Firefox 144 sürümü yayınlandı: Beklenen özellikler geldi

Tam Boyutta Gör Firefox 144.0 sürümü yayınlandı. Bu büyük güncelleme, sekme grupları, odak, profil yöneticisi gibi uzun zamandır beklenen birkaç yeni özellik ve mevcut özellikler için iyileştirmeler sunuyor.

Google Chrome, istenmeyen bildirimleri otomatik olarak kapatacak 2 gün önce eklendi

Firefox 144 güncellemesi neler getiriyor?

Mozilla’ya göre topluluğun en çok gelmesini istediği özelliklerden biri olarak, artık bir sekmeyi mevcut bir gruba, grup daraltılmış olsa bile sürükleyebiliyorsunuz. Sekme gruplarından bahsetmişken, sekme şeridi artık yalnızca mevcut sekmenizi bir grupta göstererek daha az karmaşık bir görünüm sağlıyor.

Bir sonraki önemli değişiklik; profil yönetimi. Mozilla kullanıcıları artık tarama verilerini ayrı tutmak için profiller (okul, iş, ev gibi) oluşturabiliyor. Her profili daha kolay tanınması için bir avatar ve renk temasıyla özelleştirebiliyorsunuz. Veriler, sekmeler, tarama geçmişi, yer imleri ve geri kalanı her profilde ayrı oluyor.

Firefox 144 ayrıca Google Lens destekli Görsel Arama özelliğini sunuyor. Benzer ürünleri, yerleri veya nesneleri hızlıca bulmak ve fotoğraflardaki yazıları kopyalamak, başka bir dile çevirmek veya aramak için bir resme sağ tıklayıp "Google Lens ile Resim Ara"yı seçebilirsiniz. Bu özellik, yalnızca masaüstünde kullanılabiliyor ve Google'ı varsayılan arama motorunuz olarak ayarlamış olmanız gerekiyor. Arama motorlarından bahsetmişken, yeni Firefox sürümü, arama isteklerinize konuşma dilinde yanıt veren yapay zeka destekli bir arama motoru olan Perplexity ile geliyor.

Firefox 144'teki diğer değişiklikler arasında; çeviri için üç ek dil (Azerice, Bengalce ve İzlandaca) ve halihazırda desteklenen birçok dilde çeviri kalitesinde iyileştirmeler yer alıyor. Ayrıca, Windows’ta başka bir uygulamadan bir bağlantı açıldığında, Firefox yalnızca mevcut sanal masaüstündeki pencereyi kullanıyor ve gerekirse yeni bir pencere açıyor. Resim İçinde Resim özelliği artık videoyu duraklatmadan kapatılabiliyor. Firefox Parola Yöneticisi'nde saklanan oturum açma bilgileri artık eski 3DES-CBC yerine AES-256-CBC ile şifreleniyor.

Firefox 144 sürümüne güncellemek için; Menü - Yardım - Firefox Hakkında menüsüne gidebilir ya da resmî Firefox sitesinden, Microsoft Store'dan (Windows 10 veya 11) indirebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Firefox 144 sürümü yayınlandı: Beklenen özellikler geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: