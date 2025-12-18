En çok satan ekran kartları paylaşıldı: Intel Arc serisinden sürpriz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında haftalık satış listeleri genellikle AMD ve NVIDIA arasında şekillenirken, bu kez alışılmışın dışında bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli perakendeci Mindfactory, en çok satan ekran kartlarını paylaştı. En büyük sürpriz ise, Intel Arc B580 modelinden geldi.

En çok satan ekran kartları paylaşıldı

Mindfactory’nin paylaştığı verilere göre Intel Arc B580, hem Radeon RX 9070 hem de RTX 5060 Ti 8 GB modellerinden daha fazla satarak Intel cephesinden bir ilki başardı. Geçtiğimiz haftanın verilerinde listenin zirvesinde Radeon RX 9070 XT (725 adet) yer alırken, onu RX 9060 XT 16 GB (595 adet) takip etti.

NVIDIA cephesinde ise RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5060 Ti gibi modeller orta sıralarda konumlandı. Bu tablo içinde Arc B580'in yaklaşık 40 adetlik satışı, mutlak rakam olarak küçük görünse de Intel açısından önemli bir kırılma noktası konumunda. Çünkü Arc B580, aylar boyunca neredeyse yok denecek seviyede satış yapıyordu.

RX 9070 XT: 725 RX 9060 XT: 595 RTX 5070 Ti: 310 RTX 5080: 275 RTX 5060 Ti: 205 RTX 5070: 120 RTX 5060: 85 RX 7600: 80 RX 7900 XTX: 60 RTX 5090: 55 RTX 3050: 50 ARC B580: 40 ARC A310: 30 RTX 3060: 20 ARC B570: 20 ARC Pro B50: 20 RX 6650 XT: 20 RX 9070: 20 RX 7900 XT: 20 RX 7700 XT: 20

Mindfactory özelinde Intel'in pazar payı uzun süre %1 civarında seyrederken, son haftada bu oran %4'e yaklaşmış durumda. Üstelik yalnızca B580 değil; Arc B570 ve iş istasyonlarına yönelik Arc Pro B50 modelleri de haftalık 20'şer adetlik satışla Radeon RX 9070 ile aynı seviyeye ulaştı. Giriş seviyesinde konumlanan Arc A310 ise yaklaşık 30 adetlik satışla beklenenden daha görünür bir performans sergiledi.

Bu yükselişin arkasında ise yüksek bellek kapasiteleri yer alıyor. Genel gelir dağılımına bakıldığında ise Nvdia hâlâ %56’nın üzerinde, AMD ise %42’nin üzerinde paya sahip. Ancak Intel, haftalık bazda 100 adedin üzerinde satış ve 231 euro ortalama satış fiyatı ile uzun süredir ilk kez istatistiklerde anlamlı bir yer edinmiş durumda.

