Akasa Enigma: HTPC sistemler için Mini-ITX kasa

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde medya bilgisayarlar için hazırladığı düşük profilli işlemci soğutucularıyla gündeme gelen Akasa, HTPC sistem kurmak isteyenler için hazırladığı yeni kasasını duyurdu. Son dönemde oldukça popüler olan Mini-ITX anakartlar için hazırlanan yeni kasa 230 x 210 x 65 mm boyutlarında ve genel görünümüyle nettop sistemleri andırmakta.
Siyah renkli tasarıma sahip olan Akasa Enigma, 80 Watt'lık harici güç kaynağı ile geliyor. 4000 devir/dakika hızında çalışan 80mm'lik fan ile serinletilen Mini-ITX kasa, 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön tarafında harici donanımlar için iki adet ses ve iki adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan mini kasa, İngiltere'de 59.46£ seviyesinden listelere girmiş durumda.
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Bu kasayı atom 330 işlemciye sahip intel anakartı ile kullanıyorum.Öncelikle bu kasanın "HTPC sistemler için Mini-ITX kasa" olamıyacağını söyleyeyim. Power supley 80 W. bağladığım 22 " Samsung monitöre bile yeterli gücü veremiyor ve mönitörde dalgalanmalar oluyor.Kasanın yüksekliği 6.5 cm ; PCI slotunu kullanamazsınız, zaten kasada PCI çıkışı da yok.Bu kasalara sahip hazır sistem yerine kendiniz sistem toplayacaksanız en buyuk sıkıntınız kablolarda.Çünkü tüm standart kablolar bu sistemlere büyük geliyor ve siz kabloları katlayıp , bükerek küçültmeye çalışıyorsunuz ve bu da kasa içi havalandırmayı olumsuz etkiliyor.
Ben sistemi sadece indirmeler için 24 saat açık bırakmak ,internette gezinmek ve basit işlemler için oluşturdum.
Kasa üzerindeki fan sessiz çalışıyor.Kasa üzerinde de 2 değil 4 adet USB girişi var.
Başka merak edilen konu olursa yardımcı olabilirim.
Kolay gelsin
HTPC kasa dediğin şeyi salona koyacaksın, biraz albenisi olmalı.