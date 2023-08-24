Alienware, 500Hz AMD FreeSync Premium monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Alienware AW2524H, saniyede 500 yenileme ile gezegendeki en hızlı oyun monitörü konumunda ancak 830 dolarlık fiyat etiketi çoğu kullanıcı için oldukça yüksek bir meblağ. Alienware de bu yüksek fiyat etiketinin farkında olmalı ki G-Sync teknolojisini AMD'nin platformdan bağımsız FreeSync teknolojisiyle değiştiren yeni AW2524HF monitörünü piyasaya sürüyor.

Alienware AW2524HF özellikleri

Tam Boyutta Gör Alienware, monitörün AMD FreeSync Premium ve VESA AdaptiveSync sertifikasının yırtılma ve takılma olmadan oyun oynamayı sağlayabileceğini belirtiyor. AW2524HF, Alienware'e göre hareket bulanıklığı ve gölgelenme etkilerini ortadan kaldıran 0,5 ms'lik düşük gecikmeli tepki süresine de sahip. Alienware AW2524HF’in 24,5 inçlik ekranı ek olarak HDR10 uyumlu ve yüzde 99 sRGB renk kapsama alanına sahip. Hızlı IPS panelin her görüş açısından tutarlı görseller sağladığı söyleniyor. Alienware ayrıca TUV sertifikalı ComfortView Plus donanım özelliğinin zararlı düşük mavi ışığı azaltırken ekranın gerçekçi renkler sunmasını sağladığını belirtiyor.

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Monitör, kulaklığınız için dahili bir geri çekilebilir askıya ve masanızda daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış yüksekliği ayarlanabilir altıgen bir taban ile geliyor. Bağlantı için ise iki DisplayPort 1.4 yuvası, bir HDMI 2.1 portu ve beş adet USB 3.2 girişi bulunuyor. Dell’in alt markası olan Alienware, bu monitörü 12 Eylül'den itibaren satışa çıkaracak. AW2524HF'ni fiyatı ise 650 dolar. Kabul etmek gerekir ki, özellikle 24 inç, 1080p bir monitör için hala oldukça pahalı. Ancak yüksek yenileme hızı isteyen e-sporcular için bu monitör güzel bir yere konumlanıyor.

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