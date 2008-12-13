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Addonics'in yeni USB adaptörüyle kendi NAS sisteminizi kendiniz kurun

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Addonics'in yeni USB adaptörüyle kendi NAS sisteminizi kendiniz kurun
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Ağ depolama çözümlerine (NAS) olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artıyor. Çok bilgisayarlı ortalamlarda dosya paylaşımının daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan NAS sistemlerinin sayısı hızlı bir şekilde artarken, Addonics firması duyurduğı yeni bir adaptör ile kullanıcıları NAS satın alma maliyetinden kurtararak USB bazlı herhangi bir depolama çözümünün ağ ortamına bağlanmasını ve dosya paylaşımı için kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Addonics firmasının geliştirdiği yeni adaptör ile USB arabirimini destekleyen diskler adaptör üzerinden lokal ağa bağlanarak aynı ortamdaki kullanıcılar tarafından ortak bir şekilde kullanılabiliyor. SMB ve açık kaynak Samba protokollerini de destek veren adaptörü yazıcı sunucusu ve BitTorrent yükleyicisi olarak konfigüre edebilmek te mümkün. 10/100Mbps ethernet desteği sunan adaptör, yöneticisine dosyalara erişim kısıtlaması getirebilme hakkı da tanıyor.

Adaptör Samba üzerinden 64, FTP sunucusu içinse 8 kullanıcıya eş zamanlı olarak destek verebiliyor. Güç girişine, USB konnektörüne ve ethernet portuna sahip olan adaptör, Mac OS X, Windows, Linux 2.6.x+ ve Solaris 9 gibi farklı işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Addonics'in USB-NAS adaptörü 55$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuldu.

Addonics'in yeni USB adaptörüyle kendi NAS sisteminizi kendiniz kurun
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gokooo 9 yıl
torrent var diye okudum biyerde bence gayet güzel bi ürünü havalar düzelsin mecidiyeköyü talan adicem bulmak için
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DH Misafiri 9 yıl
türkiyede herhangi bir şekilde piyasada bulma şansımız varmı acaba? bilen varsa, hemen sipariş vermek istiyorum
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gooogle96 9 yıl
o fiyata zaten hdd kutusu veriyolar lan destekli..
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SnRkRkMn 10 yıl
sizce fiyatı nasıl ?? bilgi edinmek için soruyorum
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lightt 10 yıl
Selamlar,

İşte bu gayet güzel ve mantıklı bir cihaz. Ayrıca şuan piyasada satılan birçok NAS kutunun satandart vaat ettikleri herşeyi yapabiliyor. Lakin güzel ülkemiz için ne zaman alınabilir duruma gelecektir merak içindeyim.
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natcenk 10 yıl
çok güzel bir sistem olmuş.
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gokhanster 10 yıl
Güzel bir cihaza benziyor.
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TELESCOPE 9 yıl
güzel bir sistem vede uygun para ile alınabilir olması
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yc#1 10 yıl
Çok güzel bir fikir. Fiyatı da makul.
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MrPerFormance 10 yıl
Çok uygun bir çözüm olmuş. Fakat büyük çaplı veri aktarımında yavaş kalabilir.
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max975 10 yıl
depolama işine ataçağım zaman düşünürüm...
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