Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Geode platformunu DDR2 bellek desteğiyle güncelliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD, Geode platformunu DDR2 bellek desteğiyle güncelliyor
Tam Boyutta Gör

Deneb kod adlı Phenom II işlemcileriyle yüksek performanslı masaüstü işlemci pazarına hızlı bir giriş yapan AMD, endüstriyel uygulamalarda kullanılan göümülü sistemler için yeni çözümler hazırlamaya devam ediyor. Gün içerisinde haberini verdiğimiz "gömülü sistemler için Sempron 200U ve 210U işlemcileri" haberinden sonra firma cephesinden göümülü sistemlere yönelik yeni bir haber daha geldi.

AMD'nin Sempron, Turion, Athlon veya Phenom işlemcileri kadar popüler olmasa da Geode serisi işlemci platformu yıllardır geliştirilmeye devam ediliyor. Özellikle endüstriyel çözümler üzerine çalışan firmaların ilgi gösterdiği Geode platformunda AMD güncelleme yapıyor. Gelen haberlere göre girma Geode işlemcili anakartlarda DDR2 kullanımına geçerek güç tüketiminden kazanım sağlayacak.

Güç tüketimi diyoruz zira bilindiği üzere JEDEC tarafından referans çalışma gerilimi 1.8v olarak belirlenen DDR2 bellekler ile Geode platformunun güç tüketiminde iyileştirme yapılacak. Öte taraftan ise bellek güncellemesinin performansa katkı sağlamayacağı zira kullanılacak DDR2 belleklerin DDR hızında çalışacağı bildirilirken DDR2 desteği yeni bir bellek adaptörü ve BIOS güncellemesiyle sağlanacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ertuna 10 yıl
Gömülü sistemler yüksek mesafeli wifi aktarıcılarında nas (Network Diskleri)sistemlerinde Thin Client sistemlerinde ve PLC Sistemlerde kullanılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ne kadar tarihi eser gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huxi20 10 yıl
endstrüyel çözümler deniliyor ama bunların tam olarak kullanım yerleri neresidir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Need For Speed: Undercover inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim