AMD, Geode platformunu DDR2 bellek desteğiyle güncelliyor

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Deneb kod adlı Phenom II işlemcileriyle yüksek performanslı masaüstü işlemci pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, endüstriyel uygulamalarda kullanılan göümülü sistemler için yeni çözümler hazırlamaya devam ediyor. Gün içerisinde haberini verdiğimiz "gömülü sistemler için Sempron 200U ve 210U işlemcileri" haberinden sonra firma cephesinden göümülü sistemlere yönelik yeni bir haber daha geldi.

AMD'nin Sempron, Turion, Athlon veya Phenom işlemcileri kadar popüler olmasa da Geode serisi işlemci platformu yıllardır geliştirilmeye devam ediliyor. Özellikle endüstriyel çözümler üzerine çalışan firmaların ilgi gösterdiği Geode platformunda AMD güncelleme yapıyor. Gelen haberlere göre girma Geode işlemcili anakartlarda DDR2 kullanımına geçerek güç tüketiminden kazanım sağlayacak.

Güç tüketimi diyoruz zira bilindiği üzere JEDEC tarafından referans çalışma gerilimi 1.8v olarak belirlenen DDR2 bellekler ile Geode platformunun güç tüketiminde iyileştirme yapılacak. Öte taraftan ise bellek güncellemesinin performansa katkı sağlamayacağı zira kullanılacak DDR2 belleklerin DDR hızında çalışacağı bildirilirken DDR2 desteği yeni bir bellek adaptörü ve BIOS güncellemesiyle sağlanacak.