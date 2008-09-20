Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme

Haber Editörü
Gün geçtikçe bilgisayar piyasasında çok çeşitli kasalar görüyoruz. Bunlar kalitesiz kasalardan, kaliteli ve gösterişli kasalara kadar bir çok ürünü içeriyor. Kalitesiz ürünler genelde ucuz ürünler olurken, kaliteli ürünlerin fiyatları da kullanıcıların başka ürünlere yönelmesine sebep oluyor.
Bu videomuzda Aerocool'un uygun fiyatlı, sadee ergonomik kasası olan Hi Tech 7'yi inceliyoruz. Kaliteli yapısı, kolay kullanımı, içerdiği kaliteli güç kaynağı ve LCD fan kontrolcüsüyle Hi Tech 7, bir çok kullanıcının isteklerini bir arada sunan bir ürün.
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AMD Phenom II X4 955 Black Edition
MSI DKA790GX Platinum
OCZ Reaper 8GB
SAMSUNG 1 TB SATA2 32 MB
ben Bu kasayı
MD Phenom X4 9950 Black
MSI DKA790GX Platinum
Sapphire HD 4870 512MB
A-Data 4 GB DRAM
LG DWD-RW
SAMSUNG 1 TB SATA2 32 MB
Kullanıyorum Hiç Bir Sorun Yok.. Ses Konusunda Hiç Süpheniz Olmasın Gerçekten Çok Sessiz..
Kasaya Hiç Bir Extra Fan Takmadım Henüz..
Güç kaynağının verimi %70. İnternette araştırırsan bulabilirsin (özellikle Firebal'a ya da Hepsiburada'ya bakmanı tavsiye ederim). Bu arada kasanın işlevselliği ve LCD ekranı (hemde o fiyata) gerçekten çok güzel.
ondekı ekranı ıncelemıssınız kasa ıncelemesınıde beklıoruz...