi CXMT, DDR5 ve HBM3 üretimine geçiyor

    Çin’in en büyük bellek üreticisi CXMT’nin hedefinde Samsung ve SK Hynix gibi devler var. Firma, bu firmalarla rekabet edebilmek için DDR5 ve HBM3 üretimine yöneliyor.

    Çin'in en büyük bellek üreticisi CXMT’den DDR5 ve HBM3 adımı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), küresel DRAM pazarında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. Şirket, DDR4 üretimini sonlandırarak odağını DDR5 ve yüksek bant genişlikli bellek teknolojisi olan HBM3’e kaydırıyor. Bu hamle, yalnızca teknik bir güncellemeden ibaret değil; Çin’in yarı iletken alanındaki bağımsızlık stratejisini de yansıtıyor.

    DDR4’e veda, DDR5’e hızlı geçiş

    DigiTimes kaynaklı haberlere göre, CXMT halihazırda DDR4 üretimini durdurmuş durumda ve 2025’in ilk çeyreği sona ermeden bu teknolojiyi tamamen devre dışı bırakmayı planlıyor. Şirketin hedefi, DDR5 üretiminde ivme kazanarak küresel standartları yakalamak ve Çin’in artan yapay zeka ve ileri düzey bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak.

    Üretim kapasitesi noktasında ise CXMT’nin aylık 280.000 adet yonga plakasına ulaşma beklenmekte. Bu da küresel DRAM arzının yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor. Tüm bunların ABD yaptırımları altına gerçekleştirilecek olması ise ayrı bir konu.

    Bunlar iyi olan şeylerdi ancak her şey güllük gülistanlık değil. CXMT’nin DDR5 modülleri henüz istenen kalite ve kararlılık seviyesine ulaşabilmiş değil. 2025’in ilk çeyreğinde yapılan örneklem testlerinde, yerel bir bellek üreticisi CXMT’nin DDR5 ürünlerini yeterli bulmayarak Güney Koreli alternatiflere yöneldi. En büyük sorun ise yüksek sıcaklık altında istikrarsız performans olarak belirtiliyor. Buna karşın, şirketin yıl sonuna kadar bu sorunları aşarak tam anlamıyla pazara girmesi bekleniyor.

    Hedefte HBM3 de var

    Çin'in en büyük bellek üreticisi CXMT’den DDR5 ve HBM3 adımı Tam Boyutta Gör
    DDR5’in ötesinde şirketin yüksek performanslı bellek teknolojisi olan HBM3 üzerinde de çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. HBM2 teknolojisine halihazırda sahip olan CXMT’nin bu alandaki ilerlemesi krtik öneme sahip. Çünkü Çin, özellikle yapay zeka konusunda Batı’nın sınırlamalarına takılıyor. HBM3 gibi daha gelişmiş bellekler ise yapay zeka GPU’ları ve hızlandırıcıları için en önemli bileşenlerden. Eğer CXMT, HBM3 belleklerde istenen performans seviyesine gelirse Huawei gibi yerel üreticileri kendisine çekebilir. Bu, muhtemelen şirketin en büyük gelir kaynağı olacaktır.

    Her ne kadar Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticiler DDR5’te zirveye ulaşmış ve HBM4’te üretime geçmiş olsa da CXMT'nin atılımı önemli. Çin, tarihsel olarak herhangi bir şeyi rakiplerinden daha uyguna üretmede uzmanlaşmış endüstriyel geçmişse sahip. Bu yaklaşım DDR5 ve HBM’e taşınırsa bellek endüstrisinde temeller sarsılabilir.

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