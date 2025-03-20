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    Blue Ghost uzay aracı son anlarında Ay’da gün batımını kaydetti

    NASA ve Firefly Aerospace uzay aracı Blue Ghost, Ay’da gün batımını paylaştı. Muazzam detaylar içeren görüntülerde ‘Ay ufuk parıltısı’ fenomeni de gözler önüne serildi.
    Ay’da gün batımının muazzam görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Ay ufku parıltısını ilk olarak 1972'de Apollo 17 görevi sırasında Ay'a ayak basan son iki kişiden biri olan astronot Eugene Cernan tarafından belgelemişti. Şimdi ise Firefly Aerospace'in Blue Ghost adlı ay iniş aracı, Ay yüzeyindeki yaşantısının son saatlerini unutulmaz görsellerle noktaladı ve Ay ufuk parıltısı fenomenini detaylandırdı.

    Güneş enerjisiyle çalışan Blue Ghost, 16 Mart’ta Ay yüzeyinden Güneş’in batışını izledi ve bu çarpıcı anın video ve fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi. Firefly, bu anları 18 Mart'ta kamuoyuyla paylaştı.

    Ay'da gün batımı bu şekilde görünüyor

    Elde edilen görüntüler Güneş’in batışını ve karanlıkla buluşmasını yüksek çözünürlüklü şekilde kaydeden ilk görüntüler olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla bu video ve fotoğraflar sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda bilimsel açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Görüntülerin Ay yüzeyinde ışık saçılması ve aydınlanma modellerinin anlaşılmasına yönelik önemli veriler sunduğu belirtildi.

    NASA'nın CLPS programı tarafından desteklen görev kapsamında Blue Ghost, 2 Mart'ta, Ay'ın yakın yüzeyindeki Mare Crisium bölgesine başarılı bir iniş yapmıştı. İnişin ardından Blue Ghost, NASA'nın 10 farklı bilimsel aracını başarıyla çalıştırarak, Ay yüzeyi hakkında birçok veri topladı. Örneğin, LISTER aracı, Ay’ın yakın alt yüzeyinde daha önce inilmemiş bir derinliğe inerek sıcaklık ve ısı akışını ölçtü. Bir başka araç olan Lunar PlanetVac, Ay yüzeyinden regolit (toprak ve çakıl) topladı ve bu örnekleri işleyerek gelecekteki görevler için değerli veriler elde etti.

    Ay’da gün batımının muazzam görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ay gecesinin aşırı soğuk koşullarına dayanamayacak şekilde tasarlanan Blue Ghost, geçtiğimiz saatlerde son nefesini verdi. Ay'daki gece, yaklaşık iki Dünya haftası sürecek kadar uzun ve bu nedenle Blue Ghost'un sessizliği kalıcı olacak. Ancak Firefly, Mare Crisium üzerinde Güneş yeniden doğduğunda araçla tekrar iletişim kurmaya çalışacaklarını belirtti.
    Ay’da gün batımının muazzam görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan içerikteki görsellere dikkatli bakacak olursanız Dünya ile Venüs'ü görebilirsiniz. Ay ufkunda boylu boyunca görünen parıltı ise Apollo 17 sonrasında incelenmişti. Daha sonraki gözlemler, bu olgunun Ay’ın ince atmosferindeki minik toz parçacıklarının gün doğumunda ve gün batımında parlamasından kaynaklandığı sonucuna vardı; bazı teoriler ise parçacıkların havada asılı kaldığını öne sürüyor. Blue Ghost’un daha yüksek çözünürlüklü verileri boşlukları doldurma potansiyeline sahip.

    Aşağıdaki galeriden Blue Ghost'un şimdiye kadar Ay yüzeyinden çektiği en çarpıcı görsellere göz atabilirsiniz:

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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