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    Alphabet, balonlarla internet erişimi sağlayan Loon'u kapatıyor

    Google'ın çatı şirketi Alphabet, devasa balonların yer aldığı havadan kablosuz ağ oluşturmayı hedeflemişti ancak maliyetleri yeterince düşürmenin bir yolunu bulamadığı için şirketi kapatıyor
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Alphabet, balonlarla internet erişimi sağlayan Loon'u kapatıyor

    Google'ın çatı şirketi Alphabet, internet erişiminin kısıtlı olduğu alanlara internet sağlayan dev balon şirketi Loon'u kapattığını duyurdu. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yolun ilk kurulduğu günden bu zamana kadar geçen 9 yıllık süre içerisinde bulunamamış olması projenin sonunu getiren en büyük etmen olarak gösteriliyor.

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    Loon projesi sona eriyor

    Google'ın araştırma laboratuvarında başlanarak 2018 yılında ayrı bir Alphabet şirketine dönüşen Loon, gelişmekte olan ülkeler için para tasarrufu sağlayarak hücre kulelerine daha ucuz bir alternatif sunmayı hedefliyordu. Aynı zamanda doğal afetlerin yaşandığı bölgelere internet erişimi sağlanmak için de bu balonlar kullanılıyordu. Loon'da üretilen balonlar, yerden yaklaşık 20km yukarıda atmosferin stratosfer katmanında yer alıyordu.

    Alphabet, balonlarla internet erişimi sağlayan Loon'u kapatıyor
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    Loon CEO'su Alistair Westgarth paylaştığı bir blog göndersinde: "Yol boyunca çok sayıda istekli ortak bulmuş olsak da, uzun vadeli, sürdürülebilir bir iş kurmak için maliyetleri yeterince düşürmenin bir yolunu bulamadık. Radikal yeni teknoloji geliştirmek, doğası gereği risklidir ancak bu durum, bu haberi vermeyi daha kolay hale getirmiyor. Bugün, Loon'un kapatılacağını paylaştığım için üzgünüm." ifadelerinde bulundu.

    Loon, 2017'de Maria Kasırgası'nın ardından Porto Riko'ya ve 2019'da meydana gelen depremin ardından Peru'ya balonlar yerleştirerek doğal afetlerden etkilenen bölgelere internet hizmetleri sağlamıştı. Loon, Kenya'da 50.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan yaklaşık 35 balonluk bir filodan oluşan ilk ticari internet hizmetini geçtiğimiz Temmuz ayında başlatmıştı. Bu hizmet, anlaşmalar gereği Mart ayına kadar devam edecek.



    https://www.engadget.com/loon-shutdown-014334705.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    12 saat önce
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elon dünyayı internet uydularıyla donatınca bu şekilde ilkel yöntemlere gerek kalmadı tabii ki
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elon dünyayı internet uydularıyla donatınca bu şekilde ilkel yöntemlere gerek kalmadı tabii ki
    Yanıtla +4
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