AeroCool PGS BX 500 Kasa video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
AeroCool'un hız aşırtma severlere ve performans tutkunlarına özel Kasası PGS BX-500 mercek altında!
Soğutma bileşenleri ve kasaları ile tanıdığımız AeroCool'un, yüksek soğutma performansı arayanlara özel olarak geliştirdiği PGS BX 500 model isimli kasası test masamızda.
Bakalım standart kurulumda 2 adet 12cm, 2adet 14cm fan ile gelen kasa, beklentileri karşılayabiliyor mu?
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Üst arkadaki fan içeriden çekecek şekilde öndeki 1. de içeri (ramlara + zalman 9700 soğutumun girişine) doğru hava üfleyecek şekilde olduğunda ; yan panelinde al kısımlarına ekran kartlarımız ve kuzey köprüsü için 12 lik düşük devirde sirkülasyon sağlayabilecek 2 fan taktığında zalmanın x3 z3 dü sanırım fan kontrolü ile bu canavardan daha iyi soğutan olamaz sanırım. Alabilecek alacak olanalr kaçırmasın
CM932 incelemesi: pckoloji.com/...
aldim ve gayet memnunum.
gelelim benim kasa içeri ufleyen biri 80 digiri 120+120 mm fanın bana kazandırdıgı deyer 14C oldu işlemci yuk altında 60C aşarken şimdi ise 48 C civarı fark ortada
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ve duzenin su sekilde olması lazımdı tabiki 4 tane fanla kullanıldıgı zaman usteki iki fan içeri uflemeliydi böylece içeri daha temiz hava girerek 10c kadar dusus saglanmıs olurdu ama 4 yeri 8 fan olsa idi duzeni bu sekilde olmalıydı ve yandakı delikler yuzunden kasada çok ses olacaktır yanda sefaf bir pencere kapagı ilave edilmeliydi 4 fanla kullananlar için; yani kasanın eksisi çok bu yuzden ben bukasayı kimseye onermem...