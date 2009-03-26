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Akasa Enigma: HTPC sistemler için Mini-ITX kasa

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde medya bilgisayarlar için hazırladığı düşük profilli işlemci soğutucularıyla gündeme gelen Akasa, HTPC sistem kurmak isteyenler için hazırladığı yeni kasasını duyurdu. Son dönemde oldukça popüler olan Mini-ITX anakartlar için hazırlanan yeni kasa 230 x 210 x 65 mm boyutlarında ve genel görünümüyle nettop sistemleri andırmakta.

Siyah renkli tasarıma sahip olan Akasa Enigma, 80 Watt'lık harici güç kaynağı ile geliyor. 4000 devir/dakika hızında çalışan 80mm'lik fan ile serinletilen Mini-ITX kasa, 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ön tarafında harici donanımlar için iki adet ses ve iki adet USB 2.0 konnektörüne sahip olan mini kasa, İngiltere'de 59.46£ seviyesinden listelere girmiş durumda.


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ring 10 yıl
merhaba,

Bu kasayı atom 330 işlemciye sahip intel anakartı ile kullanıyorum.Öncelikle bu kasanın "HTPC sistemler için Mini-ITX kasa" olamıyacağını söyleyeyim. Power supley 80 W. bağladığım 22 " Samsung monitöre bile yeterli gücü veremiyor ve mönitörde dalgalanmalar oluyor.Kasanın yüksekliği 6.5 cm ; PCI slotunu kullanamazsınız, zaten kasada PCI çıkışı da yok.Bu kasalara sahip hazır sistem yerine kendiniz sistem toplayacaksanız en buyuk sıkıntınız kablolarda.Çünkü tüm standart kablolar bu sistemlere büyük geliyor ve siz kabloları katlayıp , bükerek küçültmeye çalışıyorsunuz ve bu da kasa içi havalandırmayı olumsuz etkiliyor.
Ben sistemi sadece indirmeler için 24 saat açık bırakmak ,internette gezinmek ve basit işlemler için oluşturdum.
Kasa üzerindeki fan sessiz çalışıyor.Kasa üzerinde de 2 değil 4 adet USB girişi var.

Başka merak edilen konu olursa yardımcı olabilirim.

Kolay gelsin
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okean 10 yıl
Ben dizüstü bilgisayar kullanıyorum ve Liteon 90W adaptörü var. 22" Samsung ve HP monitörlerde denedim titreme yaptı fakat adaptörü değiştirdim titreme kalmadı. 22" monitöre bağlayacaksanız adaptörlü sistemleri tercih etmeyin veya benim gibi gidip 55$'a kaliteli bir FSP adaptör alın.
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TikaMasala 10 yıl
Bu kasa uzun zamandır var. Yeni birşey değil yani.
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scanner_eye 10 yıl
görünüm bence hoş, ancak 4000 devirle dönen 80mm lik bir fan sanırım, bu kutunun bulunduğu her yerde " ben burdayııım" şekilde bağırmasına neden olur :)
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CyberExplorer 10 yıl
Bunda PCI slot yok sanırım. Kasa genişliğinden riser kart ile bile kullanılamaz belli. HTPC için en azından DVB-S gibi bir kart takmak için PCI slot olmalı
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max975 10 yıl
şık birşey.
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mk2kill 10 yıl
deprem olurken bunun uzerine oturun
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mk2kill 10 yıl
karakutu mubarek :D
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TELESCOPE 10 yıl
aynen karakutu olmuş
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NikeNeGerek 10 yıl
cıx, bence olmamış.
HTPC kasa dediğin şeyi salona koyacaksın, biraz albenisi olmalı.
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