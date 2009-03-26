Akasa Enigma: HTPC sistemler için Mini-ITX kasa

Geçtiğimiz günlerde medya bilgisayarlar için hazırladığı düşük profilli işlemci soğutucularıyla gündeme gelen Akasa, HTPC sistem kurmak isteyenler için hazırladığı yeni kasasını duyurdu. Son dönemde oldukça popüler olan Mini-ITX anakartlar için hazırlanan yeni kasa 230 x 210 x 65 mm boyutlarında ve genel görünümüyle nettop sistemleri andırmakta.

Siyah renkli tasarıma sahip olan Akasa Enigma, 80 Watt'lık harici güç kaynağı ile geliyor. 4000 devir/dakika hızında çalışan 80mm'lik fan ile serinletilen Mini-ITX kasa, 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön tarafında harici donanımlar için iki adet ses ve iki adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan mini kasa, İngiltere'de 59.46£ seviyesinden listelere girmiş durumda.

