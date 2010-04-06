AMD, sistem üreticilerini Fusion işlemcileriyle tanıştırmaya hazırlanıyor

2006 yılından bu yana konuşulmakta olan Fusion mimarisi için AMD nihayet sona yaklaşıyor. ATi'yi satın aldıktan sonra entegre grafik özellikli işlemciler hazırlayacağını belirten AMD, finansal durumundaki dalgalanmalara ve değişen rekabet koşullarına bağlı olarak öncelikliklerinde değişikliğe gitmek durumunda kalmış ve 2009 için planlanan Fusion işlemcilerini öteleyerek 2011 yılına takvimlemişti.
Geleneksel işlemci mimarisini DirectX 11 destekli ATi GPU'su ile harmanlayan üstelik bunu doğal bir tasarım içerisinde bir araya getiren AMD, Fusion tabanlı L1ano işlemcileri için ilk örnekleri sistem üreticilerine yollamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl Lynx platformu kapsamında lanse edilmesi beklenen tek (?), çift ve dört çekirdekli L1ano işlemcileri için ilk örnekler Haziran ayında dağıtılacak.
Entegre bellek kontrolcüsü DDR3 desteği sunacak L1ano işlemcileri, sahip oldukları grafik yetenekleriyle hem 1080p video hızlandırma yeteneğine hem de kendi sınıflarında en yüksek 3D performansına sahip olmaları bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan L1ano işlemcilerinde bir milyar transistör olacağı ve gelişmiş güç yönetim özellikleriyle gelecekleri de açıklanan detaylar arasında yer alıyor.
Haziran ayında yani Computex döneminde veya hemen sonrasında sistem üreticilerine gitmesi beklene Fusion örnekleriyle ilgili merak edilen pek çok detayın hatta kimi test sonuçlarının yaz aylarında gün ışığına çıkması bekleniyor. GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Fusion ailesinin masaüstü gibi mobil versiyonları da olacak ve her iki işlemci ailesi de 2011'de lanse edilecek.
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Şakamı bu dediğin? Gpu+Cpu olayı 2006 yılında açıklandı ilk kez AMD tarafından ve bu açıklama yapılırken intel 80 çekirdekli işlemci göstermekteydi millete.... Gpu'lu işlemcileri ilk üreten intel olabilir ama yapısı doğal cpu+gpu değil ve fikir tamamen çalıntı
fikir calmak baska, lisans kullanmak baska bir seydir.
ben mesajımda ilk açıklayan demedim zaten yanlış anlama olmasın
lisans olayı önemli değil, vurgulamak istediğim kopya işlemcilerle başlamasıdır.
amd GlobalFoundries kurmakla büyük bir atılım yaptı dışa bağamlılığını büyük ölcüde azatacak amd nin isdediğigibi at koşturur
burda bir hatanız yada eksiğiniz var. AMD, G.Foundries i kurmadı. Adı geçen uluslararası yatırım firması AMD nin bir kısım hissesini satın alarak ortaklık kurdu. 2. adımda AMD nin kendi fabrikalarını kapatması sonucunda üretimi devrettiği TMSC ye rakip olmak amacıyla firma kendi ileri teknoloji yarı-iletken fabrikalarını kurmaya başladı.
Bu haberde gördüğümüz en önemli nokta ise artık TMSC ye 32nm seviyesinde bile rakip bir firma mevcut
TR de hala 100$+ fiyattan intel 2 çekirdek işlemci satılıyor. 110$ a x4 630, 75$ a x3 425 varken. Al sana katkat daha iyisi.
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Caspera x4 965 3,4GHz sattıramayan AMD den marketing bekliyoruz bizde kabahat.