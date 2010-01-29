Alienware M11x: Dünyanın en hızlı netbook'u 799$'dan başlayan fiyatlarla geliyor

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7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu seneki yıldızlarından biri de hiç şüphe yok ki Alienware tarafından dünyanın en hızlı mini-bilgisayarı olarak tanımlanan M11x olmuştu. 12-inç'ten daha küçük ekran boyutuyla diğer tüm netbook'lardan daha güçlü olduğu belirtilen M11x'in, kullanıcılar tarafından en çok merak edilen detayı olarak fiyatlar da netleşmeye başladı.

11.6-inç boyutunda ekrana sahip olan ve Nvidia'nın GeForce GT 335M ekran kartı sayesinde günümüzün modern oyunlarını oynatabilen M11x, Intel platformunu temel alıyor ve belirlenen fiyat aralığı çerçevesinde farklı işlemci modelleriyle konfigüre edilebileceği belirtiliyor. 6.5 saat civarında pil ömrü vaat eden küçük devin yurt dışı satış fiyatının konfigürasyonuna göre 799-2000$ arasında olması bekleniyor.