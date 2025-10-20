AWS çöktü: Snapchat, Epic, PlayStation Network gibi platformlara erişim sorunu yaşanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services (AWS) kaynaklı büyük bir kesinti, Fortnite, Alexa, Snapchat ve pek çok çevrimiçi servisi etkisi altına aldı. AWS altyapısını kullanan birçok uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor.

Kesinti, küresel ölçekte diğer bölgelerdeki hizmetleri de etkiliyor. Amazon, sorunun kaynağını araştırdığını ve çözüm için çalıştıklarını açıkladı ancak normal hizmetin ne zaman geri döneceği bu içeriğin yazıldığı sırada belirsiz.

Birçok uygulamada erişim sorunu yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar sosyal medyada, özellikle Alexa akıllı asistanının yanıt vermediğini ve önceden ayarlanmış alarmların çalışmadığını rapor ediyor. Kesinti, AWS bulut altyapısını kullanan diğer platformları da vurdu. Bunlar arasında Perplexity, Airtable, Canva ve McDonald’s mobil uygulaması bulunuyor. Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, X üzerinden yaptığı açıklamada “Perplexity şu anda çalışmıyor. Sorunun temel nedeni bir AWS sorunu. Bunu çözmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör AWS'nin kontrol paneli, kesintiyi TSİ 10:11’de ilk olarak US-EAST-1 Bölgesi için rapor etti. Amazon, TSİ 10:51’de yayımladığı güncellemede, sorunu hem hafifletmek hem de kök nedenini anlamak için aktif olarak çalıştıklarını belirtti ve "45 dakika içinde veya paylaşacak ek bilgimiz olursa daha erken bir zamanda bir güncelleme yapacağız” dedi. Kesinti, hem bireysel kullanıcıları hem de AWS altyapısına bağlı kurumsal uygulamaları ciddi şekilde etkiledi.

