AMD A520 yongasetini duyurdu

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AMD’nin 500 serisi çipsetlerinin uzun süredir beklenen son üyesi resmiyet kazandı. Uygun fiyatlı güncel anakartlar yolda.

Uygun fiyatlı güncel AM4 anakartlar geliyor

AMD dün yaptığı duyuruyla hız aşırtma desteği bulunmayan A520 yongasetini detaylandırdı. Yeni yongasetinin B550’den farklı olarak en çok dikkat çeken özelliği PCIe 4.0 uyumlu işlemci ile dahi ekran kartı ve NVMe SSD için PCIe 4.0 desteği sunulmaması. Ek olarak CPU-yongaseti iletişimi de PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlanacak.

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6 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1 adet USB 3.2 Gen 2 10 gbps portunun A520 yongaseti tarafından sağlanacağı yeni anakartlarda işlemci üzerinden sağlanacak portlarla birlikte 10 gbps USB yuvası 5’e, 5 gbps USB yuvası ise 10’a kadar yükselebilecek. SATA sürücüler içinse 4 port sağlanmış.

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A520 anakartların işlemci uyumluluğu ise B550’de olduğu gibi bir hayli kısıtlı. 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcilerin yanı sıra Ryzen 3000G APU’ların kullanılamayacağı anakartlar Ryzen 3000 modelleriyle ve önümüzdeki dönemde son kullanıcı pazarına sunulması beklenen Renoir APU’larıyla uyumlu.

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İlerisi içinse ASUS’un yayınladığı tabloya göre Vermeer işlemciler ve Cezanne APU’larının da A520 anakartlarla kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Son olarak fiyat konusunda B550'li seçeneklerin 150 dolar ve üzerinde yer alması nedeniyle A520'li yeni çözümler genel olarak 150 dolar ve altına konumlanacağa benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-releases-a520-motherboards-without-pcie-gen-4.html

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