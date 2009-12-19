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AdMob'un Kasım ayı Mobil Metrik Raporu: iPhone popülerliğini arttırmaya devam ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ağındaki 15000 siteyi analiz ederek mobil cihazlar hakkında veriler toplayan AdMob, Kasım ayının Mobil Metrik raporunu yayınladı. Kasım ayının verilerine göre iPhone Amerikan dışında büyük sıçrama yapmayı başarmış.

AdMob'un Kasım ayı Mobil Metrik Raporu: iPhone popülerliğini arttırmaya devam ediyor
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Yayınlanan rapora göre, Ocak ayında Amerika'nın dışındaki ülkelerdeki iPhone kullanım oranı yaklaşık bir senede %39'dan %50'e yükselmiş. Bu alanda özellikle Japonya'daki kullanıcı sayısındaki %350'lik artış dikkati çekerken (Japonya'da iPhone'un akıllı telefonun pazarının %46'sını elinde bulundurduğunu sizlere aktarmıştık), onu Fransa'daki %300'e yakın artış takip ediyor. Bir ayda 100.000'lik iPhone satışının yapıldığı Çin pazarındaysa bu oran yaklaşık %250'e olmuş.

AdMob'un Kasım ayı Mobil Metrik Raporu: iPhone popülerliğini arttırmaya devam ediyor
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27 Kasım'da Güney Kore'de satışa çıkan iPhone, kısa sürede bu ülkeye de damgasını vurmayı başarmış. Geçen 18 günde ülkedeki iPhone kullanıcı sayısı 60,000'e yaklaşırken, iPod Touch kullanıcı sayısı da 1 ay önceye göre yaklaşık %100'e yakın artmış.

AdMob'un Kasım ayı Mobil Metrik Raporu: iPhone popülerliğini arttırmaya devam ediyor
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AdMob, Android'li cihazlardaki artışla birlikte Android'in Ekim ayındaki %20'lik kullanım oranı %27'e yükseldiğini belirtirken, Android verilerinin %88'inin Amerika'dan geldiğinin altını çiziyor.


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