Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD saat hızlarını yükseltiyor, 3.5GHz'de çalışan Phenom II X4 990 yolda

10 yıl
30,2b
1
65
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD saat hızlarını yükseltiyor, 3.5GHz'de çalışan Phenom II X4 990 yolda
Tam Boyutta Gör

Intel'in 3.5GHz'de çalışan Core 2 Duo E8700 modeline ait detayların belirmesiyle birlikte işlemci üreticileri arasında "MHz meydan savaşları"nın yeniden başlayabileceğini belirtmiş ve AMD'nin nasıl bir adım atacağının merakla beklendiğini ifade etmiştik. Sıvı Azot gibi ekstrem soğutma çözümleriyle 6.5GHz'i görebilen Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinden sonra AMD, daha hızlı modelleri de kullanıma sunmayı planlıyor.

AMD'nin Phenom II X4 950 modeli üzerinde çalıştığını yine daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış, işlemcinin Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladığı ifade etmiştik. Ancak elimize ulaşan yeni bilgilere göre 3.1GHz'de çalışan Phenom II 950, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan en hızlı Phenom II X4 temsilcisi olmayacak. Zira AMD'nin yeni modeller üzerinde çalıştığı ve hızın 3.5GHz'e kadar çıkacağı bildiriliyor.

Açıklanan bilgilere göre AMD, Phenom II X4 950 'yi takiben lanse edilmesi beklenen dört yeni model üzerinde daha çalışıyor. Tamamının Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteğiyle gelmesi beklenen işlemciler arasındaki temel fark saat hızları olacak ve hepsi 100MHz'lik farklarla ayrılacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 125 Watt'lık TDP seviyesine sahip olacağı söylenen modeller şu şekilde;

  • Phenom II X4 950 (3.10 GHz, 15.5 x 200)
  • Phenom II X4 960 (3.20 GHz, 16 x 200)
  • Phenom II X4 970 (3.30 GHz, 16.5 x 200)
  • Phenom II X4 980 (3.40 GHz, 17 x 200)
  • Phenom II X4 990 (3.50 GHz, 17.5 x 200)

AMD'nin yeni işlemcileriyle ilgili olarak firmadan henüz remsi bir açıklama yapılmasa da işlemcilerin yıl içerisinde arka arkaya kullanıma sunulması bekleniyor. Özellikle 3.5GHz'de çalışacağı belirtilen, 6MB seviye 3 belleğe sahip Phenom II X4 990 modeli dikkat çekici olabilir zira kullanıcıların bu işlemciyi iyi bir soğutucu ile günlük 4GHz seviyesinde kullanabileceği konuşuluyor ki bu oldukça önemli bir değer.

İşlemcilerin olası fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi olmamakla birlikte, PhenomII X4 950 modelinin firmanın şimdiye kadar ürettiği Phenom jenerasyonu en pahalı işlemcisi olması beklenebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BoSS03 9 yıl
hiç anlmıyorum hiç x4 950 oc yaparak çok rahat 4.0 yapabilirim biraz hızını arttırıp piyasaya sürüyolar mantıksız bence yeni çıkanın alınması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geberit 9 yıl

BoSS03

hiç anlmıyorum hiç x4 950 oc yaparak çok rahat 4.0 yapabilirim biraz hızını arttırıp piyasaya sürüyolar mantıksız bence yeni çıkanın alınması

Zaten öle yeni mimari çıkmadan kesinlikle işlemci değiştirilmemeli bunu hiç unutmayın yoksa zararda olan hep sizler olursunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHHarezmi 9 yıl

BoSS03

hiç anlmıyorum hiç x4 950 oc yaparak çok rahat 4.0 yapabilirim biraz hızını arttırıp piyasaya sürüyolar mantıksız bence yeni çıkanın alınması



Arkadaş 1 sene öncesinin konusunu hortlatmışsın o zaman adamlar x4 950 çıkaracağız demişler ancak öyle yapmayıp 945-955-965 diye çıkartıyorlar işlemcileri. Konun tarihine bakın açmadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
Geri dönüs sinyalleri geliyor yasasın ^^ intelin tekelinden kurtulmak icin bir adım ^^ düsmanımın düsmanı dostumdur ^^ [tabi ben bunları yazıyorum forum kısmında sistem paneline bakanlar orda inteli görünce sasırıcaklar amac bende daima f/p dir bunun icin rekabet lazımdır ;) ]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
boş işlemci diyenleride acaba ne açıdan söyledi? HABERİ okumadan yorum yapanlara gıcık oluyorum BAK Orada DDR3 yazıyor ddr3 ile geleceği ve muhtemlen ddr2+ddr3 kontrolcüleri olacağı ve am3 sıoketli anakart olmadanda bu İŞLEMCİYİ AM2+ anakartlarda kulanıla bilcek diyor Sizin çok sevidiniz intel amcanız size böyle birşey sunuyormu? İNTEL DİYORKİ yok öyle 3 kuruşa beş köfete ama amd 3 kuruşa 5 köfete veriyor İLK HABERİ BİR okuyun sonra yorum yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 10 yıl
ben osam en düşüğünü daha ucuza alır oc işini kendim yaparım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 10 yıl
AMD yapmış yine yapacağını, ısıtıp ısıtıp önümüze koymuş yeni diye
Black Editionla millet aştı bunları çoktan ama yeniymiş gibi gösterilince bir ayrı oluyor canım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 10 yıl
yav adamlar çarpanı yükseltmiş o kadar. komik olmayın. black edition al sende çarpanı yükseltip çık bu hızlara. pazarlama stratejisi bunlar. sizde bi güzel yiyosunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
Güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl

Orjinalden alıntı: santhora

yav adamlar çarpanı yükseltmiş o kadar. komik olmayın. black edition al sende çarpanı yükseltip çık bu hızlara. pazarlama stratejisi bunlar. sizde bi güzel yiyosunuz.


Arkadaşım neden anlamak istemiyorsun. TDP değerleri 125 watt. Sen PII 940 BE'yi 3.5 ghz'e getir sonra da TDP'si kaç watt oluyor ona bak. Ayrıca Voltajları daha düşük. Yani Sen bir PII 940 BE ile 3.8 ghz seviyesine rahatça çıkabilecekken, PII 990 ile 4-4.2 ghz seviyesine çıkabileceksin. Eğer fiyat farkıda çok fazla olmaz ise, neden PII 990 tercih edilmesin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 yıl
güzel gelişmeler
en güzel tarafıda ii bir anakartı olanların anakart degiştirmeden alabilecek olmaları bu işlemciler am2+ kartlarda kullanılabiliyor degilmi ddr 3 istemezsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kjetlee 10 yıl
Her şey iyi güzelde TDP değer hep yukarda kalıyor.
45nm ama 125 Watt'lık TDP değerine sahip. Bunuda biraz iletletse.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çarpanı yükselterek yapılması ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 10 yıl
İntel'in yeni mimarisinde 3 GHz üzerini 1000 dolara sattığını düşünürsek, 4 çekirdekte oc'siz 3.5 GHz büyük başarı olur. Core 2 jenerasyonu ile yavaşlayan saat hızı yarışının tekrar başlaması güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RUZGAR 10 yıl
amd denin tek sevdiğim tarafı anakart değişikliği olmaması :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.METAL 10 yıl
Mhz savaşlarıyla birlikte eski neşeli o.c. günleri de geri geliyor. İki markayla da o.c. ile 7.xGhz civarında değerler zorlanacak gibi. Muhtemelen bu mimarilerle 32nm kullanılsa 8ghz ve üstü değerleri görebiliriz. Belki Intel bi fantezi yapar, c2d'lerle 32nm kullanır ve eski cedar mill mhz rekorları egale edilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[S]aint 10 yıl
"İyi bi soğutucu ile" günde 4 Ghz az bence muhtemelen daha fazla olur, olsun yani. Zaten yazdığı üzere resmi bi açıklama yokmuş AMD den..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikista 10 yıl
Zaten şuan piyasadaki phenom 2'ler iyi bi hava soğutma ile 4ghzde çalışmıyolar mı ?
Çarpan kilidi kırık işlemcinin çarpanını yükseltip piyasaya sokmasının bi anlamı yok ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30199 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, amd ve İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim