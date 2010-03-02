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AeroCool PGS BX 500 Kasa video inceleme

9 yıl
77,9b
1
Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AeroCool'un hız aşırtma severlere ve performans tutkunlarına özel Kasası PGS BX-500 mercek altında!

Soğutma bileşenleri ve kasaları ile tanıdığımız AeroCool'un, yüksek soğutma performansı arayanlara özel olarak geliştirdiği PGS BX 500 model isimli kasası test masamızda.

Bakalım standart kurulumda 2 adet 12cm, 2adet 14cm fan ile gelen kasa, beklentileri karşılayabiliyor mu?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VARON 7 yıl
Kesinlikle yeni sistemim için ilk sıralamamda yer alacak bir ürün.
Üst arkadaki fan içeriden çekecek şekilde öndeki 1. de içeri (ramlara + zalman 9700 soğutumun girişine) doğru hava üfleyecek şekilde olduğunda ; yan panelinde al kısımlarına ekran kartlarımız ve kuzey köprüsü için 12 lik düşük devirde sirkülasyon sağlayabilecek 2 fan taktığında zalmanın x3 z3 dü sanırım fan kontrolü ile bu canavardan daha iyi soğutan olamaz sanırım. Alabilecek alacak olanalr kaçırmasın
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WVdestek 9 yıl
@CriticalWave
CM932 incelemesi: pckoloji.com/...
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people66 9 yıl
RAİDMAX QUANTUM bide bunu inceleseniz..
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salamander19 9 yıl
AEROCOOL AeroCool Vx-R Limited Edition Super Mid-Tower Oyuncu Kasası

aldim ve gayet memnunum.
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Geta 9 yıl
Kendi kasamdan memnunum bu arada. Ancak belki ileride satın alabilir BX500ü.
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Geta 9 yıl
Bence gayet iyi tasarlanmış bir kasa. Bu fiyata bu kadar çok fanı olan bir kasa bulamazsınız herhalde. Toz filtresi de benim için olmazsa olmazlardan değil. Örneğin ben ayda bir sistemi açıp güzelce temizliyorum. Şu anki sistemde Coolermaster marka eski bir kasa var.
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CriticalWave 9 yıl
HAF932 yide bi inceleseniz süper olur.
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Bodyblows 9 yıl
@UzmaN345 bence kasada bir hata yok toz filtreleri Divinity nin bahsettiği gibi ucuza halledilir .Yana 4 ade 14cm de takılıyor çift delik olduğuna göre bu havanın bir yerden tahliyesi lazım yani yukarıdaki fanların dışarı üflemesi mantıklı üretici sizden çok düşünmüş heralde :)
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UzmaN345 9 yıl
tabi bu sızin kendi dusunceniz ben 4 fanlı bir kasa kullanmaktayım zaten teslerde içeriye usfenen havanın daha fazla performans getirdigi bilinmektedir
gelelim benim kasa içeri ufleyen biri 80 digiri 120+120 mm fanın bana kazandırdıgı deyer 14C oldu işlemci yuk altında 60C aşarken şimdi ise 48 C civarı fark ortada

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/452989/4A6438E9E44D43FB8E8233F4E5D05682.jpg[/image]
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UzmaN345 9 yıl
Valla pek alnıcak bir kasa deyil toz filitrelerinin yarısı yok dusunun 3 tane 120mm fanın dısarıya hava usledini önde birtane 12mm fan var onun filitleri var ama yan kapakta ise dörttane 12mm fan yuvası toz filitlerisi yok havanın %70 şi burdan giricek demek bu uzun lafın kısası fanlarınız 6 ay sonra arıza çıkarmaya başlıcaktır size buyuk para kaybına neden olucak...
ve duzenin su sekilde olması lazımdı tabiki 4 tane fanla kullanıldıgı zaman usteki iki fan içeri uflemeliydi böylece içeri daha temiz hava girerek 10c kadar dusus saglanmıs olurdu ama 4 yeri 8 fan olsa idi duzeni bu sekilde olmalıydı ve yandakı delikler yuzunden kasada çok ses olacaktır yanda sefaf bir pencere kapagı ilave edilmeliydi 4 fanla kullananlar için; yani kasanın eksisi çok bu yuzden ben bukasayı kimseye onermem...
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Divinity 9 yıl
Eksi puan olarak sadece toz filtresini bulduysanız toplamda yapacağınız harcama 20tl bile olmayacaktır o fanlara takacağınız toz filtrelerinin maliyeti.
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kolpaci 9 yıl
videoyu denetimleri bende de gözükmüyor
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CriticalWave 9 yıl
bence cok güzel bir kasa inceleme için teşekkürler. güzel olmuş
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