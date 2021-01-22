Alphabet, balonlarla internet erişimi sağlayan Loon'u kapatıyor

Google'ın çatı şirketi Alphabet, internet erişiminin kısıtlı olduğu alanlara internet sağlayan dev balon şirketi Loon'u kapattığını duyurdu. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yolun ilk kurulduğu günden bu zamana kadar geçen 9 yıllık süre içerisinde bulunamamış olması projenin sonunu getiren en büyük etmen olarak gösteriliyor.

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Loon projesi sona eriyor

Google'ın araştırma laboratuvarında başlanarak 2018 yılında ayrı bir Alphabet şirketine dönüşen Loon, gelişmekte olan ülkeler için para tasarrufu sağlayarak hücre kulelerine daha ucuz bir alternatif sunmayı hedefliyordu. Aynı zamanda doğal afetlerin yaşandığı bölgelere internet erişimi sağlanmak için de bu balonlar kullanılıyordu. Loon'da üretilen balonlar, yerden yaklaşık 20km yukarıda atmosferin stratosfer katmanında yer alıyordu.

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Loon CEO'su Alistair Westgarth paylaştığı bir blog göndersinde: "Yol boyunca çok sayıda istekli ortak bulmuş olsak da, uzun vadeli, sürdürülebilir bir iş kurmak için maliyetleri yeterince düşürmenin bir yolunu bulamadık. Radikal yeni teknoloji geliştirmek, doğası gereği risklidir ancak bu durum, bu haberi vermeyi daha kolay hale getirmiyor. Bugün, Loon'un kapatılacağını paylaştığım için üzgünüm." ifadelerinde bulundu.

Loon, 2017'de Maria Kasırgası'nın ardından Porto Riko'ya ve 2019'da meydana gelen depremin ardından Peru'ya balonlar yerleştirerek doğal afetlerden etkilenen bölgelere internet hizmetleri sağlamıştı. Loon, Kenya'da 50.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan yaklaşık 35 balonluk bir filodan oluşan ilk ticari internet hizmetini geçtiğimiz Temmuz ayında başlatmıştı. Bu hizmet, anlaşmalar gereği Mart ayına kadar devam edecek.

https://www.engadget.com/loon-shutdown-014334705.html

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