Çin’in en büyük bellek üreticisi CXMT, DDR5 ve HBM3 üretimine geçiyor

DDR4’e veda, DDR5’e hızlı geçiş
DigiTimes kaynaklı haberlere göre, CXMT halihazırda DDR4 üretimini durdurmuş durumda ve 2025’in ilk çeyreği sona ermeden bu teknolojiyi tamamen devre dışı bırakmayı planlıyor. Şirketin hedefi, DDR5 üretiminde ivme kazanarak küresel standartları yakalamak ve Çin’in artan yapay zeka ve ileri düzey bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak.
Üretim kapasitesi noktasında ise CXMT’nin aylık 280.000 adet yonga plakasına ulaşma beklenmekte. Bu da küresel DRAM arzının yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor. Tüm bunların ABD yaptırımları altına gerçekleştirilecek olması ise ayrı bir konu.
Bunlar iyi olan şeylerdi ancak her şey güllük gülistanlık değil. CXMT’nin DDR5 modülleri henüz istenen kalite ve kararlılık seviyesine ulaşabilmiş değil. 2025’in ilk çeyreğinde yapılan örneklem testlerinde, yerel bir bellek üreticisi CXMT’nin DDR5 ürünlerini yeterli bulmayarak Güney Koreli alternatiflere yöneldi. En büyük sorun ise yüksek sıcaklık altında istikrarsız performans olarak belirtiliyor. Buna karşın, şirketin yıl sonuna kadar bu sorunları aşarak tam anlamıyla pazara girmesi bekleniyor.
Hedefte HBM3 de var
Her ne kadar Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticiler DDR5’te zirveye ulaşmış ve HBM4’te üretime geçmiş olsa da CXMT'nin atılımı önemli. Çin, tarihsel olarak herhangi bir şeyi rakiplerinden daha uyguna üretmede uzmanlaşmış endüstriyel geçmişse sahip. Bu yaklaşım DDR5 ve HBM’e taşınırsa bellek endüstrisinde temeller sarsılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: