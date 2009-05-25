Akortek Bilişim'den yeni bir marka; TX kasa ürünleri Türkiye'de

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Geçtiğimiz günlerde bellek üretiminde dünya devi isimlerden birisi olan Team Group ile anlaştığını açıklayarak, firmanın ürünlerini Türkiye tek yetkilisi olarak satışa sunan Akortek Bilişim, kendi markalarını oluşturmaya devam ediyor. OCZ, Akasa ve AeroCool gibi alanlarında iddialı pek çok donanım üreticisinin Türkiye distribütörlüğünü yapan Akortek Bilişim, Dark markası altında Mini-ITX kasalarını Nisan ayında satışa sunmuş, biz de yeni video incelememizde yeni markanın satışa sunulan ilk kasasını masaya yatırmıştık.

Dark markası ile orta/üst sınıf ve yeni teknoloji ürünleri kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen Akortek Bilişim, TX markasıyla ise tasarımıyla öne çıkan, uygun fiyatlı kasaları tüketicilerin beğenisine sunmayı amaçlıyor. Markalı PC'lerdeki estetik tasarım anlayışı hedef hazırlanan TX kasalar ile Intel Core2 Duo veya AMD Athlon X2 işlemciler ile giriş/orta sınıf ekran kartlarının yer alacağı ekonomik sistem toplamak isteyen kullanıcıları hedeflendiği belirtiliyor.

Akortek Bilişim'in fiyat/performans ürünlerini barındıracağı bildirilen TX markası altında pazara sunulan kasa modelleri ise şu şekilde;

TX Master: ATX uyumlu, 8cm arka fan, 8 ve 12cm yan panel fan yuvaları, 12cm ön fan yuvası, 3 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA)

ATX uyumlu, 8cm arka fan, 8 ve 12cm yan panel fan yuvaları, 12cm ön fan yuvası, 3 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA) TX Sonic: ATX uyumlu, dalgalı mesh yapıda ön panel, 12cm mavi-LED ön panel fanı, 8 ve 12cm yan panel fan yuvaları, 12cm arka fan yuvası, 4 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA)

ATX uyumlu, dalgalı mesh yapıda ön panel, 12cm mavi-LED ön panel fanı, 8 ve 12cm yan panel fan yuvaları, 12cm arka fan yuvası, 4 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA) TX Venus (Siyah): Micro-ATX uyumlu, 12cm mavi-LED ön panel fanı, 12cm yan + 8cm arka fan yuvası, 3 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA)

Micro-ATX uyumlu, 12cm mavi-LED ön panel fanı, 12cm yan + 8cm arka fan yuvası, 3 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA) TX Venus (Beyaz): Micro-ATX uyumlu, 12cm kırmızı-LED ön panel fanı, 12cm yan + 8cm arka fan yuvası, 3 adet 5.25" yuva, 6 adet 3.5" yuva, 250W güç kaynağı (3 IDE+2 SATA)

Akortek Bilişim tarafından 2 yıllık garantil ile satışa sunulan TX kasalarla ilgi daha fazla almak için; http://www.akortek.com/index.php?manufacturers_id=26

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