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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD A520 yongasetini duyurdu

    Kırmızı ekip beklenen giriş seviye yongasetini nihayet gün yüzüne çıkardı.
    2 gün
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD A520 yongasetini duyurdu
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    AMD’nin 500 serisi çipsetlerinin uzun süredir beklenen son üyesi resmiyet kazandı. Uygun fiyatlı güncel anakartlar yolda.

    Uygun fiyatlı güncel AM4 anakartlar geliyor

    AMD dün yaptığı duyuruyla hız aşırtma desteği bulunmayan A520 yongasetini detaylandırdı. Yeni yongasetinin B550’den farklı olarak en çok dikkat çeken özelliği PCIe 4.0 uyumlu işlemci ile dahi ekran kartı ve NVMe SSD için PCIe 4.0 desteği sunulmaması. Ek olarak CPU-yongaseti iletişimi de PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlanacak.

    AMD A520 yongasetini duyurdu
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    6 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1 adet USB 3.2 Gen 2 10 gbps portunun A520 yongaseti tarafından sağlanacağı yeni anakartlarda işlemci üzerinden sağlanacak portlarla birlikte 10 gbps USB yuvası 5’e, 5 gbps USB yuvası ise 10’a kadar yükselebilecek. SATA sürücüler içinse 4 port sağlanmış.

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    AMD A520 yongasetini duyurdu
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    A520 anakartların işlemci uyumluluğu ise B550’de olduğu gibi bir hayli kısıtlı. 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcilerin yanı sıra Ryzen 3000G APU’ların kullanılamayacağı anakartlar Ryzen 3000 modelleriyle ve önümüzdeki dönemde son kullanıcı pazarına sunulması beklenen Renoir APU’larıyla uyumlu.

    AMD A520 yongasetini duyurdu

    Ayrıca Bkz. "İntel Tiger Lake SoC’unu detaylandırdı: Superfin nodu, Willow Cove, artan önbellek ve Xe iGPU"

    İlerisi içinse ASUS’un yayınladığı tabloya göre Vermeer işlemciler ve Cezanne APU’larının da A520 anakartlarla kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

    Son olarak fiyat konusunda B550'li seçeneklerin 150 dolar ve üzerinde yer alması nedeniyle A520'li yeni çözümler genel olarak 150 dolar ve altına konumlanacağa benziyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-releases-a520-motherboards-without-pcie-gen-4.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 2 gün en beğenilen MogoLKhan
    soğutucu bloğu mu ekliyor yeni yonga seti?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    emirhanayh (emirhan ayhan) 1 gün
    Pcie gen4 yok overclock yok Turkiye fiyatlari muhtemelen b450lere yakin olucaktir kisacasi cöp bi yongaseti
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    napolyon94 2 gün
    Çok boş bir yonga seti. A320 den pek farkı yok.
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 2 gün napolyon94
    A320 den nasıl farkı yok fazların arkasındaki soğutucu bloklarına bakalım.
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    Epirus 2 gün
    Olur ya 4000 serisi Ryzen APU işlemciler Tr'ye uğrarsa, 5000 MHz civarı RAM hızı destekleri ile gayet uygun fiyatlı ve performanslı genel amaçlı sistemler kurulabilir.
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    firat_kilic 2 gün
    anakart üretmeye başlamalı... dolar bazında artış var yarın bir gün tren daha da uzaklaşmış olacak koşun....
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