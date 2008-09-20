Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme

Gün geçtikçe bilgisayar piyasasında çok çeşitli kasalar görüyoruz. Bunlar kalitesiz kasalardan, kaliteli ve gösterişli kasalara kadar bir çok ürünü içeriyor. Kalitesiz ürünler genelde ucuz ürünler olurken, kaliteli ürünlerin fiyatları da kullanıcıların başka ürünlere yönelmesine sebep oluyor.

Bu videomuzda Aerocool'un uygun fiyatlı, sadee ergonomik kasası olan Hi Tech 7'yi inceliyoruz. Kaliteli yapısı, kolay kullanımı, içerdiği kaliteli güç kaynağı ve LCD fan kontrolcüsüyle Hi Tech 7, bir çok kullanıcının isteklerini bir arada sunan bir ürün.