AMD HD 6870 ve HD 6850 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda merakla beklenen AMD HD 6000 ailesinin ilk üyeleri 6870 ve 6850'yi ele alıyoruz. Orta seviye ekran kartı pazarına hareket getirmesi beklenen kartları, alt ve üst seviyedeki rakipleriyle karşılaştırıp, hız aşırtma performanslarını inceliyoruz.
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Benim düşüncem yeni kat alacaklar için 6870 iyi bir seçim olabilir.
GTX470'ten 90 watt kadar az harcıyor(sistemin tamamı için) ve 15 derece kadar serin çalışıyor. Fakat aynı performansı veriyor. Ama işin içine ağır tesseletion girdiğinde ki 2011deki oyunların %80'i böyle olacağını düşünüyorum(HAWX2 gibi) gtx400 serisi çok fena can yakıyor. Harcadığı enerji ve sıcaklığını telafi ediyor açıkcası.
Ama gtx460 ve 6850 arasında bir kıyaslama çok zor geliyor bana. Belki aynı performansı veriyorlar standart halde ama gtx460 çok daha serin çalışıyor ve süper overclock oluyor. Ayrıca telletion performansı da çok daha iyi.
Eğer
gtx460 vs 6850 derseniz ben kesinlikle gtx460 derim.
ama gtx470 vs 6870 derseniz. bende gtx470 var fakat 4 aydır kullanıyorum. Yani önce çıktığını düşünürsek belki şimdi kart alsam psu değiştirme masrafı olmayacağından(o zaman için konuşuyorum. gtx470 ten sonra yeni psu almak zorunda kaldım:)) 6870'i seçerdim
Eğer psu'm var herşeyim tam. Soğutmam iyi diyorsanız, ayrıca gtx470 'in de genelde 6870'ten daha iyi performans verdiğini ve kolayca oc yapılarak gtx480 seviyesine çıktığını düşünürsek gtx470 çok daha mantıklı gözüküyor.
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@annihilator
(6870'in 5870'den %40 hızlı olmasını beklemez mi?-5870 4870'ten %40, 4870 3870'den %80 filan hızlıydı.- Yahu onu geçtim kart bildiğin yavaş 5870'den)
burada yazanların %85 i 6800 ün 5800 yerine geldiğini İNATLA VE ISRARLA söylüyorlar.
lütfen artık bunu bir kenara bırakın. 6800 serisi 5700 serisinin yerine gelmiştir.ister güncelleme ister yeniden isimlendirme deyin ve incelemeden de anlaşılacağı üzere yarıştıkları segment 460 serisidir.6850(hemen ayaklanmayın ortalama olarak söylüyorum) başabaşken, 6870 460 ı ezip geçmiş 470 e karşı konumlanmış...
burada atlanmaması gereken şey nvidia nın neden aynı gün içinde 460 ve 470 in fiyatını indirdiğidir. hala anlamamış veya işine gelmediği için yok sayma durumunda olanların 6800 serisini 5800 serisiyle bilerek ve isteyerek karıştırdıklarının ortaya çıkmış olmasıdır.
şaşılacak derece de nvidia 6800 serisinin iyi iş çıkarmış olduğunu kabullenmişken FANATİKUSLARIN kralım çok yaşa diye bağırmaları çok çok ilginçtir....
Açıkçası kartlar bana pek iyi gelmedi. Ön sipariş fiyatlarına bakacak olursak durum pek hoş değil bana göre. 6850 güya 5750 nin yerine çıktı ama Allah aşkına 400+TL ye 5750 mi var? Ya adam gibi çıksınlar kardeşim yeni kartlar için zaman kazanmak adına böyle üçkağıt yaptık desinler, ya desinler ki biz orta seviyenin fiyatını 400TL ye çekip milleti soymak istiyoruz desinler. Ya da saçma sapan işler yapıp milletin aklını karıştırıp, işte bakın bizim orta seviye kartımız NVidia nın üst seviye kartını geçti havalarında olmasınlar. 5750 yerine çıkan karta bak. Tamam GTX460 benzeri ama kardeşim fiyat ne alemde yahu.
Neymiş 6850, 5750 nin yerine çıkacakmış. Tabi tabi. Öyledir. Millet de 400 liraya 5750 ye atlıyor zaten. 5770 te de iki tane güç girişi var zaten.
Bu tavrım tamamen akıl bulandırmaya çalışmalarına yönelik.
Kaldı ki performans açısından da bence pek iyi bir tablo yok. Güç tüketimi iyi ancak ısı çok fazla. Nedir bu? Enerjinin dönüşümü diye bir şey var. Bu kart bu kadar ısınıyor ise büyük miktarda bir elektrik enerjisi boşa harcanıyor demektir???
"The GDDR5 memory chips are made by Hynix, and carry the model number H5GQ1H24AFR-T2C. They are specified to run at 1250 MHz (5000 MHz GDDR5 effective)"
Hd 6800 serisi bellekleri için böyle söylüyor; ama bakıyorum yapılan overclocklarda default olan 1000mhzyi 1075mhz,1100 mhzye kadar yükseltiyorlar.Neden 1250 mhzye kadar yükseltmiyorlar yada yükseltemiyorlar?
bartslarda AMD redwood bellek kontrolcüsü kullanmış(%50 daha küçük).. daha küçük çekirdek alanı yakalamak için.. o yüzden ramlar 5800-5700 serisi kadar iyi oc olmuyor..