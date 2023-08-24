Alienware, 500Hz AMD FreeSync Premium monitörünü tanıttı

Monitör, kulaklığınız için dahili bir geri çekilebilir askıya ve masanızda daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış yüksekliği ayarlanabilir altıgen bir taban ile geliyor. Bağlantı için ise iki DisplayPort 1.4 yuvası, bir HDMI 2.1 portu ve beş adet USB 3.2 girişi bulunuyor. Dell’in alt markası olan Alienware, bu monitörü 12 Eylül'den itibaren satışa çıkaracak. AW2524HF'ni fiyatı ise 650 dolar. Kabul etmek gerekir ki, özellikle 24 inç, 1080p bir monitör için hala oldukça pahalı. Ancak yüksek yenileme hızı isteyen e-sporcular için bu monitör güzel bir yere konumlanıyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.