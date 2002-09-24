Albatron GeForce4 Ti4200P-Turbo 128MB ile Ti 4600 Performansı

Ucuz ve performanslı ekran kartı arayanlara müjde. Albatron overclock etmeyi göze alanlara overclock için tasarlanmış bir Ge-Force 4 Ti 4200 modeli çıkardı. Bu ekran kartı overlclock edildiğinde Ti 4600'ü geçebiliyor. Normal çalışma hızı 250 Mhz/550 Mhz iken incelemeyi yapanlar 309 Mhz/693 Mhz'de çalıştırmayı başarmışlar.

Bu hızın sırrı ise Ge-Force 4 Ti 4600 için olan standartları bu ekran kartında koruması. Mesela 8 katmanlı üretim tekniği burda da kullanılmış. Sonra güçlü bir bakır soğutucu ve ram'ların üzerinde heatsink'ler bile mevcut. Esas güçlerden birisi ise 3.3ns'lık BGA DDR RAM kullanması ki bu çeşit yüksek hızlı ve farklı paketlemeli ram'lar sadece 4400 ve 4600 ürünlerinde kullanılıyor. Sonuçta ulaştığı hız ile Ge-Force 4 Ti 4600'ün normal 300 Mhz/650 Mhz hızlarını geride bırakmış.

Fiyatı şu an için 185 $ civarı, bu fiyatlar diğer ürünlerden biraz daha pahalı fakat eğer overclock için alacaksanız 300 $'ın üzerindeki Ti 4600'in fabrika çıkış hızından daha hızlı çalışması onu kesin alım listesinde bir numaraya oturtuyor. Anakartlardan sonra ekran kartlarıda overclock'a yönelik ürünler çıkarması müthiş büyük bir yenilik. Tabii burda Nvidia'nın da tahminen Ati'nin güçlü rekabeti sayesinde üreticilerin böyle sınır dışına çıkabilecek ürünler çıkarmasına izin vermeside bir devrim.

http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1226