AMD saat hızlarını yükseltiyor, 3.5GHz'de çalışan Phenom II X4 990 yolda

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Intel'in 3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 modeline ait detayların belirmesiyle birlikte işlemci üreticileri arasında "MHz meydan savaşları"nın yeniden başlayabileceğini belirtmiş ve AMD'nin nasıl bir adım atacağının merakla beklendiğini ifade etmiştik. Sıvı Azot gibi ekstrem soğutma çözümleriyle 6.5GHz'i görebilen Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinden sonra AMD, daha hızlı modelleri de kullanıma sunmayı planlıyor.

AMD'nin Phenom II X4 950 modeli üzerinde çalıştığını yine daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış, işlemcinin Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladığı ifade etmiştik. Ancak elimize ulaşan yeni bilgilere göre 3.1GHz'de çalışan Phenom II 950, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan en hızlı Phenom II X4 temsilcisi olmayacak. Zira AMD'nin yeni modeller üzerinde çalıştığı ve hızın 3.5GHz'e kadar çıkacağı bildiriliyor.

Açıklanan bilgilere göre AMD, Phenom II X4 950 'yi takiben lanse edilmesi beklenen dört yeni model üzerinde daha çalışıyor. Tamamının Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteğiyle gelmesi beklenen işlemciler arasındaki temel fark saat hızları olacak ve hepsi 100MHz'lik farklarla ayrılacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 125 Watt'lık TDP seviyesine sahip olacağı söylenen modeller şu şekilde;

Phenom II X4 950 (3.10 GHz, 15.5 x 200)

Phenom II X4 960 (3.20 GHz, 16 x 200)

Phenom II X4 970 (3.30 GHz, 16.5 x 200)

Phenom II X4 980 (3.40 GHz, 17 x 200)

Phenom II X4 990 (3.50 GHz, 17.5 x 200)

AMD'nin yeni işlemcileriyle ilgili olarak firmadan henüz remsi bir açıklama yapılmasa da işlemcilerin yıl içerisinde arka arkaya kullanıma sunulması bekleniyor. Özellikle 3.5GHz'de çalışacağı belirtilen, 6MB seviye 3 belleğe sahip Phenom II X4 990 modeli dikkat çekici olabilir zira kullanıcıların bu işlemciyi iyi bir soğutucu ile günlük 4GHz seviyesinde kullanabileceği konuşuluyor ki bu oldukça önemli bir değer.

İşlemcilerin olası fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi olmamakla birlikte, PhenomII X4 950 modelinin firmanın şimdiye kadar ürettiği Phenom jenerasyonu en pahalı işlemcisi olması beklenebilir.