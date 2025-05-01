53 yıllık Sovyet Venüs uzay aracı Dünya’ya düşecek

Görev başarısız olmuştu
Kosmos 482, 31 Mart 1972'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Sovyetler Birliği'nin Venüs'e ulaşma amacıyla başlattığı bu görev, bir motor arızası nedeniyle başarısız olmuştu. Aracın motoru, Venüs'ün yörüngesine giriş için gerekli hızda bir ivme kazandıramayınca uzay aracı Dünya'nın yörüngesinde kalmaya devam etti. Aracın büyük bir kısmı, birkaç gün içinde çeşitli parçalar halinde Dünya'ya yeniden giriş yapmış olsa da daha büyük kalıntılar bugüne kadar yörüngede dönmeye devam etti. Başarısız olan görev, toplamda yaklaşık 500 kg olan bir taşıyıcı araç ve iniş sondasından oluşuyordu.
Parçalar yüzeye kadar ulaşabilir
Bununla birlikte Kosmos 482'nin yeniden giriş sırasında atmosferde tamamen yanarak yol olması beklenmiyor. Çünkü bu uzay aracı, Venüs atmosferine girmeyi amaçlayan ve yüksek ısıya dayanıklı olarak tasarlanmış bir araç. Dolayısıyla atmosferden geçerken bazı parçaların yüzeye düşme ihtimali bulunuyor.
Öte andan uzay aracının kalıntılarının nereye düşeceği de şu an için tam olarak kestirilemiyor. Yörüngedeki hareketler ve atmosferin sürtünmesi sonucu iniş zamanı ve yeri değişkenlik gösterebilir. Ancak, büyük olasılıkla uzay aracı kalıntıları okyanusa düşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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