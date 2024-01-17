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    Anlık Bildirim

    Apple, AMD ve Qualcomm GPU'larda kritik güvenlik açığı keşfedildi

    Apple, AMD ve Qualcomm GPU'larını etkileyen yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Etkilenen bazı cihazlar halihazırda yamalanmış olsa da, çok daha fazlası hala savunmasız durumda.
    Apple, AMD ve Qualcomm GPU'larda kritik güvenlik açığı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Apple, AMD, Qualcomm ve Imagination Technologies gibi büyük üreticilerin grafik işlemcilerindeki(GPU) yeni bir güvenlik açığının saldırganların hassas verileri çalmasına izin verdiği bildirildi. LeftoverLocals adı verilen açık için halihazırda bazı cihazlar üreticiler tarafından yamalandı. Ancak çok daha fazlasının savunmasız durumda olduğu belirtiliyor.

    GPU’larda kritik güvenlik açığı

    CVE-2023-4969 olarak takip edilen güvenlik açığı, saldırganların GPU yerel belleğinden veri kurtarmasına olanak tanıyor. Tüm GPU uygulamalarını etkilemekle birlikte, özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve makine öğrenimi (ML) iş yükleri için bu durum son derece tehlikeli ve bunlar genellikle bol miktarda potansiyel olarak hassas veri işlemekte. Kısaca yapay zeka verileriniz ortalığa saçılabilir.

    Araştırmacılar, yerel belleği kurtararak "bir saldırganın başka bir kullanıcının etkileşimli LLM oturumunu (ör. llama.cpp) süreç boyunca dinleyebileceği bir PoC oluşturabildiklerini" iddia ediyorlar. LeftoverLocals, 5 MB ile 180 MB arasında değişen önemli miktarda veri sızdırabiliyor. Örnek olarak, AMD'nin Radeon RX 7900 XT modelinin GPU çağırma başına yaklaşık 5,5 MB veri sızdırdığı ve bunun da llama.cpp üzerinde 7B'lik bir model çalıştırırken her bir LLM sorgusu için yaklaşık 181 MB'a denk gelebileceği söyleniyor.

    Apple, AMD ve Qualcomm GPU'larda kritik güvenlik açığı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan LeftoverLocals, henüz oldukça eni ve her yönü titizlikle incelenmemiş bir açık konumunda. Dolayısıyla gelecekte büyük sorunlara yol açabilecek bilinmeyen güvenlik riskleri barındırıyor olabilir. Araştırmacılar, ürünleri güvenlik açığından etkilenen tüm şirketlerle temasa geçmiş durumda. Apple, A17 ve M3 serisi işlemcilerle çalışan cihazları yamaladığını belirtiyor ancak sorunun M2 MacBook Air gibi eski cihazlarda hala devam ettiği bildiriliyor. iPhone 15'in güvenlik açığından ise muaf olduğu görülüyor.

    AMD, grafik işlemcilerinin sorundan etkilendiğini doğruladı ve potansiyel hafifletme planları üzerinde çalıştığını söyledi. Qualcomm'a gelince, şirket bazı cihazlar için LeftoverLocals'ı ele alan v2.07 ürün yazılımına bir yama yayınladı. Bununla birlikte, şirketin çipleri tarafından desteklenen diğer cihazların hala etkilenmiş olması muhtemel. Imagination da Aralık 2023'teki en son DDK sürümü olan 23.3'te LeftoverLocals için bir düzeltme yayınladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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