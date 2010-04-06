AMD, sistem üreticilerini Fusion işlemcileriyle tanıştırmaya hazırlanıyor

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2006 yılından bu yana konuşulmakta olan Fusion mimarisi için AMD nihayet sona yaklaşıyor. ATi'yi satın aldıktan sonra entegre grafik özellikli işlemciler hazırlayacağını belirten AMD, finansal durumundaki dalgalanmalara ve değişen rekabet koşullarına bağlı olarak öncelikliklerinde değişikliğe gitmek durumunda kalmış ve 2009 için planlanan Fusion işlemcilerini öteleyerek 2011 yılına takvimlemişti.

Geleneksel işlemci mimarisini DirectX 11 destekli ATi GPU'su ile harmanlayan üstelik bunu doğal bir tasarım içerisinde bir araya getiren AMD, Fusion tabanlı L1ano işlemcileri için ilk örnekleri sistem üreticilerine yollamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl Lynx platformu kapsamında lanse edilmesi beklenen tek (?), çift ve dört çekirdekli L1ano işlemcileri için ilk örnekler Haziran ayında dağıtılacak.

Entegre bellek kontrolcüsü DDR3 desteği sunacak L1ano işlemcileri, sahip oldukları grafik yetenekleriyle hem 1080p video hızlandırma yeteneğine hem de kendi sınıflarında en yüksek 3D performansına sahip olmaları bekleniyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan L1ano işlemcilerinde bir milyar transistör olacağı ve gelişmiş güç yönetim özellikleriyle gelecekleri de açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Haziran ayında yani Computex döneminde veya hemen sonrasında sistem üreticilerine gitmesi beklene Fusion örnekleriyle ilgili merak edilen pek çok detayın hatta kimi test sonuçlarının yaz aylarında gün ışığına çıkması bekleniyor. GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Fusion ailesinin masaüstü gibi mobil versiyonları da olacak ve her iki işlemci ailesi de 2011'de lanse edilecek.