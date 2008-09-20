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Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme

10 yıl
80,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Gün geçtikçe bilgisayar piyasasında çok çeşitli kasalar görüyoruz. Bunlar kalitesiz kasalardan, kaliteli ve gösterişli kasalara kadar bir çok ürünü içeriyor. Kalitesiz ürünler genelde ucuz ürünler olurken, kaliteli ürünlerin fiyatları da kullanıcıların başka ürünlere yönelmesine sebep oluyor.

Bu videomuzda Aerocool'un uygun fiyatlı, sadee ergonomik kasası olan Hi Tech 7'yi inceliyoruz. Kaliteli yapısı, kolay kullanımı, içerdiği kaliteli güç kaynağı ve LCD fan kontrolcüsüyle Hi Tech 7, bir çok kullanıcının isteklerini bir arada sunan bir ürün.


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sunuy_555555 9 yıl
benim kullandığım sistem bu kasada çok sesiz
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
MSI DKA790GX Platinum
OCZ Reaper 8GB
SAMSUNG 1 TB SATA2 32 MB
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PoWDeR! 10 yıl
İnceleme için t.ederim...
ben Bu kasayı
MD Phenom X4 9950 Black
MSI DKA790GX Platinum
Sapphire HD 4870 512MB
A-Data 4 GB DRAM
LG DWD-RW
SAMSUNG 1 TB SATA2 32 MB
Kullanıyorum Hiç Bir Sorun Yok.. Ses Konusunda Hiç Süpheniz Olmasın Gerçekten Çok Sessiz..
Kasaya Hiç Bir Extra Fan Takmadım Henüz..
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PoWDeR! 10 yıl
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jordan230 10 yıl
ben bu ksasadan aldım şimdilik bir şikayettim yok fakat şöyle bir sıkıntım var ,kasayı ilk aldığımda panelde ekran kartının devrini görebiliyordum şimdi sadece ısıyı veriyorbir türlü cözemedim bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi yada montajda bir yanlışlık mı yaptım
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inch 10 yıl
ben de bu kasadan aldım.kullanım kılavuzu çok çok kötü.yeterli değil.sadece 2-3 sayfa.bir de benim gibi ilk kez montaj yapan birisi için zorlayıcı.benim de sorum şu? kutuyla gelen 2 adet mavi ledli fanları yan tarafa kurdum.panelden uzanan 4 adet fan kontrolcu kablosu var(üzerinde fan1/2/3/4 yazıyor). fan 1 cpu'ya, fan 2 vga'ya, fan 3 hdd'ye, fan 4 sistem fanı'na bağlanıyor.ben fan 2 yi(vga fanı) yan paneldeki fanlardan birine,fan 3 ü(hdd)yan paneldeki öteki fana bağladım.ön tarafta fanım yok.hepsi şıkır şıkır çalışıyor.acaba bir hata yaptım mı? bir de panelden uzanan ve muhtemelen stiker gibi şeylerle 4 adet fanın üzerine tutturulup ısı ölçen kablolar var.onlarlı yapıştırmadım.ama her sistemin(sistem,hdd,vga,cpu) ısısı panelde izleniyor ve farklı farklı.anlamadığım şey şu:ısıyı ölçen şey,benim kullanmadığım yapıştırmalı kablolar mı yoksa fan hızını ayarlayan ve bir ucu panelde olan kablolar aynı zamanda ısıyı da panale iletiyorlar mı? biraz uzun oldu ama.
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Blacktric 10 yıl
@narayan
Güç kaynağının verimi %70. İnternette araştırırsan bulabilirsin (özellikle Firebal'a ya da Hepsiburada'ya bakmanı tavsiye ederim). Bu arada kasanın işlevselliği ve LCD ekranı (hemde o fiyata) gerçekten çok güzel.
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narayan 10 yıl
@Blacktric cevabın için teşekkürler, %70 verimi ile 4870 için tam sınırda bir güç kaynağı sanırım. biraz riskli.
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burakins 10 yıl
öncelikle inceleme için teşekkürler, uzun zamandır beklediğim bir incelemeydi.ancak şunu söylemeliyim ki inceleme gösterge incelemesinden öte gidememiş, sistem bileşenleri için yeterli alana sahip mi ? madem güç kaynağı var ne kadar yeterli ? gibi sorulara cevap bulamadığım için söylüyorum bunları...
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inch 10 yıl
bu kasayı kullanan var mı? gürültüsü nasıl?bu fiyata ''bunu alacağınıza,şunu alın'' dediğiniz kasa olabilir mi? (bu kasanın içinde psu var.)
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artenis 10 yıl
incelemede kasa ıcı gosterılmemesı buyuk eksık-o sıstem kac watt cektı o psu dan?
ondekı ekranı ıncelemıssınız kasa ıncelemesınıde beklıoruz...
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max975 10 yıl
Gerçektende öndeki panel iyi olmuş ama kasa kalitesi ve büyüklüğ pek yeterli gelmedi bana[>:]
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nefesalmak 10 yıl
kasanın montajı nasıl yapılmış, montajın ardından içi nasıl görünüyor. Bunlar da olsa fena olmazdı.
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sendorm 10 yıl
tonlamalar garip olmuş. heyecandan olsa gerek.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bence daha büyük olmalıydı.
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gokhan7 10 yıl
Video için teşekkürler DH.Com Sonraki bir sonraki videonuz inş. Samsung i900 Omnia cep telefonunu incelersiniz.
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