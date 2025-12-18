Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En çok satan ekran kartları paylaşıldı: Intel Arc serisinden sürpriz

    Intel Arc B580, Almanya'daki Mindfactory satış verilerinde Radeon RX 9070 ve RTX 5060 Ti 8 GB modellerini geride bıraktı. Intel, uzun süre sonra ilk kez görünür bir çıkış yakaladı.

    En çok satan ekran kartları paylaşıldı: Intel'den sürpriz Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında haftalık satış listeleri genellikle AMD ve NVIDIA arasında şekillenirken, bu kez alışılmışın dışında bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli perakendeci Mindfactory, en çok satan ekran kartlarını paylaştı. En büyük sürpriz ise, Intel Arc B580 modelinden geldi.

    En çok satan ekran kartları paylaşıldı

    Mindfactory’nin paylaştığı verilere göre Intel Arc B580, hem Radeon RX 9070 hem de RTX 5060 Ti 8 GB modellerinden daha fazla satarak Intel cephesinden bir ilki başardı. Geçtiğimiz haftanın verilerinde listenin zirvesinde Radeon RX 9070 XT (725 adet) yer alırken, onu RX 9060 XT 16 GB (595 adet) takip etti.

    NVIDIA cephesinde ise RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5060 Ti gibi modeller orta sıralarda konumlandı. Bu tablo içinde Arc B580'in yaklaşık 40 adetlik satışı, mutlak rakam olarak küçük görünse de Intel açısından önemli bir kırılma noktası konumunda. Çünkü Arc B580, aylar boyunca neredeyse yok denecek seviyede satış yapıyordu.

    1. RX 9070 XT: 725
    2. RX 9060 XT: 595
    3. RTX 5070 Ti: 310
    4. RTX 5080: 275
    5. RTX 5060 Ti: 205
    6. RTX 5070: 120
    7. RTX 5060: 85
    8. RX 7600: 80
    9. RX 7900 XTX: 60
    10. RTX 5090: 55
    11. RTX 3050: 50
    12. ARC B580: 40
    13. ARC A310: 30
    14. RTX 3060: 20
    15. ARC B570: 20
    16. ARC Pro B50: 20
    17. RX 6650 XT: 20
    18. RX 9070: 20
    19. RX 7900 XT: 20
    20. RX 7700 XT: 20

    Mindfactory özelinde Intel'in pazar payı uzun süre %1 civarında seyrederken, son haftada bu oran %4'e yaklaşmış durumda. Üstelik yalnızca B580 değil; Arc B570 ve iş istasyonlarına yönelik Arc Pro B50 modelleri de haftalık 20'şer adetlik satışla Radeon RX 9070 ile aynı seviyeye ulaştı. Giriş seviyesinde konumlanan Arc A310 ise yaklaşık 30 adetlik satışla beklenenden daha görünür bir performans sergiledi. 

    Bu yükselişin arkasında ise yüksek bellek kapasiteleri yer alıyor. Genel gelir dağılımına bakıldığında ise Nvdia hâlâ %56’nın üzerinde, AMD ise %42’nin üzerinde paya sahip. Ancak Intel, haftalık bazda 100 adedin üzerinde satış ve 231 euro ortalama satış fiyatı ile uzun süredir ilk kez istatistiklerde anlamlı bir yer edinmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo 1.4 tsi gti kullanıcı yorumları havas ilmi büyü müdür eski boyanın üzerine vernik atılır mı seryum oksit kış lastiği önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum