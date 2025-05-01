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    53 yıllık Sovyet Venüs uzay aracı Dünya’ya düşecek

    53 yıllık bir Venüs sondasının önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine kontrolsüz bir yeniden giriş yapması bekleniyor. Bu uzaya aracının parçalarının yüzeye düşmesi bekleniyor.

    53 yıllık Sovyet Venüs uzay aracı Dünya’ya düşecek Tam Boyutta Gör
    1972 yılında Venüs'e ulaşma çabasıyla fırlatılan Sovyet uzay aracı Kosmos 482, yaklaşık 53 yıl sonra Dünya'ya geri düşmeye hazırlanıyor. Henüz görevinin başında başarısız olan bu uzay aracı, yetersiz hız nedeniyle Venüs'ün yörüngesine ulaşamamıştı. Bugün, hala Dünya'nın yörüngesinde bulunan bu aracının yakın bir tarihte kontrolden çıkmış bir şekilde atmosfere girmesi bekleniyor.

    Görev başarısız olmuştu

    Kosmos 482, 31 Mart 1972'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Sovyetler Birliği'nin Venüs'e ulaşma amacıyla başlattığı bu görev, bir motor arızası nedeniyle başarısız olmuştu. Aracın motoru, Venüs'ün yörüngesine giriş için gerekli hızda bir ivme kazandıramayınca uzay aracı Dünya'nın yörüngesinde kalmaya devam etti. Aracın büyük bir kısmı, birkaç gün içinde çeşitli parçalar halinde Dünya'ya yeniden giriş yapmış olsa da daha büyük kalıntılar bugüne kadar yörüngede dönmeye devam etti. Başarısız olan görev, toplamda yaklaşık 500 kg olan bir taşıyıcı araç ve iniş sondasından oluşuyordu.

    53 yıllık Sovyet Venüs uzay aracı Dünya’ya düşecek Tam Boyutta Gör
    Hollanda'dan bir uydu izleyicisi olan Marco Langbroek, Kosmos 482'nin Dünya atmosferine Mayıs ayının ikinci haftasında gireceğini tahmin ediyor. Ancak, kesin bir tarih vermek şu an için zor. Güneş'in aktif fazda olması, atmosferin genişlemesine ve yörüngedeki nesnelerin daha hızlı bir şekilde atmosferle karşılaşmasına neden oluyor. Bu da uzay aracının erken bir tarihte geri dönmesini sağlayabilir.

    Parçalar yüzeye kadar ulaşabilir

    Bununla birlikte Kosmos 482'nin yeniden giriş sırasında atmosferde tamamen yanarak yol olması beklenmiyor. Çünkü bu uzay aracı, Venüs atmosferine girmeyi amaçlayan ve yüksek ısıya dayanıklı olarak tasarlanmış bir araç. Dolayısıyla atmosferden geçerken bazı parçaların yüzeye düşme ihtimali bulunuyor.

    Öte andan uzay aracının kalıntılarının nereye düşeceği de şu an için tam olarak kestirilemiyor. Yörüngedeki hareketler ve atmosferin sürtünmesi sonucu iniş zamanı ve yeri değişkenlik gösterebilir. Ancak, büyük olasılıkla uzay aracı kalıntıları okyanusa düşecek.

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