Addonics'in yeni USB adaptörüyle kendi NAS sisteminizi kendiniz kurun

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Ağ depolama çözümlerine (NAS) olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artıyor. Çok bilgisayarlı ortalamlarda dosya paylaşımının daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan NAS sistemlerinin sayısı hızlı bir şekilde artarken, Addonics firması duyurduğı yeni bir adaptör ile kullanıcıları NAS satın alma maliyetinden kurtararak USB bazlı herhangi bir depolama çözümünün ağ ortamına bağlanmasını ve dosya paylaşımı için kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Addonics firmasının geliştirdiği yeni adaptör ile USB arabirimini destekleyen diskler adaptör üzerinden lokal ağa bağlanarak aynı ortamdaki kullanıcılar tarafından ortak bir şekilde kullanılabiliyor. SMB ve açık kaynak Samba protokollerini de destek veren adaptörü yazıcı sunucusu ve BitTorrent yükleyicisi olarak konfigüre edebilmek te mümkün. 10/100Mbps ethernet desteği sunan adaptör, yöneticisine dosyalara erişim kısıtlaması getirebilme hakkı da tanıyor.

Adaptör Samba üzerinden 64, FTP sunucusu içinse 8 kullanıcıya eş zamanlı olarak destek verebiliyor. Güç girişine, USB konnektörüne ve ethernet portuna sahip olan adaptör, Mac OS X, Windows, Linux 2.6.x+ ve Solaris 9 gibi farklı işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Addonics'in USB-NAS adaptörü 55$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuldu.

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