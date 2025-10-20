Giriş
    AWS çöktü: Snapchat, Epic, PlayStation Network gibi platformlara erişim sorunu yaşanıyor

    Amazon Web Services (AWS) kaynaklı büyük kesinti, Fortnite, Alexa, Snapchat ve birçok platformu etkiledi. Sorunun kaynağı araştırılıyor, normal hizmetin ne zaman geri döneceği belirsiz.

    Snapchat, Epic ve PlayStation Network'e erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon Web Services (AWS) kaynaklı büyük bir kesinti, Fortnite, Alexa, Snapchat ve pek çok çevrimiçi servisi etkisi altına aldı. AWS altyapısını kullanan birçok uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor.

    Kesinti, küresel ölçekte diğer bölgelerdeki hizmetleri de etkiliyor. Amazon, sorunun kaynağını araştırdığını ve çözüm için çalıştıklarını açıkladı ancak normal hizmetin ne zaman geri döneceği bu içeriğin yazıldığı sırada belirsiz.

    Birçok uygulamada erişim sorunu yaşanıyor

    Snapchat, Epic ve PlayStation Network'e erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar sosyal medyada, özellikle Alexa akıllı asistanının yanıt vermediğini ve önceden ayarlanmış alarmların çalışmadığını rapor ediyor. Kesinti, AWS bulut altyapısını kullanan diğer platformları da vurdu. Bunlar arasında Perplexity, Airtable, Canva ve McDonald’s mobil uygulaması bulunuyor. Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, X üzerinden yaptığı açıklamada “Perplexity şu anda çalışmıyor. Sorunun temel nedeni bir AWS sorunu. Bunu çözmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Snapchat, Epic ve PlayStation Network'e erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    AWS'nin kontrol paneli, kesintiyi TSİ 10:11’de ilk olarak US-EAST-1 Bölgesi için rapor etti. Amazon, TSİ 10:51’de yayımladığı güncellemede, sorunu hem hafifletmek hem de kök nedenini anlamak için aktif olarak çalıştıklarını belirtti ve "45 dakika içinde veya paylaşacak ek bilgimiz olursa daha erken bir zamanda bir güncelleme yapacağız” dedi.  Kesinti, hem bireysel kullanıcıları hem de AWS altyapısına bağlı kurumsal uygulamaları ciddi şekilde etkiledi.
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

