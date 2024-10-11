Bilim insanları yanlışlıkla Örümcek Adam’ın ağlarını üretti

Tufts Üniversitesi Silklab araştırma laboratuvarında geliştirilen bu teknoloji, doğrudan doğadan ilham alıyor. Örümcekler, karıncalar, arılar, kelebekler gibi birçok canlı ipek üretebiliyor. Bu doğal tasarımdan yola çıkan araştırmacılar, ipek fibroin adı verilen proteinleri kullanarak yapışkan lifler üretmeyi başardı. İpek böceği kozalarından elde edilen fibroin proteini, ince iğnelerden geçirildiğinde havada katılaşan ince bir lif haline dönüşüyor ve bu lif, nesnelere yapışabiliyor.
Şans eseri bir buluş
Araştırmada yer alan bilim insanı Marco Lo Presti, bu teknolojiye ulaşmanın şans eseri olduğunu belirtti. İpek fibroin çözeltisini kullanarak son derece güçlü yapıştırıcılar üzerinde çalışırken tesadüfen ortaya çıkan bir gözlem, projenin temelini oluşturdu. Lo Presti, cam laboratuvar malzemesini asetonla temizlerken, camın dibinde örümcek ağı benzeri bir yapının oluştuğunu fark etti. Bu gözlem, ipek çözeltisinin belirli kimyasal maddelerle etkileşime girdiğinde hızla katılaşabileceğini gösterdi.
Çalışmanın en dikkat çekici yanı, ipek liflerinin doğada gördüğümüz örümcek ağlarından farklı bir şekilde uzaktan fırlatılabilmesi. Normalde örümcekler ağlarını salgıladıktan sonra bir yüzeye fiziksel olarak temas edip ağlarını gererken, bu yeni teknoloji, ipek liflerinin bir cihazdan fırlatılarak uzaktaki nesnelere yapışmasını sağlıyor. Bu da "süper kahraman esinli" bir malzeme olarak tanımlanmasına yol açtı.
İpek fibroin çözeltileri, etanol veya aseton gibi organik çözücülere maruz kaldıklarında saatler içinde yavaşça yarı katı bir hidrojel oluşturabiliyor, ancak yapıştırıcı yapımında kullanılan dopaminin varlığı katılaşma sürecinin neredeyse anında gerçekleşmesini sağladı.
İpeğe eklenen dopamin ve kitin türevleri sayesinde lifler, oldukça güçlü yapışma ve çekme özellikleri kazanıyor. Liflerin çapı insan saçı kalınlığında olabileceği gibi, iğnenin çapına bağlı olarak yarım milimetreye kadar da genişletilebiliyor. Bu teknoloji sayesinde, 12 santimetre mesafeden nesneler kaldırılabiliyor. Örnek olarak bir koza, çelik cıvata, bir neşter veya suyun üzerinde yüzen bir tüp bu liflerle havaya kaldırılabiliyor. Aktarılanlara göre geliştirilen teknoloji kendi ağrılığının 80 katından daha ağır nesneleri kaldırabiliyor.
Örümcek ağları halen çok daha güçlü
Tüm bu gelişmeler etkileyici olsa da doğal örümcek ipeği, bu çalışmadaki insan yapımı liflerden hala yaklaşık 1.000 kat daha güçlü. Ancak biraz daha hayal gücü ve mühendislikle bu yenilik gelişmeye devam edecek ve çeşitli teknolojik uygulamaların önünü açacak potansiyele ulaşacaktır.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/101038/scientists-accidentally-discover-first-working-breakthrough-spider-man-web-fluid/index.html https://phys.org/news/2024-10-spider-recreate-web-technology.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.