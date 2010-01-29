Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alienware M11x: Dünyanın en hızlı netbook'u 799$'dan başlayan fiyatlarla geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alienware M11x: Dünyanın en hızlı netbook'u 799$'dan başlayan fiyatlarla geliyor
Tam Boyutta Gör

7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu seneki yıldızlarından biri de hiç şüphe yok ki Alienware tarafından dünyanın en hızlı mini-bilgisayarı olarak tanımlanan M11x olmuştu. 12-inç'ten daha küçük ekran boyutuyla diğer tüm netbook'lardan daha güçlü olduğu belirtilen M11x'in, kullanıcılar tarafından en çok merak edilen detayı olarak fiyatlar da netleşmeye başladı.

11.6-inç boyutunda ekrana sahip olan ve Nvidia'nın GeForce GT 335M ekran kartı sayesinde günümüzün modern oyunlarını oynatabilen M11x, Intel platformunu temel alıyor ve belirlenen fiyat aralığı çerçevesinde farklı işlemci modelleriyle konfigüre edilebileceği belirtiliyor. 6.5 saat civarında pil ömrü vaat eden küçük devin yurt dışı satış fiyatının konfigürasyonuna göre 799-2000$ arasında olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
oyun için netbookmu alınırmış :S küçücük ekran düşük donanım vs..internet için alınır bunlar adı üstünde net-book. bari notebook alsın oyuncular çok saçma :s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
[>:] sen daha notebook görmedin galiba alienware diğer modlellerine göz at zaten adı oyun notebook notebook sınırları içinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
Oyun için netbook... Ağırlığı yüksek olmaz ise, tercih edilebilir bir ürün olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
fiyat uygun ama tabi min fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wassermann 9 yıl
İnatla bu ürün için netbook tanımı kullanılıyor. Dell dahi bu ürünü netbook diye adlandırmazken, neden sürekli bu tabir kullanılarak insanların kafası karıştırılıyor. Netbook adı üstünde düşük konfigli internet'e girmek ve basit uygulamalar çalıştırmak için geliştirilmiş notebook'tan daha küçük mobil cihazlardır. Alienware ise burada, taşıması daha rahat ve şarj süresi daha uzun bir mobil oyun bilgisayarı piyasaya sürmüş. Ben haberi okuyunca Alienware'in bir ödül kazanmak için hızlı netbook ürettiği izlenimini alıyorum ancak dediğim gibi Alienware sadece ürün yelpazesini geliştirmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
oyun için netbook yerine notebook almak daha mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Forumdan filan oyun için notebook alanların sayısı bir hayli fazla , 799 dolara donanımlı m11x bulurlarsa bundan alsınlar işte :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl iPad videosunu Türkçe alt yazı ile izleyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim