Blue Ghost uzay aracı son anlarında Ay’da gün batımını kaydetti

Güneş enerjisiyle çalışan Blue Ghost, 16 Mart’ta Ay yüzeyinden Güneş’in batışını izledi ve bu çarpıcı anın video ve fotoğraflarını Dünya’ya gönderdi. Firefly, bu anları 18 Mart'ta kamuoyuyla paylaştı.
Ay'da gün batımı bu şekilde görünüyor
Elde edilen görüntüler Güneş’in batışını ve karanlıkla buluşmasını yüksek çözünürlüklü şekilde kaydeden ilk görüntüler olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla bu video ve fotoğraflar sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda bilimsel açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Görüntülerin Ay yüzeyinde ışık saçılması ve aydınlanma modellerinin anlaşılmasına yönelik önemli veriler sunduğu belirtildi.
NASA'nın CLPS programı tarafından desteklen görev kapsamında Blue Ghost, 2 Mart'ta, Ay'ın yakın yüzeyindeki Mare Crisium bölgesine başarılı bir iniş yapmıştı. İnişin ardından Blue Ghost, NASA'nın 10 farklı bilimsel aracını başarıyla çalıştırarak, Ay yüzeyi hakkında birçok veri topladı. Örneğin, LISTER aracı, Ay’ın yakın alt yüzeyinde daha önce inilmemiş bir derinliğe inerek sıcaklık ve ısı akışını ölçtü. Bir başka araç olan Lunar PlanetVac, Ay yüzeyinden regolit (toprak ve çakıl) topladı ve bu örnekleri işleyerek gelecekteki görevler için değerli veriler elde etti.
Aşağıdaki galeriden Blue Ghost'un şimdiye kadar Ay yüzeyinden çektiği en çarpıcı görsellere göz atabilirsiniz:
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!