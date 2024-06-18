Tek bir yapay zeka donanımı yılda 3,7 MWh elektrik tüketiyor

Yapay zeka ile durdurulamaz enerji tüketimi
Şu anda dünya çapındaki veri merkezleri toplam gücün yüzde 1-2'sini tüketiyor, ancak bu oran on yılın sonunda muhtemelen yüzde 3-4'e yükselecek. Günümüz veri merkezleri artık genellikle yapay zeka iş yükleri için inşa ediliyor veya ona göre optimize ediliyor. Bu tesislerde genellikle yapay zeka iş yüklerinde güçlü performans sergileyen GPU’lar kullanılıyor.
Bu sayı tek başına çoğu kişi hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bunu bir bağlama oturtalım. Türkiye’de hane başı yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh seviyesinde. Bu, ABD’de 10.700 seviyesinde. Dolayısıyla 2023’te satılan yapay zeka GPU’ları Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon hane, ABD’de ise 1,3 milyon hanenin yılda kullandığı kadar elektrik tüketiyor.
Bunun sadece 2023 yılına ait veri merkezi GPU’larına ait olduğunu, veri merkezlerinde CPU’lar veya soğutma sistemlerini kapsamadığını belirtmek gerekiyor. Bunları da hesaba katarsak geçen yıl inşa edilen sunucular ve veri merkezlerinin yılda 25 GWh'den fazla enerji gerektirdiğini buluyoruz.
Tüketim hızla artacak
Araştırmacılara göre tek bir ChatGPT sorgusu 2,9 watt-saat elektrik gerektirirken, bu rakam bir Google araması için 0,3 watt-saat. Ayrıca yapay zeka kaynaklı veri merkezi güç tüketimindeki genel artışın 2023 ile 2030 yılları arasında yılda 200 terawatt-saat düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. 2028 yılına kadar yapay zekanın veri merkezi güç talebinin yaklaşık yüzde 19'unu temsil etmesi bekleniyor. 2030’a kadar veri merkezlerinin güç talebinin 550 terawatt-saatin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/desktops/servers/a-single-modern-ai-gpu-consumes-up-to-37-mwh-of-power-per-year-gpus-sold-last-year-alone-consume-more-power-than-13-million-households https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/AI-poised-to-drive-160-increase-in-power-demand.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.