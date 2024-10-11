AMD, NVIDIA ile rekabet edecek yeni yapay zeka çipini tanıttı

MI325X bu yılın ilerleyen zamanlarında üretime girecek
AMD'nin bu hamlesi, NVIDIA'nın fiyatlandırma stratejisini sarsabilir. Zira NVIDIA, son bir yıldır GPU'larına olan yüksek talep nedeniyle yaklaşık yüzde 75 brüt marj elde ediyordu. AMD, 256 GB'lık Instinct MI325X GPU'sunun, yapay zeka çıkarım iş yüklerinde NVIDIA'nın 141 GB'lık H200 işlemcisini geride bıraktığını iddia ediyor.
CDNA 3 mimarisinden güç alan MI325X, 6,0 TB/s bant genişliğine sahip 256 GB HBM3E sunarak H200'e göre 1,8 kat daha fazla kapasite ve 1,3 kat daha fazla bant genişliği sağlıyor.Ayrıca FP16 ve FP8'de 1,3 kat daha yüksek tepe hesaplama performansı sağlıyor. Bu avantajlar, Mistral 7B'de 1,3 kata kadar, Llama 3.1 70B'de 1,2 kata kadar ve Mixtral 8x7B modellerinde 1,4 kata kadar daha iyi çıkarım performansı anlamına geliyor.
Instinct MI325X'in piyasaya sürülmesi, AMD'nin veri merkezi GPU pazarında NVIDIA'nın hakimiyetine rakip olma yönündeki hamlesi anlamına geliyor. Şirket, 2028 yılına kadar 500 milyar dolar değerinde olması beklenen bu pazarın büyük bir kısmını ele geçirmeyi veya tahtından indirmeyi umuyor.
AMD CEO'su Lisa Su, ürün duyuru etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Yapay zeka talebi aslında artmaya devam ediyor ve beklentileri aşıyor." dedi. AMD'nin hisseleri 2024'te şimdiye kadar yalnızca yüzde 20 değer kazanırken, NVIDIA'nın yüzde 175'lik muhteşem yükselişi yaşandı.
AMD, MI325X ile ürün lansman döngüsünü hızlandırarak her yıl yeni yongalar tanıtıyor.Bu hamle, NVIDIA ile rekabeti artırmak ve AI çip patlamasından yararlanmak için tasarlandı. Yeni piyasaya sürülen AI çipi, geçen yılın sonlarında gönderilmeye başlanan MI300X'in yerini alıyor.2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen MI350'nin yanı sıra, 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan MI400 de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.