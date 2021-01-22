Facebook, görme engelli kullanıcılar için fotoğraf açıklamalarını iyileştiriyor

2016 yılından beri Facebook, alternatif metin kullanarak görme engelli kişiler için fotoğrafları daha erişilebilir kılmaya çalışıyor. Şirketin Otomatik Alternatif Metin(AAT) sistemi, nesne tanımayı kullanarak görme engelliler için Facebook akışındaki görüntülerin anlaşılmasına olanak tanıyan sentetik bir ses kullanıyor. Facebook yaptığı bir açıklama ile sistemde kullanılan yapay zekayı geliştirerek sistemi 10 kat daha güvenilir ve algılanabilir hale getirdiklerini duyurdu.

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Geliştirilmiş AAT ile daha anlaşılır görüntüler

Şirket mevcut nesne ve konsept kategorilerini genişletti ve yenilerini ekledi. AAT artık yer işaretlerini, aktiviteleri ve hayvan türlerini tanıyabilir. Bu sayede sistem, daha ayrıntılı açıklamalar sunabilir.

Ayrıca bir fotoğrafta bulunan nesnelerin konumu ve öğelerin göreceli boyutu açıklamalara dahil olabilir. Dolayısıyla bir açıklama artık "Fotoğrafta beş kişi var" yerine "İkisi ortada ve üçü de kenarlara dağılmış beş kişinin görüntüsü" şeklinde duyulabilir. Sistem, açıklanan görüntüde hangi öğenin birincil nesne olduğunu boyut ve konumlandırmaya göre tespit edip vurgulayabilecek.

Facebook araştırmacıları bunu başarabilmek için milyarlarca herkese açık Instagram görüntüsü ve hashtag kullanarak zayıf denetlenen veriler üzerinde eğitilmiş bir yapay zeka modeli kullandılar. Öğrenme aktarımı adı verilen yeni görevleri eğitmek için başlangıç ??noktası olarak makine öğrenimi modellerini yeniden tasarladılar.

Facebook yaptığı açıklamalarda ihtimallerden bahsettiği için sistemin %100 doğruluğu tartışmalara açık görünüyor. Şirket, açıklamaların basit kelimelerle anlatıldığı için 45 farklı dilde kullanılabildiğini söyledi. Sistem, bir görselin tüm detaylarını aktaramasa da görme engellilerin, o görselin ana temasını daha rahat anlamasına olanak tanıyacak.

https://www.engadget.com/facebook-explains-ai-alt-text-for-photo-descriptions-154018448.html

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