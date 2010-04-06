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AMD, sistem üreticilerini Fusion işlemcileriyle tanıştırmaya hazırlanıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, sistem üreticilerini Fusion işlemcileriyle tanıştırmaya hazırlanıyor
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2006 yılından bu yana konuşulmakta olan Fusion mimarisi için AMD nihayet sona yaklaşıyor. ATi'yi satın aldıktan sonra entegre grafik özellikli işlemciler hazırlayacağını belirten AMD, finansal durumundaki dalgalanmalara ve değişen rekabet koşullarına bağlı olarak öncelikliklerinde değişikliğe gitmek durumunda kalmış ve 2009 için planlanan Fusion işlemcilerini öteleyerek 2011 yılına takvimlemişti.

Geleneksel işlemci mimarisini DirectX 11 destekli ATi GPU'su ile harmanlayan üstelik bunu doğal bir tasarım içerisinde bir araya getiren AMD, Fusion tabanlı L1ano işlemcileri için ilk örnekleri sistem üreticilerine yollamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl Lynx platformu kapsamında lanse edilmesi beklenen tek (?), çift ve dört çekirdekli L1ano işlemcileri için ilk örnekler Haziran ayında dağıtılacak.

Entegre bellek kontrolcüsü DDR3 desteği sunacak L1ano işlemcileri, sahip oldukları grafik yetenekleriyle hem 1080p video hızlandırma yeteneğine hem de kendi sınıflarında en yüksek 3D performansına sahip olmaları bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan L1ano işlemcilerinde bir milyar transistör olacağı ve gelişmiş güç yönetim özellikleriyle gelecekleri de açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Haziran ayında yani Computex döneminde veya hemen sonrasında sistem üreticilerine gitmesi beklene Fusion örnekleriyle ilgili merak edilen pek çok detayın hatta kimi test sonuçlarının yaz aylarında gün ışığına çıkması bekleniyor. GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Fusion ailesinin masaüstü gibi mobil versiyonları da olacak ve her iki işlemci ailesi de 2011'de lanse edilecek.


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1963bursa 9 yıl
Intel son kullanıcıya fiyat konusunda avantaj sağlayacak sistemlerden kaçan bir firma, herkesin mecbur ekran kartı alması gereken bir ortam varken, satış politikaları gereği bu ortamı korumak için elinden geleni yaptı, değil cpu+gpu üretmek, fikrini vermek, buna engel olmak için yatırımlar yaptı, güç kullandı, inteli doğru tanıyın lütfen.
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tokatli6061 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: Wüğep
amd herzamanki gibi önden gidiyor, intel yine aynısını kopyalıyacaktır..
Intel daha önce çıkardı gpu'lu işlemcileri (AMD'nin işe kopya Intel cpularla başladığını hatırlatırım)
Amd'nin mobil platforma daha çok önem vermesi gerekiyor

Şakamı bu dediğin? Gpu+Cpu olayı 2006 yılında açıklandı ilk kez AMD tarafından ve bu açıklama yapılırken intel 80 çekirdekli işlemci göstermekteydi millete.... Gpu'lu işlemcileri ilk üreten intel olabilir ama yapısı doğal cpu+gpu değil ve fikir tamamen çalıntı
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Wilson Fisk 9 yıl
gpu+cpu fikri amd'den cikti intel'e kalsaydik simdi 32 cekirdek kullaniyorduk.intel larrabee diye ekran karti yapmaya calisti onda bile cpu mimarisi kullanmaya calisti 32 cekirdek diye.adamlar gpuya karsi urettikleri gpular da anca goruntu veriyor.intelin su an piyasadaki gpulu dediginiz aletler kopyalanacak bir sey degil hilkat garibesidir amd'nin ob anakartlari bile daha guclu gpu olarak.

AMD'nin işe kopya Intel cpularla başladığını hatırlatırım


fikir calmak baska, lisans kullanmak baska bir seydir.
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koxp94 9 yıl
tokatli6061
Gpu+Cpu olayı 2006 yılında açıklandı ilk kez AMD tarafından ve bu açıklama yapılırken intel 80 çekirdekli işlemci göstermekteydi millete.... Gpu'lu işlemcileri ilk üreten intel olabilir ama yapısı doğal cpu+gpu değil ve fikir tamamen çalıntı

ben mesajımda ilk açıklayan demedim zaten yanlış anlama olmasın

.45 ACP
AMD'nin işe kopya Intel cpularla başladığını hatırlatırım

fikir calmak baska, lisans kullanmak baska bir seydir.

lisans olayı önemli değil, vurgulamak istediğim kopya işlemcilerle başlamasıdır.
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Batuist 9 yıl
ben özellikle fusion işlemcilerinin notebook ve netbookların oldukça fazla işine yarayacağını düşünüyorum.. ayrıca bir grafik kartı olmaksızın yüksek performans sunması güzel bir gelişme olacak ama AMD grafik kartı satışlarını baltalamamak adına bu performası sınırlayacaktır.. çok yüksek performans isteyenlere yine ati'nin çözümleri tercih edilecektir.. yoksa bütün ati kartları çöpe atmaz..(mobil tarafta).. masaüstünde ise intelin bir miktar üzerinde seyredecektir performansı..
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Wüğep 9 yıl
amd herzamanki gibi önden gidiyor, intel yine aynısını kopyalıyacaktır..
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KANUNI61 9 yıl
cıkacak olan işlemci 32 nm 45 deyil
amd GlobalFoundries kurmakla büyük bir atılım yaptı dışa bağamlılığını büyük ölcüde azatacak amd nin isdediğigibi at koşturur
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Confusion 9 yıl

KANUNI61

cıkacak olan işlemci 32 nm 45 deyil
amd GlobalFoundries kurmakla büyük bir atılım yaptı dışa bağamlılığını büyük ölcüde azatacak amd nin isdediğigibi at koşturur



burda bir hatanız yada eksiğiniz var. AMD, G.Foundries i kurmadı. Adı geçen uluslararası yatırım firması AMD nin bir kısım hissesini satın alarak ortaklık kurdu. 2. adımda AMD nin kendi fabrikalarını kapatması sonucunda üretimi devrettiği TMSC ye rakip olmak amacıyla firma kendi ileri teknoloji yarı-iletken fabrikalarını kurmaya başladı.

Bu haberde gördüğümüz en önemli nokta ise artık TMSC ye 32nm seviyesinde bile rakip bir firma mevcut
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renklem 9 yıl
1 milyar transistör.. umarım 2011 yılının beklentilerini karşılayacak işlemciler olur. sanırım iğneli pin yapısı devam edecek amd tarafında. eğer işlemcilerin ilk örnekleri anakart üreticilerine gönderiliyorsa, muhtemelen mevcut (7xx ya da 8xx) chipsetlerle değil, farklı bir chipsetle kullanılacak bu işlemciler. ben amd'den büyük bir sürpriz bekliyorum..
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showstopper41 9 yıl
İntelin tüm corei3 lerine üstünlük kuracak zaten o belli. 45nm olması tek dezavantajı amd nin. Bir de şu marketing olayını becerebilseler çok iyi olacak.
TR de hala 100$+ fiyattan intel 2 çekirdek işlemci satılıyor. 110$ a x4 630, 75$ a x3 425 varken. Al sana katkat daha iyisi.
teknofiyat.com/...
teknofiyat.com/...
teknofiyat.com/...
Caspera x4 965 3,4GHz sattıramayan AMD den marketing bekliyoruz bizde kabahat.
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