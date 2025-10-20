AWS çöktü: Snapchat, Epic, PlayStation Network gibi platformlara erişim sorunu yaşanıyor

Kesinti, küresel ölçekte diğer bölgelerdeki hizmetleri de etkiliyor. Amazon, sorunun kaynağını araştırdığını ve çözüm için çalıştıklarını açıkladı ancak normal hizmetin ne zaman geri döneceği bu içeriğin yazıldığı sırada belirsiz.
Amazon Web Services (AWS) kaynaklı büyük kesinti, Fortnite, Alexa, Snapchat ve birçok platformu etkiledi. Sorunun kaynağı araştırılıyor, normal hizmetin ne zaman geri döneceği belirsiz.
